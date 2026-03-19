وكما أوضح مساء الخميس في برنامج "Triple – der Hagedorn-Fussballtalk" على قناة Sky، كان بالاك قد تلقى في ذلك الوقت عرضًا من «الريال». وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا آنذاك قد خاض موسمًا رائعًا مع باير ليفركوزن، حيث خسر لقب الدوري الألماني بفارق ضئيل مع الفريق ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. وخسر الفريق النهائي بشكل مؤسف بنتيجة 1-2 أمام ريال مدريد. بالإضافة إلى ذلك، قاد بالاك منتخب ألمانيا إلى نهائي كأس العالم 2002، لكنه غاب عن المباراة بسبب حصوله على بطاقة صفراء. وبدون لاعب الوسط، خسرت ألمانيا أمام البرازيل بقيادة النجوم رونالدو ورونالدينيو وريفالدو بنتيجة 0-2.

وأوضح بالاك أنه قرر في النهاية الانضمام إلى بايرن "لأسباب متنوعة". "كان لـأولي هونيس دور كبير في إقناعي آنذاك." أراد الرئيس الفخري الحالي والمدير الرياضي السابق لبايرن ميونيخ ضم اللاعب الدولي الألماني إلى ميونيخ بأي ثمن. قال بالاك، الذي دفع بايرن مقابل انتقاله من ليفركوزن ستة ملايين يورو: "كنت لا أزال صغيراً نسبياً وبالطبع سهل التأثير".

إلى جانب إقناع هونيس، كان هناك سبب مهم آخر، وهو أن بالاك كان يفكر بالفعل في كأس العالم 2006 التي ستقام على أرضه. في الفترة التي سبقت البطولة، كان يفضل اللعب في أكبر نادٍ ألماني، وقد وقع اختياره في النهاية لصالح بايرن وليس ضد ريال مدريد.