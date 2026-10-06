الأفضل في كأس الخليج: السعودية تنتشل فراس البريكان من تخبطات الأهلي.. مصائب نصراوية فوائد عند محمد العويس وحان وقت ندم الاتحاد بشدة

البطولة المثالية؛ هكذا يُمكن أن نطلق على لقب كأس الخليج العربي 2026، الذي توج به منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكلٍ رسمي.

المنتخب السعودي توج بلقب "خليجي 27"، مساء ليلة الثلاثاء؛ وذلك بعد الفوز (2-0) على الإمارات العربية المتحدة، في المباراة النهائية.

وأكمل النهائي سلسلة الإبداع السعودي، في بطولة كأس الخليج العربي 2026؛ والتي شهدت تحقيقه "العلامة الكاملة" من 3 انتصارات في دور المجموعات، قبل تخطي عقبة منتخب قطر في المربع الذهبي.

وإجمالًا.. سجل منتخب السعودية 8 أهداف، في 5 مباريات بالبطولة الخليجية؛ حيث لم تهتز شباك حارسه المخضرم محمد العويس، ولو لمرة واحدة حتى.

ونتيجة لذلك؛ سيطر نجوم منتخب السعودية على "جوائز الأفضل" في كأس الخليج العربي 2026، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا في السطور القادمة..