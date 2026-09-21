«كان يتسكع مع لاعبي برشلونة!» .. قناة ريال مدريد تهاجم حكم الديربي

مع التركيز على التدخلين اللذين لم يُعاقَبا من روميرو ولي، ألمحت قناة ريال مدريد إلى أن النتيجة تعرضت لتلاعب كبير. وقالت القناة، وفقاً لما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو: «لا نعرف ماذا كان سيحدث لو تم تقليص عدد لاعبي أتلتيكو إلى تسعة. أنا متأكد من أن الكثير من جماهير مدريد يتوقون للنهوض والابتعاد عن هذه المسابقة».
وأضافت: «الأمر يجعلك ترغب في النهوض والرحيل. الآن أحكموا الخناق أكثر قليلاً. من قبل، حاولوا التستر على الأمر، أما الآن فلم يعودوا يفعلون».
ثم شنّت القناة هجوماً شخصياً على حكم المباراة، مشيرة إلى مباراة أخيرة. وأضافت: «[ميجيل أنخيل] أورتيث أرياس كان يتسكع مع لاعبي برشلونة قبل أسابيع قليلة، والآن هذا. كل هذا مقزز. لا يهمهم إن امتدت الفوضى إلى الليجا الخاصة بـ[خافيير] تيباس. ما حدث هذا الموسم دفع الجميع بالفعل إلى حافة الانهيار».
وزعمت الشبكة وجود انحياز صارخ ضد النادي، فتابعت: «كل ما ينقص هو توجيه يسمح لمنافسي مدريد بالنزول إلى أرض الملعب مسلحين بمسدسات. عندما تدخّل لي كانج إن على فيدي، ووقف الأخير احتجاجاً، توجّه الحكم إلى فالفيردي بموقف متعجرف وبلطجي».