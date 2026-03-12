يبدو أن مهاجم فرانكفورت يونس بن طالب قد قرر اللعب مع المنتخب المغربي في الوقت الحالي. هذا ما ورد في تقرير نشرته صحيفة بيلد.
ترجمه
كان من الممكن أن يصبح مفاجأة في كأس العالم في "مشروع" يوليان ناجلسمان: مهاجم الدوري الألماني يقرر على الأرجح عدم الانضمام إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم
وبناءً على ذلك، من المقرر أن يتم استدعاء بن طالب لأول مرة إلى تشكيلة نائب بطل أفريقيا للمباريات الدولية المرتقبة في نهاية مارس. وسيخوض المغاربة مباريات تجريبية ضد اثنين من المشاركين في كأس العالم، وهما الإكوادور (27 مارس) وباراغواي (31 مارس).
وكما هو الحال مع ابن طالِب، سيحتفل زميله في نادي فرانكفورت أيوب أمايموني-إشغوياب، وفقًا لصحيفةبيلد، بأول ظهور له في تشكيلة المنتخب المغربي الأول. انتقل المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا في بداية العام من الفريق الثاني لـ TSG Hoffenheim إلى Eintracht، وقدم بالفعل بعض العروض المقنعة مع SGE، بما في ذلك تسجيله لهدفين.
- Getty Images Sport
صعود يونس السريع إلى صفوف المنتخب الوطني
كان يونس قد قبل دعوة للانضمام إلى المنتخب المغربي تحت 15 عامًا، لكنه لم يخض أي مباراة ولم يتم ترشيحه منذ ذلك الحين للانضمام إلى أي منتخب آخر في شمال إفريقيا. إن دخوله إلى المنتخب الأول أسرع مما كان متوقعًا يرجع إلى التطور السريع الذي حققه اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مؤخرًا.
في أوائل عام 2025، انتقل من نادي FC Gießen الذي كان يلعب في الدوري الإقليمي إلى نادي SV Elversberg الذي يلعب في الدوري الألماني الثاني، لكنه اضطر في البداية إلى اللعب خلف Fisnik Asllani في فريق سارلاند. كان اللاعب الكوسوفي في ذلك الوقت معارًا إلى Elversberg، لكنه أصبح الآن لاعبًا أساسيًا في TSG Hoffenheim. في الموسم الحالي، سار Ebnoutalib على خطى Asllani في SVE، وسجل 12 هدفًا في الدور الأول من الدوري الألماني الثاني.
تلا ذلك في بداية يناير انتقاله الخاص إلى نادي Eintracht في مسقط رأسه فرانكفورت، حيث كان ظهوره الأول في الدوري الألماني رائعًا. في بداية يناير، سجل هدفًا رائعًا في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 على أرضه أمام بوروسيا دورتموند،ولكن بعد بضعة أيام، تعرض لإصابة في الرباط الداخلي للركبة في شتوتغارت، ومنذ ذلك الحين وهو غائب عن الملاعب. يقترب موعد عودته الآن، حيث عاد بن طالب إلى التدريبات مع فريق SGE الأسبوع الماضي.
هل كان يونس سيحظى بفرصة المشاركة في كأس العالم مع الاتحاد الألماني لكرة القدم؟
إذا استمر المهاجم في لفت الأنظار بأدائه القوي وتسجيله المزيد من الأهداف في الأسابيع الأخيرة من الموسم، فمن الممكن أن يفكر مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان في استدعاء بن طالب بشكل مفاجئ إلى تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم. في مقابلة مع مجلة كيكر في أوائل مارس، وصف ناجلسمان مركز المهاجم بأنه "على الأقل أحد النقاط التي يجب أن نعمل على تحسينها"."
مع وجود دينيز أونداف لاعب شتوتغارت الذي يقدم أداءً قوياً، يبدو أن هناك لاعباً أساسياً في هجوم ألمانيا في كأس العالم، ومن المرجح أن يحصل نيك وولتمادي وكاي هافرتز، وهما مهاجمان آخران، على تذكرة إلى الدور النهائي. لكن ناجلسمان يريد أيضًا ضم مهاجم قوي، وخاصة في الهواء، ولهذا السبب من المرجح أن يكون نيكلاس فولكروغ (AC ميلان) الذي لا يزال يعاني من أزمة جيدًا. كان بإمكان إبنوتاليب أن يصبح بديلاً لفولكروغ.
نشأ إبنوتاليب في فرانكفورت، وأمه ألمانية. والده فيصل مغربي وجاء إلى ألمانيا في عام 1990. حصل على الجنسية الألمانية في عام 1997 وفاز بالميدالية الفضية في التايكواندو لألمانيا في أولمبياد سيدني 2000.
- Getty Images Sport
مع ابن طالب؟ المغرب يواجه البرازيل في المباراة الافتتاحية لكأس العالم
بالنسبة لناجلسمان، فإن خيار إبنوتاليب أصبح الآن غير وارد في الوقت الحالي. وستظهر الأشهر المقبلة ما إذا كان بإمكانه أن يلعب دوراً مهماً مع المغرب في كأس العالم هذا الصيف. الوضع في المنتخب المرشح السري والرابع في كأس العالم 2022 يشهد بعض التغييرات حاليًا، حيث تم مؤخرًا الاستغناء عن المدرب الناجح وليد ركراكي. تولى المدرب السابق لمنتخب تحت 20 عامًا محمد أوهبي المهمة قبل حوالي ثلاثة أشهر من بدء البطولة، ومن المقرر أن يقود المنتخب المغربي إلى النجاح في النهائيات التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
في مركز الهجوم، المنافسان الرئيسيان لبن طالب هما لاعبان دوليان مخضرمان يتمتعان بخبرة كبيرة: يوسف النصيري، الذي انتقل مؤخراً من فنربخشة إلى الاتحاد السعودي، وأيوب الكعبي من أولمبياكوس بيرايوس. أما حمزة إغاماني (أوسك ليل) فهو منافس محتمل آخر في كأس العالم، إلا أن مشاركته أصبحت مشكوكًا فيها بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال المباراة النهائية الدرامية لكأس أفريقيا التي خسرها منتخب المغرب أمام السنغال (0-1 بعد الوقت الإضافي) في منتصف يناير.
تبدأ كأس العالم بالنسبة للمغرب بمباراة صعبة ضد البرازيل، حاملة اللقب. وبالنظر إلى المنافسين الآخرين في المجموعة، اسكتلندا وهايتي، فإن الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب هو الهدف الأدنى لنجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وزملائه.
مباريات المغرب في دور المجموعات في كأس العالم 2026
التاريخ الوقت (بتوقيت ألمانيا) المباراة الأحد، 14 يونيو 0 المغرب ضد البرازيل السبت، 20 يونيو 0 المغرب ضد اسكتلندا الخميس، 25 يونيو 0 المغرب ضد هايتي