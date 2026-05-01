"كل صباح، عندما كنت أصل إلى ملعب التدريب، كان مايكل يجلس في سيارته، غارقًا في النوم"، هكذا استذكر مارك بوين، الذي درب أوليسي في بداياته كلاعب محترف في نادي ريدينج، في برنامج "بولزبلاتز" الذي تبثه قناة ZDF.
"عُثر عليه نائمًا في سيارته".. مدرب أوليسي الأول يحرجه علانية!
عندما كان أوليسي مراهقاً، كان قد بدأ للتو في الانضمام إلى الفريق الأول لنادٍ كان حينها في الدرجة الثانية بالبطولة الإنجليزية (وهو الآن في الدرجة الثالثة)، لكنه كان لا يزال يعيش مع عائلته في لندن. وكان يواجه كل صباح ازدحام المرور الشديد في العاصمة ليصل إلى ريدينج في الموعد المحدد.
وقال بوين: "قال إنه لا يريد أن يعلق في الزحام المروري ولا يريد أن يقضي وقتاً طويلاً في السيارة. ربما كان ينطلق في الساعة 5:30 صباحاً ليصل إلى التدريب في الوقت المحدد".
بوين الذي يشغل الآن منصب المدير الرياضي في فريق فورست جرين روفرز الذي يلعب في الدرجة الخامسة الإنجليزية أضاف أن الجزء الغريب هو أن أوليسي "كان يصل إلى ملعب التدريب وينام بعمق خلف عجلة القيادة. عندما يبدأ التدريب في الساعة 9 صباحًا، يقترب مني اللاعبون الكبار ويسألونني: 'أين مايكل؟ لماذا تأخر؟' فأجيبهم: 'قد يتأخر عن التدريب، لكن بينما كنتم لا تزالون في السرير، كان هو بالفعل في موقف السيارات، كان مجرد طفل وكان ينام، كان علينا أن نطرق على الزجاج ونوقظه من أجل التدربيات".
تم استبعاد مايكل أوليسي من تشيلسي ومانشستر سيتي
قضى أوليسي فترة قصيرة في أكاديمية آرسنال للشباب قبل أن ينضم إلى تشيلسي، حيث أمضى سبع سنوات. وفي سن الـ14، استغنى عنه «البلوز» رغم موهبته الواضحة، فانتقل مباشرة إلى مانشستر سيتي؛ لكن إقامته هناك لم تدم سوى عام واحد.
انضم في النهاية إلى ريدينج في سن 15 عامًا، وانضم إلى الفريق الأول بعد أقل من عامين، وأكمل بوين: "لماذا انتهى به المطاف في ريدينج بعد أن لعب في تلك الأندية الكبرى؟الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أرجع إليه هو أن تلك الأندية ربما اعتبرت ثقته بنفسه أمرًا سلبيًا، وأنه، في رأيهم، ربما كان ينبغي عليه أن يكون أكثر تواضعًا قليلاً."
تحت قيادة بوين، أصبح أوليسي لاعباً أساسياً في ريدينج وانتقل إلى كريستال بالاس في عام 2021، حيث أثبت نفسه في الدوري الإنجليزي . ثم دفع بايرن ميونخ مبلغاً ضخماً قدره 53 مليون يورو كرسوم انتقال للاعب الدولي الفرنسي في عام 2024.
في بايرن ميونخ، ازدهر أوليسي ليصبح أحد ألمع المواهب في عالم كرة القدم، حيث أبهر الجماهير مؤخرًا في المباراة الكلاسيكية التي انتهت بنتيجة 4-5 لصالح بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان. في المجموع، سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا 20 هدفًا وصنع 29 تمريرة حاسمة في 47 مباراة هذا الموسم.
مايكل أوليسي: الأندية التي لعب لها حتى الآن
الفترة
النادي
2009
نادي آرسنال
2009–2016
تشيلسي
2016–2017
مانشستر سيتي
2017–2021
نادي ريدينج
2021–2024
كريستال بالاس
2024-إلى الآن
بايرن ميونخ