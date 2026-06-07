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Oliver Baumann Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

"كأس العالم الخاص بي!" .. باومان يتحدث للمرة الأولى عن استبعاده لصالح نوير من حراسة ألمانيا

المباريات الودية
الولايات المتحدة الأمريكية ضد ألمانيا
ألمانيا
أوليفر بومان
مانويل نوير
كأس العالم

تحدث حارس مرمى المنتخب الوطني أوليفر باومان (36 عامًا) بصراحة عن مشاعره، موضحًا أن هبوطه إلى مرتبة الحارس الاحتياطي في تشكيلة الاتحاد الألماني لكرة القدم كان أمرًا صعبًا في البداية.

بعد الفوز 2-1 على الولايات المتحدة الأمريكية — وهو الفوز التاسع على التوالي للمنتخب الألماني — صرح الحارس الذي يمر بفترة رائعة لقناة RTL بأنه "سعيد جدًا" بأدائه.

  • ماذا قال باومان؟

    ثم انتقل الحديث إلى قرار مانويل نوير (40 عامًا) ويوليان ناجلسمان (38 عامًا) بإعادة الحارس الحائز على لقب أفضل حارس مرمى في العالم عدة مرات للمشاركة في كأس العالم وتعيينه الحارس الأول متقدمًا على باومان.

    وقال باومان: "كان الأمر صعبًا في البداية؛ لم أشعر بالراحة التامة تجاهه"، ومع ذلك، لم يخطر بباله أبدًا الانسحاب من المنتخب الوطني: "منذ البداية، كان من الواضح أنني هنا من أجل الفريق. عدم الحضور لم يكن خيارًا؛ فهذه كأس العالم الخاصة بي أيضًا. أريد المساعدة والقيام بدوري. الآن يتعلق الأمر بالتركيز الكامل على نفسي وعلى الفريق".

    وعندما طُلب منه توضيح تصريحه، فضل حارس مرمى هوفنهايم 1899 الانتقال إلى موضوع آخر: "سأترك الأمر عند هذا الحد ولن أخوض فيه أكثر من ذلك. الوضع هو ما هو عليه. أمامنا بضعة أسابيع ونريد أن نبذل قصارى جهدنا لضمان النجاح".

    كما شدد على أن علاقته مع نوير لا تزال قوية: "علاقتنا جيدة وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدة الفريق على النجاح."

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  • Manuel Neuer Germany 2026Getty Images

    ناجلسمان يؤكد: نوير سيلعب ضد كوراساو

    وأكد ناجلسمان أن نوير، الذي تعافى تمامًا من إصابته في ربلة الساق، سيتدرب مع الفريق فور وصوله إلى وينستون سالم، وسيحمي مرمى ألمانيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم ضد كوراساو: «سينضم إلى الفريق في التدريبات فور وصولنا إلى وينستون سالم – هذا هو المخطط – ثم سيلعب ضد كوراساو».

    كما أشاد "بشدة" بباومان، حارس مرمى فرايبورج السابق الذي حل محل نوير في مباراتي الاستعداد قبل البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشيرًا إلى أن باومان "وضع نفسه في خدمة الفريق" بطريقة مثالية.

    ولا يقلق ناجلسمان احتمال أن يبدأ نوير المباراة ضد كوراساو دون إحماء: "إنه في حالة جيدة؛ وهو في طريقه إلى بلوغ ذروة لياقته البدنية. في سنه هذا، لا يحتاج إلى وقت للتأقلم. إنه قادر على تحمل الضغط."

  • تشكيلة المنتخب الألماني لكأس العالم 2026

    المنصباللاعبالناديرقم القميص
    حارس المرمىأوليفر باومانتسغ هوفنهايم12
    الهدفمانويل نويربايرن ميونيخ1
    حارس المرمىألكسندر نوبيلف.ب. شتوتغارت21
    الدفاعفالديمار أنتونبوروسيا دورتموند3
    مدافعناثانيال براوناينتراخت فرانكفورت18
    مدافعباسكال غروسبرايتون آند هوف ألبيون13
    مدافعجوشوا كيميشبايرن ميونيخ6
    الدفاعفيليكس نميشابوروسيا دورتموند23
    مدافعألكسندر بافلوفيتش، بايرن ميونيخبايرن ميونيخ5
    الدفاعديفيد راوم، آر بي لايبزيغآر بي لايبزيغ22
    الدفاعأنطونيو روديجرريال مدريد2
    الدفاعنيكو شلوتربيكبوروسيا دورتموند15
    مدافعلاعب خط الوسط الدفاعي أنجيلو ستيلرف.ب. شتوتغارت16
    الدفاعجوناثان تاهبايرن ميونيخ4
    مدافعماليك ثياونيوكاسل يونايتد24
    مهاجمنادييم أميري، ماينز 05، هجومي.ماينز 0520
    الهجومماكسيميليان بايربوروسيا دورتموند14
    هجومليون جوريتزكابايرن ميونيخ8
    الهجومكاي هافرتزأرسنال7
    الهجومأسان أويدراوغوRB لايبزيغ25
    الهجومجيمي لويلينغف.ب. شتوتغارت9
    هجومجمال موسيالابايرن ميونيخ10
    الهجومليروي سانيغالطة سراي إسطنبول19
    مهاجمدينيز أوندافف.ب. شتوتغارت26
    الهجومفلوريان فيرتزليفربول17
    الهجومنيك وولتميدنيوكاسل يونايتد11
    المناصب التي شغلها جوليان ناجلسمان كمدرب رئيسي
    الفترةالفريق
    2016–2019TSG 1899 هوفنهايم
    2019–2021RB لايبزيغ
    2021–2023بايرن ميونيخ
    2023–حتى الآنألمانيا
كأس العالم
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ألمانيا
ألمانيا
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كوراساو
كوراساو