كان من الممكن أن يصبح مفاجأة في كأس العالم في "مشروع" يوليان ناجلسمان: مهاجم الدوري الألماني يقرر على الأرجح عدم الانضمام إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم

كان يونس قد قبل دعوة للانضمام إلى المنتخب المغربي تحت 15 عامًا، لكنه لم يخض أي مباراة ولم يتم ترشيحه منذ ذلك الحين للانضمام إلى أي منتخب آخر في شمال إفريقيا. إن دخوله إلى المنتخب الأول أسرع مما كان متوقعًا يرجع إلى التطور السريع الذي حققه اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مؤخرًا.

في أوائل عام 2025، انتقل من نادي FC Gießen الذي كان يلعب في الدوري الإقليمي إلى نادي SV Elversberg الذي يلعب في الدوري الألماني الثاني، لكنه اضطر في البداية إلى اللعب خلف Fisnik Asllani في فريق سارلاند. كان اللاعب الكوسوفي في ذلك الوقت معارًا إلى Elversberg، لكنه أصبح الآن لاعبًا أساسيًا في TSG Hoffenheim. في الموسم الحالي، سار Ebnoutalib على خطى Asllani في SVE، وسجل 12 هدفًا في الدور الأول من الدوري الألماني الثاني.

تلا ذلك في بداية يناير انتقاله الخاص إلى نادي Eintracht في مسقط رأسه فرانكفورت، حيث كان ظهوره الأول في الدوري الألماني رائعًا. في بداية يناير، سجل هدفًا رائعًا في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 على أرضه أمام بوروسيا دورتموند،ولكن بعد بضعة أيام، تعرض لإصابة في الرباط الداخلي للركبة في شتوتغارت، ومنذ ذلك الحين وهو غائب عن الملاعب. يقترب موعد عودته الآن، حيث عاد بن طالب إلى التدريبات مع فريق SGE الأسبوع الماضي.