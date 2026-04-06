كأس الأمم الأفريقية، السنغال قد تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية: سرد الأحداث وما حدث مع المغرب

في يناير الماضي، فازت السنغال بنتيجة 1-0 على المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية، لكن نتيجة المباراة تم تغييرها في مارس، حيث مُنحت المغرب فوزاً بنتيجة 3-0 غيابياً بعد انسحاب لاعبي السنغال من الملعب لمدة 15 دقيقة تقريباً، احتجاجاً على ركلة جزاء مُنحت للمنافسين. طبقت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) المادتين 82 و84 من اللائحة، اللتين تنصان على خسارة الفريق بنتيجة 3-0 إذا رفض اللاعبون اللعب أو غادروا الملعب لأكثر من عشر دقائق دون إذن من الحكم. ووفقاً للرواية، فإن قرار مغادرة الملعب جاء بمبادرة من المدرب السنغالي بابي ثياو، الذي تم إيقافه لاحقاً لمدة عامين عن ممارسة أي نشاط تابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



