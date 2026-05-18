"كان وحيدًا وحمل العبء أكثر من اللازم".. أسطورة البرازيل يؤكد: نيمار كان يحتاج للمزيد من الدعم!
تحمل نيمار عبئًا ثقيلًا من المسؤولية
لقد كان نيمار الوجه الإعلاني الأبرز لكرة القدم البرازيلية بلا منازع منذ ظهوره الأول في عام 2010، لكن كافو يرى أن البلاد فشلت في حماية أهم أصولها.
في حين أن الأجيال السابقة ضمت مجموعة من النجوم القادرة على حسم المباريات، يشعر المدافع السابق لروما وميلان أن نيمار غالبًا ما يُجبر على تحمل عبء الأمة بأكمله على عاتقه.
اعترف القائد الأسطوري، الذي لا يزال آخر برازيلي يرفع كأس العالم في عام 2002، بأنه ناقش الموقف مع زملائه السابقين.
وكشف كافو لـ ESPN: "تحدثت إلى روبرتو كارلوس وقلت: 'يا للأسف أن هذا الفتى وحيد'". "لقد أمضى 15 عامًا وهو ملزم بفعل كل شيء، والقيام بذلك بمفرده لا فائدة منه. عندما تتحدث عن المنتخب الوطني، عليك تقاسم المسؤوليات."
التباين مع بطل العالم لعام 2002
سلط كافو الضوء على الاختلاف الهيكلي بين التشكيلة الحالية والفريق المتوازن الذي توج باللقب في اليابان وكوريا الجنوبية. ففي عام 2002، كانت "السيليساو" تفتخر بخط هجوم أسطوري يُعرف بـ"الثلاثي ر"، المكون من رونالدو وريفالدو ورونالدينيو، مما ضمن ألا يكون التألق مسعىً فردياً أبداً. وقد أدت هذه القوة الجماعية إلى عدم اعتماد الفريق على لاعب واحد ليصنع المعجزات في كل مباراة.
وأوضح كافو: "في عام 2002، لم نكرر اختيار أفضل لاعب في الملعب ولو مرة واحدة". "لو حظي نيمار بالدعم الذي حظينا به في عام 2002، لما كان عليه أن يكون الأفضل في الملعب في كل مرة. للأسف، ظل نيمار وحيداً لفترة طويلة ووضعنا كل الأعباء على عاتقه".
أدى هذا النقص في الدعم إلى فشل نيمار في ثلاث بطولات كأس العالم متتالية، حيث وصل مرتين إلى ربع النهائي ومرة واحدة إلى نصف النهائي.
اختيار القادة لكأس العالم 2026
استعدادًا لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، حدد كافو اللاعبين الذين يرى أنه ينبغي عليهم تولي زمام القيادة، بغض النظر عما إذا كان نيمار لائقًا بدنيًا أو تم اختياره أم لا.
وقال كافو: "أرى كاسيميرو وماركينيوس كقائدين جيدين، من خلال الطريقة التي يضعان بها أنفسهما في الملعب، وكيف يتحدثان إلى الحكم، والطريقة التي يتحدثان بها إلى اللاعبين". "أرى هذين اللاعبين كقائدين عظيمين للمنتخب البرازيلي اليوم".
الطريق إلى المجد في كأس العالم
تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ستخوض البرازيل منافسات كأس العالم ساعيةً إلى تحقيق لقبها السادس الذي سيحطم الرقم القياسي - وهو أول لقب لها منذ عام 2002. وقد أُدرجت البرازيل في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخب المغرب، وهايتي واسكتلندا.
قبل انطلاق البطولة في أمريكا الشمالية، من المقرر أن يخوض فينيسيوس جونيور وزملاؤه مباراتين وديتين دوليتين ضد بنما ومصر.