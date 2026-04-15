كان شعار ميكيل أرتيتا «أحضروا عشاءكم» أحدث حيلة فاشلة لمدرب أرسنال - مشجعو «الغانرز» يشعرون بخيبة أمل من الفريق، وليس العكس

تترك بصمات أرتيتا واضحة على كل جانب من جوانب محاولته توحيد صفوف أرسنال بطريقة لم نشهدها منذ أيام هايبري، وهو ما يُحسب له ويُظهر عمق علاقته بالنادي. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يهدد بأن ينقلب عليه.
إن إدخال أغنية "The Angel" كنشيد جديد للنادي يجعل المحايدين يشمئزون، لكن الهدف كان تحسين أجواء الملعب، كما كان الحال عند مطالبة المذيع بتكرار اسم صاحب الهدف كما يفعلون في أوروبا. مكاسب هامشية، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك.
عندما ظهر فريق أرتيتا لأول مرة كمرشح للقب في موسمي 2022-23 و2023-24، كان أسلوب لعبهم ممتعاً ومناسباً لاسم أرسنال. لكنهم فشلوا ببساطة، أولاً بسبب نقص الخبرة في إنهاء المهمة، ثم بسبب البداية البطيئة. كشف الموسم الماضي عن نقص عمق التشكيلة، وهو ما تم تصحيحه في صيف 2025. الآن، لديهم تشكيلة ضخمة، لكن المشجعين، الذين يدفعون من بين أعلى أسعار التذاكر في أوروبا، اضطروا إلى تحمل أسوأ كرة قدم في الدوري على أمل أن تؤتي ثمارها في النهاية باللقب.
وصف الناس مشجعي أرسنال بأنهم متعجرفون لقيامهم بصيحات الاستهجان ضد فريقهم بعد خسارة بورنموث، على الرغم من أن هذا هو السبب الحقيقي وراء قيامهم بذلك. إذا كنت تلعب بأسلوب براغماتي وقبيح مصمم للفوز بأي ثمن، فمن الأفضل أن تفوز بالفعل. هؤلاء الأشخاص أنفسهم، جيلاً بعد جيل، يشاهدون فريقهم ينهار مرة أخرى، إلا أنه هذه المرة لا يوجد حتى أي أسلوب في ما يشاهدونه. هم الذين يضطرون للذهاب إلى العمل أو الحانة أو أي مكان آخر وتحمل كل السخرية التي لا يراها اللاعبون والمدرب، الذين يكسبون ثروة، إلا من خلال شاشات هواتفهم.
هذا، بقدر أي شيء آخر، يغذي أجواء استاد الإمارات. التوتر والأنين المستمر متأصلان في جوهر النادي أكثر من أي أغنية أو طقوس ما قبل المباراة من مذيع الاستاد. هذه هي المشكلة الأخيرة التي يتعين على أرتيتا حلها، ولن يحلها سوى الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.