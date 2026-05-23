Goal.com
مباشرالتذاكر
World Cup Germany (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

ألمانيا | الدولة التي لاعبت نفسها في كأس العالم .. جريح ليفربول أمل المانشافت "حتى لا تتكرر الكارثة لثالث مرة"!

فقرات ومقالات
كأس العالم
ألمانيا
فلوريان فيرتس
لينارت كارل

ما تريد معرفته عن ألمانيا، المنتخب الذي سيلعب في المجموعة الخامسة، ليواجه كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور في كأس العالم 2026..

رمز الحرب الباردة بين الغرب الأمريكي والشرق السوفيتي، ذلك هو "جدار برلين" الذي سقط في 9 نوفمبر 1989، وسط مطالبات سكان ألمانيا الشرقية بمزيد من الحريات، ليمهد الطريق نحو انهيار الحزب الاشتراكي، وإعادة توحيد ألمانيا.

قد تصادف عزيزي القارئ، دولًا تحمل نفس الاسم، كوريا، غينيا، الكونغو، ولكن تبقى ألمانيا الدولة الوحيد التي لاعبت ذاتها في كأس العالم، أقصد هنا المواجهة التاريخية، التي جمعت بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية في مونديال 1974.

"إذا كُتب يومًا على شاهد قبري فقط: هامبورج 74، فسيعرف الجميع من الراقد تحتها"، هكذا قال يورجن شبارفاسر، بطل الديربي الأول، والأخير، في كأس العالم، الذي سجل هدف انتصار ألمانيا الشرقية، على الغربية.

أمام أنظار أكثر من 60 ألف متفرج، منهم 1500 فقط من ألمانيا الشرقية، حضروا معقل فولكسبارك في هامبورج، أكبر مسرح كروي في العالم، والذي كان شاهدًا على هذا الحدث التاريخي، استغل إريش هامان، لحظة تأخر من الليبرو الأسطوري فرانتس بيكنباور، ليرسل كرة متقنة إلى شبارفاسر الذي اخترق الدفاع ووجه كرة لا تصد من مسافة 5 ياردات، ليمنح الشرقيين هدف الانتصار.

"هدف شبارفاسر كان جرس إنذار، من دونه لما توجنا أبطال العالم"، هكذا قال بيكنباور، قائد ألمانيا الغربية، عن المواجهة الوحيدة التي خسرتها بلاده في البطولة، قبل أن يواصلوا الزحف بدون أي هزيمة، نحو اللقب، بعد إبطال سحر الكرة الشاملة التي قدمها الهولنديون، بقيادة يوهان كرويف، بعد الفوز عليهم في النهائي، بهدفين لهدف.

انتهينا من الحديث عن الماضي، هيا بنا نعود إلى العالم الحاضر، ونتحدث عن المنتخب الألماني الذي يستعد لكأس العالم 2026، فلنذهب!

  • البلد .. جيرمانيا، أرض الدويتش

    ألمانيا، أو "جيرمانيا"، الاسم الذي أطلقه يوليوس قيصر على شعوب شرق نهر الراين، أرض الدويتش، جمهورية اتحادية في غرب أوروبا، كانت جزءًا من الإمبراطورية الرومانية حتى عام 1806، وتعد قوة اقتصادية كبرى، كونها أكبر مصدر للسلع وثاني أكبر مستورد لها في العالم.

    • إعلان

  • ألمانيا المنتخب .. معجزة بيرن وأساطير لا تنسى

    تاريخ يصعب اختزاله في سطور قليلة، "المانشافت" الذي أثبت حضوره في كأس العالم بأربع ذهبيات أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، وكذلك أربع فضيات وأربع برونزيات، صاحب معجزة بيرن، الذي انسحق من المجر (3-8) في المجموعات، وعاد ليثأر منه في النهائي، وينتزع اللقب منه بثلاثة أهداف لهدفين.

    فترة ذهبية عاشتها ألمانيا الغربية، مع جيل فرانز بيكنباور وجيرد مولر وسيب ماير في 1974، ولوثار ماتيوس ويورجن كلينسمان وليتبارسكي في 1990، أجيال صنعت التاريخ في المونديال، وتربعت على عرش اليورو بثلاثة ألقاب في 1972 و1980 و1996، وثلاث فضيات.

