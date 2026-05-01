Goal.com
مباشر
1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm و علي رفعت

"عُثر عليه نائمًا في سيارته".. مدرب أوليسي الأول يحرجه علانية!

روى مدرب سابق لمايكل أوليسي حكاية طريفة تتناسب تمامًا مع شخصية مهاجم بايرن ميونخ الهادئة للغاية.

"كل صباح، عندما كنت أصل إلى ملعب التدريب، كان مايكل يجلس في سيارته، غارقًا في النوم"، هكذا استذكر مارك بوين، الذي درب أوليسي في بداياته كلاعب محترف في نادي ريدينج، في برنامج "بولزبلاتز" الذي تبثه قناة ZDF.

  • عندما كان أوليسي مراهقاً، كان قد بدأ للتو في الانضمام إلى الفريق الأول لنادٍ كان حينها في الدرجة الثانية بالبطولة الإنجليزية (وهو الآن في الدرجة الثالثة)، لكنه كان لا يزال يعيش مع عائلته في لندن. وكان يواجه كل صباح ازدحام المرور الشديد في العاصمة ليصل إلى ريدينج في الموعد المحدد.

    وقال بوين: "قال إنه لا يريد أن يعلق في الزحام المروري ولا يريد أن يقضي وقتاً طويلاً في السيارة. ربما كان ينطلق في الساعة 5:30 صباحاً ليصل إلى التدريب في الوقت المحدد".

    بوين الذي يشغل الآن منصب المدير الرياضي في فريق فورست جرين روفرز الذي يلعب في الدرجة الخامسة الإنجليزية أضاف أن الجزء الغريب هو أن أوليسي "كان يصل إلى ملعب التدريب وينام بعمق خلف عجلة القيادة. عندما يبدأ التدريب في الساعة 9 صباحًا، يقترب مني اللاعبون الكبار ويسألونني: 'أين مايكل؟ لماذا تأخر؟' فأجيبهم: 'قد يتأخر عن التدريب، لكن بينما كنتم لا تزالون في السرير، كان هو بالفعل في موقف السيارات، كان مجرد طفل وكان ينام، كان علينا أن نطرق على الزجاج ونوقظه من أجل التدربيات".

  Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    تم استبعاد مايكل أوليسي من تشيلسي ومانشستر سيتي

    قضى أوليسي فترة قصيرة في أكاديمية آرسنال للشباب قبل أن ينضم إلى تشيلسي، حيث أمضى سبع سنوات. وفي سن الـ14، استغنى عنه «البلوز» رغم موهبته الواضحة، فانتقل مباشرة إلى مانشستر سيتي؛ لكن إقامته هناك لم تدم سوى عام واحد.

    انضم في النهاية إلى ريدينج في سن 15 عامًا، وانضم إلى الفريق الأول بعد أقل من عامين، وأكمل بوين: "لماذا انتهى به المطاف في ريدينج بعد أن لعب في تلك الأندية الكبرى؟الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أرجع إليه هو أن تلك الأندية ربما اعتبرت ثقته بنفسه أمرًا سلبيًا، وأنه، في رأيهم، ربما كان ينبغي عليه أن يكون أكثر تواضعًا قليلاً."

    تحت قيادة بوين، أصبح أوليسي لاعباً أساسياً في ريدينج وانتقل إلى كريستال بالاس في عام 2021، حيث أثبت نفسه في الدوري الإنجليزي . ثم دفع بايرن ميونخ مبلغاً ضخماً قدره 53 مليون يورو كرسوم انتقال للاعب الدولي الفرنسي في عام 2024.

    في بايرن ميونخ، ازدهر أوليسي ليصبح أحد ألمع المواهب في عالم كرة القدم، حيث أبهر الجماهير مؤخرًا في المباراة الكلاسيكية التي انتهت بنتيجة 4-5 لصالح بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان. في المجموع، سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا 20 هدفًا وصنع 29 تمريرة حاسمة في 47 مباراة هذا الموسم.

  • مايكل أوليسي: الأندية التي لعب لها حتى الآن


    الفترة

    النادي

    2009

    نادي آرسنال

    2009–2016

    تشيلسي

    2016–2017

    مانشستر سيتي

    2017–2021

    نادي ريدينج

    2021–2024

    كريستال بالاس

    2024-إلى الآن

    بايرن ميونخ


الدوري الألماني
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
هايدينهايم crest
هايدينهايم
هايدنهايم
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
ريدينغ crest
ريدينغ
REA
بلاكبول crest
بلاكبول
BLA