Mikel Arteta Arsenal GFXGOAL

كان شعار ميكيل أرتيتا «أحضروا عشاءكم» أحدث حيلة فاشلة لمدرب أرسنال - مشجعو «الغانرز» يشعرون بخيبة أمل من الفريق، وليس العكس

لقد حان ذلك الوقت من العام مرة أخرى بالنسبة لأرسنال. عندما يدخل التقويم شهر أبريل، يرى العالم حقيقة قدرات فريقهم. ولسوء حظ «المدفعجية»، يظهر أمام أعيننا نمط مألوف. فقد كانت هزيمة السبت على أرضهم أمام بورنموث تذكرنا بشكل مخيف بخسائر أخرى في هذه المرحلة من المواسم السابقة.

هذه النكسة أمام «الكرز» لم تكن بأي حال من الأحوال انتصاراً ساحقاً لفريق أندوني إيراولا، كما أن أرسنال لم يظهر المستوى الذي يليق بأبطال الدوري خلال الأسابيع القليلة الماضية. ففي الشهر الماضي فقط، بدا الفوز بالرباعية ليس مجرد احتمال، بل أمراً شبه مؤكد بالنظر إلى نتائج الفريق حتى نهائي كأس كاراباو، بالإضافة إلى القرعة المواتية في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

مرة أخرى، يمر موسم أرسنال بمرحلة هبوط حر، حتى على الرغم من تقدمه بفارق ست نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد تعرض الفريق للصياح من جماهير ملعب الإمارات عندما كان الفارق لا يزال تسع نقاط. ولا بد من توجيه أصابع الاتهام إلى المدير الفني ميكيل أرتيتا.

    مخاوف بشأن موعد انطلاق المباراة المبكر

    قبل مباراة بورنموث، وهي الأولى لأرسنال منذ فوزه الدرامي على إيفرتون في 14 مارس، وجه أرتيتا نداءً تحفيزياً للجماهير، محذراً من أن موعد المباراة المبكر يوم السبت قد يشكل عقبة صعبة.

    وقال أرتيتا في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "كلما اقتربنا [من نهاية الموسم]، تزداد أهمية المباراة بشكل واضح".

    "وغدًا يوم مهم بالنسبة لنا. اللاعبون يعرفون ذلك، ومشجعونا يعرفون ذلك. ستبدأ المباراة في الساعة 12:30. إنها مباراة مبكرة. لذا استيقظوا مبكرًا، وتناولوا فطوركم مبكرًا، وأحضروا غدائكم، وأحضروا عشاءكم، كما تقولون في إنجلترا، ولنذهب جميعًا معًا من أجلها لأنها يجب أن تكون يومًا مهمًا".

    هذه رسالة كان من الأفضل أن يوجهها أرتيتا إلى لاعبيه بدلاً من ذلك، حتى لو كان، على حد تعبير واين روني، لا أحد يحب تناول المعكرونة في التاسعة صباحاً. كان أرسنال في المرتبة الثانية في معظم الجوانب، مسجلاً رصيداً ضئيلاً بلغ 0.18 هدف متوقع من اللعب المفتوح. لقد أثرت على الغانرز حقيقة أنهم يعيشون ويموتون على الكرات الثابتة.

    في إحدى جلسات التدريب الأخيرة قبل مواجهة بورنموث، تدرب لاعبو أرسنال في معسكرهم بلندن كولني أمام شاشة عملاقة كانت تعرض مقطع فيديو على تيك توك لأغنية أنتجتها الذكاء الاصطناعي وتضم قائمة بأسماء جميع اللاعبين. وقد تمت مشاركة المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ذلك

    كان هذا تلخيصًا مثاليًا للسبب الذي يجعل الغرباء لا يحبون فريق أرسنال وإدارته. كانت هذه لحظة أخرى اعتُبرت استعراضية ومسرحية غير صادقة، بدلاً من أن تكون لحظة تليق بفريق ينتظر التتويج باللقب.


    كان خطاب أرتيتا الذي حث فيه اللاعبين على «إحضار عشاءهم» مشابهاً في الواقع لما قاله لمشجعي أرسنال قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي ضد باريس سان جيرمان.

    وقال قبل مباراة الذهاب: "أريد أن أقول لمشجعينا إنه في مباراة باريس سان جيرمان، عليهم أن يلعبوا كل كرة معنا. أحضروا أحذيتكم، وواقيات الساقين، والسراويل القصيرة، والقمصان".

    ثم، في مقطع فيديو تحفيزي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي وعُرض على جماهير استاد الإمارات قبل انطلاق المباراة، ناشد أرتيتا المشجعين مرة أخرى. "حان وقتنا. حان الوقت لتحقيق ذلك"، قال وهو ينظر مباشرة إلى الكاميرا. "أحتاجكم، أحتاج الشخص الذي بجانبكم. أحتاج إلى هذا الترابط. أريدكم أن تلعبوا كل كرة معنا. كل تمريرة، كل تدخل، كل جري، كل قرار. عليكم أن تعيشوا طاقة الملعب والأشخاص بجانبكم. أنا أعتمد عليكم. لنحقق ذلك".

    لم تلق الرسالة صدىً. كان عرض "تيفو" الذي كشف عنه المدفع الشهير في "نورث بانك" مخيباً للآمال في أحسن الأحوال ومحرجاً في أسوأها، على الرغم من أن المشجعين لم يكن لهم دور في ذلك مرة أخرى. بعد أن سجل أوسمان ديمبيلي هدفاً بعد أربع دقائق، لم تنشط الأجواء مرة أخرى، حيث لم يبذل الفريق المضيف جهداً يذكر لإرضاء المشجعين.


