كأس الأمم الأفريقية: السنغال تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية بشأن فوز المغرب بالنتيجة: الأمر أصبح رسمياً، وإليكم ما قد يحدث الآن

وصلت الشكوى الرسمية من الاتحاد السنغالي.

دورة كأس الأمم الأفريقية لعام 2026 لا تنتهي أبدًا.

آخر المستجدات تأتي مباشرة من المحكمة التحكيمية الرياضية التي أعلنت رسمياً خبراً كان متوقعاً: بعد الفوز على أرض السنغال في 18 يناير الماضي، وقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الذي تم إلغاؤه قبل أسبوع بالضبط (18 مارس)، ها هي مفاجأة جديدة، حيث قرر الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) تقديم استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بمنح الفوز بنتيجة 3-0 والكأس للمغرب.

الهدف واضح وهو إلغاء القرار السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الذي أعلن خسارة السنغال بنتيجة 3-0 بسبب مغادرة الملعب أثناء المباراة، ولكن لم يتم تحديد موعد للجلسة حتى الآن.

    لنتذكر ما حدث خلال نهائي كأس الأمم الأفريقية: في الدقيقة 98، وعند النتيجة 0-0، احتسب الحكم ركلة جزاء، بعد أن استدعي إلى شاشة المراجعة بالفيديو (VAR)، بسبب مخالفة ارتكبها ديوف ضدإبراهيم دياز.

    قررت السنغال مغادرة الملعب والعودة إلى غرف الملابس احتجاجاً على القرار، بناءً على طلب المدرب بابي ثياو. لم يتمكن سوى القائد ساديو ماني من إعادة زملائه إلى الملعب واستئناف المباراة في الدقيقة 111.

    ثم أضاع براهيم دياز ركلة الجزاء بتسديدة خفيفة تصدى لها إدوارد ميندي، وفي الوقت الإضافي سجل باب غويي هدف الفوز للسنغال.

  ما الذي قد يحدث الآن

    يوضح ذلك بيان صادر عن محكمة التحكيم الرياضية (TAS): "سيتم تعيين هيئة تحكيم تابعة لمحكمة التحكيم الرياضية (TAS) للبت في القضية. وبعد ذلك سيتم تحديد جدول زمني للإجراءات. ووفقاً للنظام الداخلي لمحكمة التحكيم الرياضية، أمام المدعي (السنغال، محررة) 20 يوماً لتقديم مذكرة استئناف تتضمن حججه القانونية، وبعد ذلك أمام المدعى عليهم 20 يوماً أخرى لتقديم رد يتضمن دفاعاتهم. في هذه المرحلة من الإجراءات، ونظراً لطلب الاتحاد السنغالي لكرة القدم تعليق الإجراءات، لا يمكن بعد تحديد المواعيد الإجرائية أو الإشارة إلى موعد انعقاد الجلسة".

