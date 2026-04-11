"كان سيطير إلى كأس العالم بذراع مكسورة وقدم مكسورة": فينسنت كومباني يضحك بصوت عالٍ على مطلب كاهن بشأن موسيالا

بعد أدائه القوي في فوز بايرن ميونيخ 5-0 خارج أرضه على نادي سانت باولي في الدوري الألماني، صرح موسيالا لقناة "سكاي" بشأن كاهن أنه "لم يقرأ بالضبط ما قاله". لكنه أضاف أن رفض العرض ليس خيارًا مطروحًا: "أريد بالتأكيد المشاركة في كأس العالم. هدفي هو مساعدة الفريق قدر الإمكان حتى نهاية الموسم. وبعد ذلك أريد مساعدة المنتخب الوطني قدر الإمكان".

وقد أثبت من قبل ضد سانت باولي أنه قادر تمامًا على ذلك. اختاره كومباني في التشكيلة الأساسية، وسجل موسيالا هدفًا برأسه في المراحل الأولى من المباراة. تبع ذلك تسديدة ارتطمت بالقائم، وتمريرة حاسمة، والعديد من اللقطات الجيدة، مما أدى إلى أفضل أداء له منذ عودته في بداية العام.

"كانت مباراة جيدة، أنا أندمج بشكل أفضل في اللعب، وسجلت هدفاً. أنا راضٍ عن أدائي اليوم"، قال موسيالا. "كل دقيقة أحصل عليها تفيدني. لقد خطوت خطوة إلى الأمام، لكن لا يزال هناك الكثير من الخطوات التي يمكنني اتخاذها. أشعر حقاً بتحسن كبير مقارنة بشهر مضى."

كما جاءت الإشادة من زميله في بايرن ميونيخ وقائد المنتخب الألماني جوشوا كيميش: "يمكنك أن تلاحظ أنه عندما يشارك معنا باستمرار في التدريبات ويحصل على فرصته في المباريات، فإنه يسجل دائمًا مثلما فعل اليوم". بالطبع لا يزال أمامه طريق طويل ليتمكن من تقديم هذا الأداء باستمرار كل ثلاثة أيام. لكنني ألاحظ أن عقليته قد تغيرت قليلاً مؤخرًا، فهو أصبح أكثر إيجابية الآن."