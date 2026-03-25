مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة بعد بضعة أشهر، تبرز في الأفق مسألة حساسة قد تتحول إلى قضية دولية حقيقية، مع تداعيات لا تقتصر على الجانب الرياضي فحسب، بل تمتد لتشمل الجوانب اللوجستية والاقتصادية أيضًا. وتقع الأضواء على بعض المنتخبات الأفريقية التي تأهلت بالفعل إلى البطولة العالمية، إلى جانب جماهيرها المستعدة لمرافقة فرقها عبر المحيط.
كأس العالم: الولايات المتحدة تطلب كفالات ضخمة تصل إلى 15 ألف يورو للدخول إلى البلاد: مشاكل تواجه خمسة لاعبين من المنتخب الوطني
البلدان المعنية
وبالتفصيل، فإن الجزائر والرأس الأخضر والسنغال وكوت ديفوار وتونس مدرجة بالفعل في قائمة تضم حوالي 50 دولة يُلزم مواطنوها، للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بدفع كفالة باهظة تصل إلى 15 ألف يورو كحد أقصى. وهذه تدبير تم إدخاله في إطار سياسات الهجرة التي تم إقرارها خلال إدارة دونالد ترامب، بهدف معلن هو مكافحة الهجرة غير الشرعية.
كفالة اللاعبين: ماذا يحدث؟
إلا أن هذه القاعدة قد تنطوي على آثار جانبية خطيرة على هذا الحدث الكروي الكبير. ووفقاً لما أوردته صحيفة «The Athletic»، فإن المشكلة الأكبر تتعلق مباشرةً بأبطال الملعب: اللاعبون والجهاز الفني. فاللائحة، في الواقع، لا تنص في الوقت الحالي على أي استثناء للرياضيين المحترفين، الذين سيجدون أنفسهم بالتالي في موقف متناقض حيث سيضطرون إلى دفع كفالات تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار ليتمكنوا من المشاركة في البطولة. وهو مبلغ سيُرد إليهم عند مغادرة البلاد ضمن مدة التأشيرة، لكنه يمثل مع ذلك عقبة كبيرة من الناحية التنظيمية والبيروقراطية.
الفيفا في العمل
أصبحت هذه المسألة الآن على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الذي يخوض مفاوضات مكثفة مع السلطات الأمريكية للتوصل إلى حل يضمن على الأقل حماية الوفود الرسمية. والهدف هو الحصول على استثناء يسمح للاعبين وأعضاء الطاقم الفني بتجنب دفع الكفالة، مما يضمن مشاركة سلسة للمنتخبات المعنية.
وماذا عن المشجعين؟
أما بالنسبة للمشجعين، فيبدو الوضع مختلفاً وأكثر تعقيداً بكثير. بالنسبة لهم، تبدو فكرة الإعفاء في الوقت الحالي بعيدة المنال. وهذا قد يؤثر بشكل كبير على حضور الجماهير في المدرجات، الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة بسبب التكاليف الباهظة للسفر عبر القارات والترتيبات التنظيمية التي لا تخلو من الصعوبات. ويكمن الخطر الحقيقي في انخفاض مشاركة تلك الجماهير التي ساهمت تاريخياً في جعل كأس العالم احتفالاً عالمياً بالألوان والعاطفة والهوية.