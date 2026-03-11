كاي هافرتز "يأسف" لباير ليفركوزن بعد أن حسمت ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح أرسنال التعادل في الدقائق الأخيرة من مباراة دوري أبطال أوروبا

في حديثه إلى DAZN بعد صافرة النهاية، اعترف اللاعب الدولي هافرتز - الذي عاد إلى بايرن أرينا للمرة الأولى منذ رحيله في عام 2020 - بمشاعر مختلطة بشأن مساهمته الحاسمة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

"الركلات الترجيحية في الدقيقة الأخيرة ليست دائمًا سهلة. لكن هذه هي اللحظات التي عملت من أجلها لسنوات، لأكون حاضرًا في مثل هذه اللحظات. لهذا السبب أنا سعيد بطبيعة الحال. أنا سعيد لأنني تقدمت، سعيد لأنني سجلت. أنا بالطبع آسف للاعبي ليفركوزن. لكن هذا هو كرة القدم وأنا كنت سعيدًا"، أوضح المهاجم.