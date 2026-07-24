الحسم خلف الأبواب المغلقة .. محكمة التحكيم الرياضي تحدد الموعد لتحديد بطل إفريقيا بين السنغال والمغرب

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية تحديد الثامن من أكتوبر المقبل موعدًا للنظر في قضية بطل أمم إفريقيا في نسختها الأخيرة 2025 عقب سحب اللقب من السنغال، وتتويج المغرب على إثر انسحاب رفاق ساديو ماني أثناء مجريات المباراة النهائية.

وأثار قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بمنح المغرب لقب كأس الأمم الأفريقية بعد شهرين من خسارة النهائي في الوقت الإضافي أمام السنغال، موجة من الاستياء في السنغال، الذين عوقبوا في الدرجة الثانية من المحاكمة لتركهم الملعب لمدة 20 دقيقة تقريبًا بعد احتساب ركلة جزاء أضاعها براهيم دياز.

في اليوم التالي للقرار، أعلنت السنغال، من خلال اتحاد كرة القدم السنغالي، عن نيتها اللجوء إلى المحكمة التحكيمية الرياضية في لوزان، في محاولة لإلغاء القرار الذي اتخذته الهيئة القارية الأفريقية. وبالتالي، فإن الكأس والميداليات بقت في داكار، في انتظار انتهاء هذا الخلاف.