    رحلة يواخيم لوف، وجيل 2014 بين توماس مولر ومانويل نوير، وذكرى هدف ماريو جوتسه في مرمى الأرجنتين، وميروسلاف كلوزه التي تربع على عرش هدافي المونديال، بـ16 هدفًا، ليزيح رونالدو الظاهرة من القمة.

    المنتخب الألماني عاصر لحظات عديدة لا تنسى في تاريخ كأس العالم، ولكن في العصر الحديث، ربما كانت أبرز صدمتين في فوزه العريض على السعودية بثمانية أهداف نظيفة في مونديال 2002، وكذلك انتصاره الكاسح ضد البرازيل بنتيجة (7-1)، في نصف نهائي مونديال 2014.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في ألمانيا؟

    في المنتخبات الكبرى، يصعب تسليط الضوء على نجم أو اثنين للمتابعة، ولكن، ربما الأجدر بالمتابعة بين نجوم ألمانيا، هو نيك فولتمادي، الذي سيصبح المونديال، تحديًا كبيرًا بالنسبة له، من أجل الرد على الأصوات التي تحبطه في نيوكاسل، وكذلك فلوريان فيرتس، نجم ليفربول.

    فولتمادي، الذي توهج في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، كانت له البصمة في تأهل ألمانيا إلى كأس العالم، حينما قاد ثورة الألمان، بأربعة أهداف في آخر 3 مباريات بالتصفيات، إلا أنه يعاني من الإحباط، إزاء الانتقادات التي تحاصره في نيوكاسل، بسبب تراجعه تهديفيًا، في الوقت الذي بات إيدي هاو، يعتمد عليه أيضًا، كلاعب وسط، وليس هجومًا فقط، ومؤخرًا لا يشركه على الإطلاق.

    لنتحدث أيضًا عن فلوريان فيرتس، صانع ألعاب ليفربول، الذي طاردته رسائل الإحباط، أيضًا، فبات مؤخرًا، اللاعب "الدينامو" في الفريق، الذي يصنع أكثر مما يسجل، فيما جذب أنظار الألمان، في ودية سويسرا، التي سجل فيها هدفين وصنع اثنتين.


  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP

    موهبة تستحق المتابعة؟

    ألمانيا "مصنع" المواهب، الحديث هنا ليس عن أصحاب العشرين عامًا، بل بات الرهان على أصحاب الـ16 و18 عامًا، الذين يغزون سوق الانتقالات بأرقام مرتفعة، ولكن، إن جاء الحديث عن موهبة تستحق المتابعة، فهو لينارت كارل.

    الجناح وصانع الألعاب "الأعسر"، صاحب الـ18 عامًا، الذي كان مفاجأة بايرن ميونخ، والذي صرًح علنًا بأنه يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد، نال فرصته مؤخرًا مع المنتخب الألماني الأول، وترك انطباعًا جيدًا في وديتي سويسرا وغانا، ويُتوقع أن يشارك كبديل في المونديال.


  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    حظوظ منتخب ألمانيا

    رغم أنه غادر مبكرًا في آخر نسختين من كأس العالم، بالخروج من دور المجموعات، ولكنه يبقى منتخب ألمانيا، الذي من الطبيعي أن تصب حوله الترشيحات دائمًا، بالمنافسة أو الذهاب بعيدًا في المونديال.

    منذ خسارته التاريخية أمام سلوفاكيا بثنائية في التصفيات، حقق "المانشافت" 7 انتصارات متتالية، مع مدربه يوليان ناجلسمان، الذي قاده لرابع دوري الأمم الأوروبية.

    مع تواجده في المجموعة الخامسة، التي تضم كوراساو (المتأهل لأول مرة) وكوت ديفوار والإكوادور، فإن بطل المونديال "أربع" مرات، لن يجد أي مشقة في التأهل إلى الدور التالي، بل الحق يُقال، إذا لم يتأهل متصدرًا، يجب عليه إعادة حساباته من جديد، والبحث عن أوجه الخلل.

    مع ناجلسمان، نرى معاناة الألمان في الأمتار الأخيرة، خاصة وأنه يسقط دائمًا أمام الكبار، سواءً إسبانيا، في ربع نهائي اليورو، أو البرتغال وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية، ما يجعل التوقعات تدور حول وصول المانشافت إلى ربع النهائي في المونديال.

المباريات الودية
ألمانيا crest
ألمانيا
ألمانيا
فنلندا crest
فنلندا
فنلندا