    سمعة أرتيتا

    عندما تولى أرتيتا مهامه في أرسنال لأول مرة، كان الرأي العام تجاهه محايدًا إلى حد كبير. كان يُذكر في الغالب باعتباره لاعب الوسط الذي كان بمثابة «الميترونوم» والذي مثل «المدفعجية» في أيامه كلاعب، في حين كان يمثل نقطة محورية في خط الدفاع في إيفرتون.

    حتى خلال موسميه الأولين كمدرب لأرسنال، لم يفعل أرتيتا الكثير ليظهر نفسه إلا كشخص غير مؤذٍ. كان هناك إجماع عام على أن النادي بحاجة إلى إعادة ضبط، ولم يكن هناك أي حديث عن إقالته على الرغم من احتلاله المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسمين متتاليين.

    لكن عندما أصدر أرسنال وأمازون برايم فيلماً وثائقياً يغطي موسم 2021-22، تغيرت الأجواء. ابتكر أرتيتا عدة حيل لإلهام لاعبيه والظهور بمظهر المحفز، لكنها كانت تكتيكات مثيرة للجدل - فإما أن تحب حماسه أو تكره سلوكه الذي يشبه ديفيد برنت.

    وبعد أن تنافس معهم على اللقب منذ ذلك الحين، أصبح من الواضح بعد فوات الأوان أن بيب جوارديولا ومانشستر سيتي نادراً ما أظهرا للعالم هذا النوع من الحيل، حتى لو كانت تحدث خلف الأبواب المغلقة.

    المشجعون يعانون

    تترك بصمات أرتيتا واضحة على كل جانب من جوانب محاولته توحيد صفوف أرسنال بطريقة لم نشهدها منذ أيام هايبري، وهو ما يُحسب له ويُظهر عمق علاقته بالنادي. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يهدد بأن ينقلب عليه.

    إن إدخال أغنية "The Angel" كنشيد جديد للنادي يجعل المحايدين يشمئزون، لكن الهدف كان تحسين أجواء الملعب، كما كان الحال عند مطالبة المذيع بتكرار اسم صاحب الهدف كما يفعلون في أوروبا. مكاسب هامشية، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك.

    عندما ظهر فريق أرتيتا لأول مرة كمرشح للقب في موسمي 2022-23 و2023-24، كان أسلوب لعبهم ممتعاً ومناسباً لاسم أرسنال. لكنهم فشلوا ببساطة، أولاً بسبب نقص الخبرة في إنهاء المهمة، ثم بسبب البداية البطيئة. كشف الموسم الماضي عن نقص عمق التشكيلة، وهو ما تم تصحيحه في صيف 2025. الآن، لديهم تشكيلة ضخمة، لكن المشجعين، الذين يدفعون من بين أعلى أسعار التذاكر في أوروبا، اضطروا إلى تحمل أسوأ كرة قدم في الدوري على أمل أن تؤتي ثمارها في النهاية باللقب.

    وصف الناس مشجعي أرسنال بأنهم متعجرفون لقيامهم بصيحات الاستهجان ضد فريقهم بعد خسارة بورنموث، على الرغم من أن هذا هو السبب الحقيقي وراء قيامهم بذلك. إذا كنت تلعب بأسلوب براغماتي وقبيح مصمم للفوز بأي ثمن، فمن الأفضل أن تفوز بالفعل. هؤلاء الأشخاص أنفسهم، جيلاً بعد جيل، يشاهدون فريقهم ينهار مرة أخرى، إلا أنه هذه المرة لا يوجد حتى أي أسلوب في ما يشاهدونه. هم الذين يضطرون للذهاب إلى العمل أو الحانة أو أي مكان آخر وتحمل كل السخرية التي لا يراها اللاعبون والمدرب، الذين يكسبون ثروة، إلا من خلال شاشات هواتفهم.

    هذا، بقدر أي شيء آخر، يغذي أجواء استاد الإمارات. التوتر والأنين المستمر متأصلان في جوهر النادي أكثر من أي أغنية أو طقوس ما قبل المباراة من مذيع الاستاد. هذه هي المشكلة الأخيرة التي يتعين على أرتيتا حلها، ولن يحلها سوى الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.

    منصة انطلاق رياضية

    ومع ذلك، ورغم كل هذه السلبية، فإن موسم أرسنال لم ينتهِ بعد. وكما قال أرتيتا بعد مباراة بورنموث، فإن كل فرد في النادي كان سيقبل بكل سرور أن يكون الفريق في هذا الموقف مع بداية الموسم.

    تعد مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء مع سبورتنج مناسبة بالغة الأهمية. لم يصل الغانرز إلى الدور نصف النهائي من كأس أوروبا سوى مرتين في تاريخهم، لكنهم يقفون الآن على وشك تحقيق هذا الإنجاز في موسمين متتاليين. ويُعتبر الوصول إلى نصف النهائي لمواجهة أتلتيكو مدريد، الذي سحقوه 4-0 في وقت سابق من هذا الموسم، هو النتيجة الأكثر توقعاً.

    ومن المفارقات أن أرسنال بحاجة إلى التعامل مع هذه المباراة على أنها مجرد مباراة أخرى. بدون زخرفة، وبدون ضجة. أنجزوا المهمة ولا تطلبوا من المشجعين دفعكم إلى خط النهاية - فمهمتكم هي تحفيزهم، وليس العكس.

