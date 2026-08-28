كان يريد برشلونة ومانشستر سيتي.. يايا توريه ينسب الفضل لنجوم سلوفان براتيسلافا في إنجاز دوري الأبطال!

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عقب هذا الفوز التاريخي، شدّد توريه على أن اللاعبين والطاقم المعاون يستحقون كل الثناء على ما أظهروه من صلابة. كما وجّه تحية إلى الجماهير المخلصة التي تحمّلت رحلة استغرقت أربع ساعات بالحافلة لتحويل مباراة الذهاب خارج الديار إلى أجواء أشبه بلعب على أرضها.

وكشف توريه قائلاً: «قلت للاعبين قبل المباراة: اسمعوا، لقد جاؤوا من أجلكم، فاجعلوهم يعودون إلى ديارهم سعداء». وأضاف: «هذا فقط ما توقعته منهم، وقد حققوه، كان اللاعبون رائعين اليوم».