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Gulf CupSocial / Goal
علي سمير

ياسر القحطاني عن كأس الخليج : مسابقة "حواري" أطاحت بمدربين ونجوم كبار وسموها "بطولة الشيوخ" لهذا السبب!

كأس الخليج
السعودية
قطر
السعودية ضد قطر
الإمارات العربية المتحدة ضد عمان
الإمارات العربية المتحدة
عمان

بطولة تحمل الكثير من الأهمية

خرج النجم السعودي السابق ياسر القحطاني، من أجل الحديث عن مدى أهمية بطولة كأس الخليج، وعن سبب تسميتها في الماضي بـ"بطولة الشيوخ".

ومع دخول مسابقة خليجي 27 المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، في مرحلة نصف النهائي التي تقام مساء اليوم، السبت، تواجد القحطاني في برنامج "بالخبرة" على قناة ثمانية، للتطرق إلى أهم مميزات هذه المسابقة.


  • ماذا قال القحطاني؟

    نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق قال:"المسابقة كان تُسمي ببطولة الشيوخ، لأن التنافس كان قويًا بين المسؤولين، لذلك أصبحت مثل بطولات الحواري زمان".

    وأضاف:"ردود الأفعال في هذه البطولة تكون مختلفة، كم مدرب أقيل في كأس الخليج؟ وكم من مدرب كان ناجحًا في تصفيات كأس العالم ولكنه رحل عن منتخبه بسبب ردود الأفعال السلبية على فريقه".

  • حتى النجوم يتأثرون

    وفي سياق متصل قال القحطاني:"هناك بعض اللاعبين أيضًا توقفوا عن المشاركة مع المنتخبات الدولية وابتعدوا تمامًا بسبب كأس الخليج".

    وأوضح:"بطولة الخليج لها خصوصية مختلفة عن باقي المنافسات، الفوز فيها طعمه كان مختلفًا، كما أخرجت الكثير من النجوم على مدار تاريخها".

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    أزمة في نصف النهائي

    على الرغم من الأهمية البالغة وحالة الترقب التي تحظى بها مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي خليجي 27، إلا أن الإقبال يبدو ضعيفًا على عملية شراء التذاكر في الوقت الحالي.

    ويأتي ذلك بسبب بعض المشاكل التي واجهت الجماهير خلال عمليات شراء التذاكر، مما يهدد الشكل العام للمدرجات في المباراة المنتظرة بين العملاقين والتي ستقام مساء اليوم، السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

    لمراسل نايف الثقيل، قال عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية:"الإقبال على شراء تذاكر نصف النهائي ضعيف حتى الآن، حاولت التواصل مع اللجنة المسؤولة عن الموقع الإلكتروني، وما توصلت له من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، هو أن هناك مشاكل تقنية تواجه الجماهير في عملية الدفع".

    وأضاف:"وأما بالنسبة للتذاكر المجانية للمباراة، فقد تم توزيع 16600 تذكرة مجانية على الجمهور السعودي، بينما اشترى الاتحاد القطري 700 تذكرة لتوزيعها على الجماهير الخاصة به في جدة".

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    الطريق نحو النهائي

    • السعودية تلعب مساء اليوم، السبت، أمام قطر في نصف النهائي، والمنتصر منهما سيلاقي الفائز من الإمارات وعمان في المباراة النهائية من المسابقة.


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