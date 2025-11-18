"نحن من يدفع الرواتب".. لابورتا يدافع عن يامال ويبعث رسالة قوية للاتحاد الإسباني!

وصف لابورتا العودة إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بأنها لحظة "تاريخية" ستعيد للنادي روحه المفقودة بعد عامين ونصف من "المنفى" في ملعب مونتجويك الأولمبي. وأكد الرئيس أن المباراة المرتقبة يوم السبت المقبل ضد أتلتيك بيلباو لن تكون مجرد مواجهة كروية، بل احتفالية لاستعادة عامل الأرض والجمهور الذي طالما كان سلاح البلوجرانا الأول.

ورغم أن السعة الأولية ستكون بحدود 45,000 متفرج، إلا أن لابورتا كشف عن خطة طموحة لرفع هذا العدد إلى 62,000 قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن العمل يجري على قدم وساق لإنهاء "المرحلة 1C" من البناء.

ولم يخفِ لابورتا التحديات اللوجستية التي تواجه النادي، خاصة فيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا، حيث ينتظر النادي الضوء الأخضر من اليويفا لاستضافة المباريات الأوروبية في معقله التاريخي. ومع ذلك، أبدى لابورتا أمله في أن تكون مواجهة آينتراخت فرانكفورت هي بوابة العودة الأوروبية للكامب نو.