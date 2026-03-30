AFP
ترجمه
"كان من الممكن أن يكسر ساقه!" - ديدييه ديشامب يغضب من تدخل "على غرار كرة القدم الأمريكية" ضد مايكل أوليز خلال فوز فرنسا على كولومبيا
ديشامب ينتقد تكتيكات "كرة القدم الأمريكية"
لم يتردد مدرب المنتخب الفرنسي في التعبير عن رأيه بصراحة في تقييمه لما بعد المباراة، بعد أن اختتم فريقه جولته القصيرة في الولايات المتحدة بفوز ثانٍ على التوالي، بفضل ثنائية دولية هي الأولى من نوعها لللاعب ديزير دو، ورأسية من مسافة قريبة سجلها ماركوس ثورام. ورغم أن النتيجة تشير إلى أن المباراة سارت بسلاسة في واشنطن، إلا أن الواقع التكتيكي كان أكثر قسوة بكثير، مما دفع ديشامب إلى مواجهة طاقم التحكيم بشأن عدم توفير الحماية الكافية لنجومه. وقال لشبكة TF1: "قلت للحكم الرابع: 'نحن لسنا في كرة القدم الأمريكية!' لا توجد تدخلات! لحسن الحظ، لم تكن هناك عواقب خطيرة".
- AFP
أوليس ينجو بأعجوبة من إصابة مروعة
حدثت اللحظة الأكثر إثارة في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما تعرض أوليسي لعرقلة عنيفة. وأكد ديشامب أن ردود الفعل السريعة للجناح هي وحدها التي حالت دون تعرضه لإصابة طويلة الأمد. وأضاف: "بخصوص التدخل على مايكل، لو لم يقفز، لكان كسر ساقه! نحن في مباراة ودية... لا بأس بالعدوانية، ونحن نعرف ما هي، لكن هذا تجاوز الحدود قليلاً.
"كانت (المباراة) عدوانية للغاية. أنت تعرف ذلك جيدًا مثلي، فالفرق الأمريكية الجنوبية هكذا. معرفة أنه لا يوجد VAR يساعد قليلاً، خاصة في تلك اللعبة الأخيرة، التدخل الأخير على مايكل أوليسي... لحسن الحظ أنه قفز، وإلا لكان بقيت له ساق واحدة فقط!"
إدارة اللاعبين في ظل ضغوط النادي
كانت حدة المباراة الودية بمثابة تذكير بالسبب الذي دفع ديشامب إلى إجراء تغييرات واسعة في تشكيلته. ومع وجود ألقاب محلية وأوروبية على المحك، يدرك مدرب المنتخب الفرنسي التوازن الدقيق بين الالتزامات الدولية ومتطلبات الأندية الكبرى. وقد تم إبقاء العديد من اللاعبين على مقاعد البدلاء تحديدًا لتجنب التعرض لنوع الاصطدام الذي تعرض له أوليسي. "وهذا أيضًا هو السبب الذي جعل البعض لا يشارك من الناحية الإدارية. إما أنهم لم يتمكنوا من ذلك أو كانت هناك مخاطر. الآن، مع اقتراب المراحل النهائية في الدوريات ودوري أبطال أوروبا... من الواضح أن هذه هي الفترة الأهم مع أنديتهم"، أشار ديشامب.
- Getty Images
المنتخب الفرنسي يستعيد إيقاعه قبل كأس العالم
على الرغم من التوتر الذي ساد على خط التماس، تغادر فرنسا واشنطن محملة بالعديد من النقاط الإيجابية بعد فوزها على كل من البرازيل وكولومبيا. وتشكل هذه النتائج دفعة قوية للمنتخب في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للإعلان الرسمي عن قائمة المشاركين في كأس العالم يوم 14 مايو. وبالنسبة لديشامب، شكّلت حدة هذه المباريات اختبارًا حقيقيًا مثاليًا للقوة الذهنية والبدنية المطلوبة للبطولة المقبلة. وعند تقييمه للجولة ككل، أعرب المدرب عن رضاه عن الروح التنافسية التي أظهرها فريقه. واختتم قائلاً: "الرغبة موجودة. هذا أمر جيد، هناك شغف، وهذا جيد للاعبين. لقد سمح لنا ذلك بإجراء تدريبين عاليي الجودة"، محولاً التركيز نحو مباريات الإعداد النهائية في يونيو.