لا تتوقف السنغال عن الاحتفال وتستعد لإقامة حفل تكريم بمناسبة الفوز بكأس الأمم الأفريقية. فقد أكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم أن حفل تكريم مانيه وزملائه، الذين أعادوا منتخبهم إلى قمة القارة الأفريقية، سيُقام يوم السبت 28 مارس. ويأتي ذلك على الرغم من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) منح المغرب الفوز تقريبًا بسبب انسحاب "أسود التيرانغا" من الملعب، احتجاجًا على الحكم الذي منح المغرب ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR) بسبب مخالفة ارتكبها ديوف ضد براهيم دياز.
كأس الأمم الأفريقية، السنغال لا تتوقف: بعد اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (TAS) بشأن فوز المغرب بالنتيجة الفنية، تستعد لإقامة احتفال بالفوز باللقب
الطعن المقدم من السنغال
بعد صدور حكم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، قدمت السنغال يوم الأربعاء 25 مارس طعناً رسمياً إلى محكمة التحكيم الرياضية (TAS)، في محاولة لتغيير مسار نسخة من كأس الأمم الأفريقية لم تكن هادئة على الإطلاق. وفيما يلي البيان الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية بشأن ما سيحدث بعد الطلب المقدم من "أسود التيرانغا": "سيتم تعيين هيئة تحكيم تابعة لمحكمة التحكيم الرياضية للبت في القضية. وبعد ذلك سيتم تحديد جدول زمني للإجراءات. ووفقاً للنظام الداخلي لمحكمة التحكيم الرياضية، أمام المدعي (السنغال، محرر) 20 يوماً لتقديم مذكرة استئناف تتضمن حججه القانونية، وبعد ذلك يكون أمام المدعى عليهم 20 يوماً أخرى لتقديم رد يتضمن دفاعاتهم. في هذه المرحلة من الإجراءات، ونظراً لطلب الاتحاد السنغالي لكرة القدم تعليق الإجراءات، لا يمكن بعد تحديد المواعيد الإجرائية أو الإشارة إلى موعد تحديد جلسة الاستماع".
وفي هذه الأثناء، تستمر الاحتفالات
في غضون ذلك، تستعد السنغال لتنظيم حفل احتفالي رسمي بالكأس. وستُقام المراسم يوم السبت في ملعب «ستاد دو فرانس»، قبل المباراة الودية بين «أسود التيرانغا» وبيرو. أمام 60 ألف متفرج والعديد من الفنانين المدعوين، سيتم عرض الكأس الذي فازت به السنغال على أرض الملعب، في انتظار قرار محكمة التحكيم الرياضية الذي قد يضع حداً نهائياً للجدل الدائر.