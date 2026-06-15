الحديث هنا عما فعله الحكم الأسترالي شون إيفانز، حيث تسبب في أول ضجة كبيرة في كأس العالم، وهو ما قد يترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة له.
ضجة كبيرة في كأس العالم حول "رمز نازي متطرف".. اتهامات خطيرة موجهة لحكم لقاء ألمانيا وكوراساو
عندما قامت قيادة البث العالمية، قبيل بدء المباراة، بالتحويل إلى غرفة تقنية الفيديو في دالاس لتقديم حكام الفيديو المساعدين لمباراة ألمانيا الافتتاحية ضد س، قام إيفانز بإيماءة تبدو بريئة للوهلة الأولى بأصابعه على فخذه. فقد شكّل دائرة بإبهامه وإصبعه السبابة، بينما كانت الأصابع المتبقية ممدودة، وذراعه متدلية بشكل مريح.
مشهد بسيط له تأثير قوي، لأنه بعد ذلك بوقت قصير، انتشرت على منصة "إكس" أول لقطات الشاشة التي أثارت السؤال: هل أظهر إيفانز للتو رمز "القوة البيضاء"؟
للتوضيح: هذه الإيماءة، التي تشكل فيها ثلاثة أصابع ممدودة ومتباعدة الحرف W، بينما يشكل الإبهام والسبابة دائرة تشكل الحرف P، هي رمز مستخدم في أوساط اليمين المتطرف. في الوقت نفسه، فإن الدائرة المكونة من الإبهام والسبابة هي أيضًا إيماءة "أوكاي" معروفة ومألوفة - على سبيل المثال في رياضة الغوص. أو ربما كان إيفانز يمارس مجرد مزحة طفولية مع ما يُعرف بـ "لعبة الدائرة"؟
في هذه اللعبة، يشكل المرء أيضًا دائرة بالإبهام والسبابة، ثم يحاول جذب أنظار الأصدقاء أو المعارف إليها، حتى ينظروا من خلال الدائرة المشكلة. إذا فعلوا ذلك، فيجوز لك، وفقًا للقواعد، أن تضربهم على أعلى الذراع.
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الفيفا تطالب إيفانز بتوضيح بشأن "رمز نازي متطرف"
وبالتالي، فإن مجال التفسير في حالة إيفانز واسع جدًا. وقد يكون من العوامل التي تضر بإيفانز حقيقة أن إيماءة "القوة البيضاء" بالأصابع معروفة جيدًا في أوقيانوسيا على وجه الخصوص، فقد أظهرها المهاجم الأسترالي في كرايستشيرش خلال محاكمته. في عام 2019، أطلق الإرهابي اليميني برينتون تارانت النار على 51 شخصًا وأصاب 50 آخرين بجروح، بعضها خطيرة، في هجوم على مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا.
وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" في تقرير لها أن الفيفا "أحاطت علماً" بالحادث المتعلق بإيفانز. لكن لم تصدر أي تصريحات أخرى حتى الآن. كما أن إيفانز نفسه لا يزال صامتاً، لكن شبكة "فار" لمكافحة التمييز، التي تعاونت في الماضي بشكل وثيق مع الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تطالب بعقوبات صارمة.
الشبكة قالت في بيان بشأن الواقعة: "وفقًا لتقييم خبرائنا، فإن الإيماءة المستخدمة تشبه بوضوح علامة "OK" مقلوبة رأسًا على عقب، والتي تُستخدم في الأوساط اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء العالم كرمز لالقوة البيضاء. لماذا يستخدم مسؤول فيديو هذا الرمز في بطولة كرة قدم دولية، في اللحظة التي يعلم فيها أن الكاميرات موجهة نحوه؟ هذا لا يمكن أن يعني سوى أنه يظهر عمداً رمزاً نازياً متطرفاً. وبالتالي، من الواضح أن هذا المسؤول لا ينبغي أن يلعب أي دور آخر في كأس العالم هذه".
ووفقًا لبي بي سي، طلبت الفيفا من إيفانز تقديم تفسير.
وتصنف رابطة مكافحة التشهير هذه الإيماءة على أنها رمز كراهية، لكنها تؤكد أنه نظراً لاختلاف التفسيرات المحتملة، فإن الأمر يتطلب "حذراً خاصاً" و"لا ينبغي استخلاص استنتاجات متسرعة بشأن نية الشخص الذي استخدم هذه الإيماءة".
جدير بالذكر أن إيفانز كان قد عمل بالفعل كمساعد فيديو في كأس العالم 2022، كما أدار أكثر من 200 مباراة في الدوري الأسترالي الممتاز.