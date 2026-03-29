Getty
ترجمه
"كان من الممكن تجديد عقد ليونيل ميسي" - رئيس برشلونة السابق يكشف عن المسؤول عن رحيل "أعظم لاعب في التاريخ" الأرجنتيني
غادر ميسي برشلونة متوجهاً إلى باريس سان جيرمان في عام 2021 كلاعب حر
كان برشلونة يأمل في أن يوافق الفائز بـ«الكرة الذهبية» ثماني مرات على اللعب مجانًا في مرحلة ما، في إطار سعيه لترتيب أوضاعه المالية، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. وانقطعت الروابط التي استمرت طوال مسيرته مع «البلوجرانا»، وتحولت العلاقة المهنية التي كانت مبهجة في يوم من الأيام إلى علاقة متوترة.
ومنذ ذلك الحين، لم يقم ميسي سوى بزيارات عابرة إلى برشلونة، حيث ألقى مؤخرًا نظرة سرية على أعمال التجديد التي أجريت في كامب نو. ولم يزر هذا الملعب منذ انتقاله إلى فرنسا، على الرغم من الدعوات المتعددة للاتفاق على عودة عاطفية - إما كبطل عائد أو في مباراة استعراضية.
لم يتمكن جوان لابورتا من ترتيب مثل هذه المناسبة، مع اعترافه بأنه فقد الاتصال بميسي على مر السنين. أشار الرئيس الحالي لـ كامب نو إلى أن بارتوميو والإدارة الرئاسية السابقة في برشلونة مسؤولون عن رحيل ميسي، حيث أشرفوا على حقبة من الخراب المالي.
- Getty Images
من المسؤول عن رحيل ميسي عن برشلونة؟
وقد نفى بارتوميو هذه الادعاءات، قائلاً عن الإدارة التي قادها لابورتا: «لو كانوا قد فعلوا ما كان يجب فعله، لكان من الممكن تماماً تجديد عقد ليو ميسي والتعاقد مع لاعبين جدد».
وأضاف: "لم يكن ذلك خطأ الإرث، بل كان بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، لأن مجلس الإدارة الجديد ضخم الخسائر إلى 555 مليون يورو. وعندما تلقت الدوري الإسباني هذه المعلومات، قررت إجراء تدقيق ثانٍ وخلصت إلى أن الخسائر لم تكن كما ذُكرت، حيث كانت هناك مخصصات تبلغ 283 مليون يورو. لكن برشلونة قرر التمسك بمقترحه، وطبقت الدوري الإسباني القواعد، وتلقى النادي عقوبة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، والتي لم يستردها حتى يومنا هذا".
وأضاف بارتوميو بشأن المعاملة غير العادلة التي تعرض لها ميسي عند رحيله، مع بقاء إنجازاته القياسية مع برشلونة صامدة أمام اختبار الزمن: "لم يحصل ميسي على أجره الكافي مقابل ما قدمه، سواء من الناحية الرياضية أو المالية أو التجارية. كان سيحب أن يكون جزءًا من تجديد تشكيلة الفريق، جنبًا إلى جنب مع هؤلاء اللاعبين الشباب الذين لدينا الآن، والذين هم أيضًا جزء من هذا الإرث الشهير، لكنه تم الاستغناء عنه، ولم يكن ذلك ممكنًا."
التحديات المالية التي يواجهها برشلونة، عملاق الدوري الإسباني
كان بارتوميو هو الشخص الذي منع ميسي من الرحيل خلال «حادثة البوروفاكس» الشهيرة عام 2020، والتي أعرب خلالها النجم الأرجنتيني عن رغبته في مغادرة برشلونة. تم منعه في النهاية من القيام بذلك، لكن جائحة كوفيد-19 جعلت الحياة أكثر صعوبة للأندية في جميع أنحاء العالم.
وحول التحديات التي واجهها في محاولته الحفاظ على تشكيلة الفريق المليئة بالنجوم، قال بارتوميو: "في مارس 2020، بدأ الحظر، وفي تلك المرحلة، جفت الإيرادات، لذا تم الاتفاق مع اللاعبين على خفض الرواتب بنسبة 14%، مما أدى إلى توفير 90 مليون يورو.
"تحدثنا إلى Procicat وأخبرونا أننا سنتمكن بالتأكيد من إعادة فتح الملعب للموسم الجديد، لكن في أغسطس، أخبرونا أننا لا نستطيع ذلك. لذا تحدثنا إلى اللاعبين لإخبارهم أن رواتبهم ستخفض بنسبة 20%. وعندها وصلت الأمور إلى ذروتها، لأنهم رفضوا.
"ونتيجة لذلك، اضطررنا إلى فتح باب المفاوضات. ولم يكن هناك سوى أربعة لاعبين قالوا: "نريد أن نفعل ذلك، نريد أن نساعد". وتم إبرام عقد جديد معهم، يقضي بأن يحصلوا على رواتب أقل في أول سنتين، وأكثر في السنتين الأخيرتين".
- Getty
لا يزال ميسي يقدم أداءً قوياً مع إنتر ميامي بصفته أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم
لم يتمكن برشلونة في النهاية من منع ميسي من الرحيل، حيث غادر «أعظم لاعب في التاريخ» من أمريكا الجنوبية وقد سجل في رصيده 672 هدفاً و34 لقباً. ويبلغ ميسي الآن 38 عاماً، وينتمي إلى صفوف فريق «إنتر ميامي» الفائز بكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، وقد أصبح بلا شك أفضل لاعب في كرة القدم الأمريكية.