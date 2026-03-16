قبل مغادرته بوروسيا دورتموند بفترة وجيزة بعد ست سنوات، لم يكن مايك تولبرغ قد كسب الكثير من الأصدقاء. في ذلك الوقت، كانت فريق تحت 23 سنة التابع لنادي بوروسيا دورتموند، الذي هبط من الدوري الثالث، قد خاض أربع جولات في الدوري الإقليمي الغربي. ولم تحصد تشكيلة تولبرغ سوى خمس نقاط، وكانت تمتلك ثاني أسوأ دفاع في الدوري.
كان المدرب السابق على حق! فريق تحت 23 عامًا لا يزال مصدر القلق الأكبر لـ BVB
كان المسؤولون في مركز تدريب الناشئين التابع لنادي ويستفاليا قد تجنبوا في السابق قدر الإمكان الإعلان عن هدف العودة الفورية إلى الدوري الأعلى. لكن كان من السهل استنتاج من عباراتهم الملتوية في الغالب أن هذا هو بالضبط ما يسعون إليه. وماذا عدا ذلك؟ نادي مثل بوروسيا دورتموند يجب أن يوفر لمواهبه أعلى دوري ممكن كخطوة انتقالية نحو عالم المحترفين.
لكن تولبرغ تحدث فجأة في هذه المرحلة المبكرة جدًا من الموسم عن "سنة انتقالية". فقد سرعان ما أدرك أوجه القصور في فريقه الذي تم تشكيله حديثًا. وبأسلوبه المعتاد الذي لا يرحم، قال الدنماركي: "لا أعرف ما إذا كان ما نطلبه هو طلب مبالغ فيه. الفرق بين الدوري الثالث، حيث لا نمتلك الكرة ونلجأ إلى التمريرات الطويلة، والدوري الإقليمي هو أننا الآن نسيطر على الكرة والخصم ينتظر أخطاءنا فقط. الآن يجب على اللاعبين أن يلعبوا كرة القدم. وهذا ما يتوقعه المدرب أيضًا. من الواضح تمامًا أن بعضهم لا يستطيع التعامل مع هذا الأمر."
بعد أقل من ثلاثة أسابيع، أصبح تولبرغ جزءًا من الماضي في بوروسيا دورتموند. كان يسعى منذ فترة طويلة إلى تحقيق إنجازاتأعلى، فانتقل إلى وطنه للعب مع نادي ميدتيلاند. كان تغيير المدرب في وقت مبكر جدًا وسط هذه الفترة الانتقالية، إلى جانب البداية السيئة في الدوري الجديد، أبعد ما يكون عن بداية جيدة لفريق تحت 23 عامًا. حتى وإن كان مساعد تولبرغ، دانيال ريوس، وهو شخص معروف للفريق، قد تولى المنصب.
- IMAGO / Patrick Ahlborn
فريق دورتموند الثاني بعيد كل البعد عن الصعود
لقد مر ما يقرب من سبعة أشهر منذ تصريح تولبرغ، وخُوضت 26 جولة في الدوري الإقليمي. ومع بقاء عشر مباريات أمام فريق دورتموند، يمكن القول بوضوح: كان تولبرغ محقاً في تصريحاته، ولا يزال تشخيصه للمشاكل صحيحاً حتى اليوم.
يحتل فريق دورتموند الثاني مرتبة متأخرة في سباق الصعود - حيث يتأهل فقط صاحب المركز الأول في الترتيب إلى الدوري الثالث. في المركز الرابع، زاد الفارق عن المتصدر فورتونا كولونيا إلى 15 نقطة. وهذا ليس فقط لأن فريق تحت 23 عامًا لم ينطلق في العام الجديد وحقق فوزين فقط من ست مباريات.
صحيح أن الفريق يمتلك ثاني أفضل هجوم بين جميع الفرق الـ 18 بـ 55 هدفاً، لكن حصوله على 11 نقطة فقط من 24 مباراة، وخوضه ثلاث مباريات فقط دون استقبال أهداف، يعتبر أداءً ضعيفاً للغاية بالنسبة لفريق هبط من الدوري الثالث. في عام 2026، لم يفز دورتموند لا على ووبيرتال، الذي يحتل المركز السادس عشر في الترتيب، ولا على منافسيه المباشرين من أوبرهاوزن وغوترسلوه.
- IMAGO / Funke Foto Services
لا أحد في نادي بوروسيا دورتموند يرغب في ذكر كلمة "الصعود"
الاستمرارية هي الكلمة الغريبة التي لا تزال بعيدة عن متناول الهواة حتى الآن. لم تشهد الفريق سوى فترة استقرار واحدة في أوائل الخريف، عندما حقق أربعة انتصارات في ست مباريات. يواجه فريق دورتموند صعوبات كبيرة في التغلب على العديد من المنافسين الذين يتبنون أسلوباً دفاعياً للغاية. وكما هو الحال غالباً مع لاعبي نيكو كوفاتش المحترفين، هناك نقص في الإبداع لخلق ثغرات في خطوط الدفاع العميقة.
"الهدف الأساسي لا يزال كما هو"، كما صرح مدير أكاديمية النادي بول شافران لصحيفة "Ruhr Nachrichten" في فصل الشتاء، عندما كان الفارق بين بوروسيا دورتموند وكولونيا خمس نقاط فقط. وبالطبع، مرة أخرى، دون أن يذكر كلمة "الصعود": "أنا لا أستبعد أننا ما زلنا قادرين على سد هذه الفجوة في النصف الثاني من الموسم."
وعدم نجاح ذلك يرجع أيضًا إلى النزيف الحقيقي الذي كان على الفريق تحمله خلال فترة الانتقالات الماضية. فقد الفريق قائد الدفاع بن هونينغ الذي انتقل إلى روت-فايس إيسن، بينما استقطب فورتونا دوسلدورف لاعب الوسط الهجومي جوردي باولينا. بالإضافة إلى ذلك، غادر ثلاثة لاعبين آخرين النادي، وانضم ثلاثة لاعبين جدد.
- Getty Images Sport
الشعار الجديد في فرق الناشئين بنادي بوروسيا دورتموند: التطوير بدلاً من النتائج
"سيظل هذا دائمًا جزءًا من جوهر هذه الفرقة"، أوضح شافران. "عندما يغادر اللاعبون المخضرمون وأصحاب الأداء المتميز، تنشأ فجوة - وهذه بالضبط هي الفرصة للجيل التالي ليتحملوا هذه المسؤولية." قد يكون هذا صحيحًا من الناحية النظرية، لكن الواقع والتطبيق العملي يبدوان مختلفين في بوروسيا دورتموند. فمن المؤكد أن النادي قد استعد منذ فترة طويلة لموسم آخر في دوري الدرجة الإقليمية.
"إنشاء منصة تطوير ذات صلة واضحة بالفريق المحترف"، قال المدير الرياضي سيباستيان كيل في ديسمبر 2023 عن الرؤية الجديدة في قاعدة دورتموند. وبتوجيه من مدير قسم الشباب توماس برويش، أصبح الشعار الآن: التطوير بدلاً من النتائج.
لكن هنا، عند النظر إلى الفريق الثاني، نجد أننا ندور في حلقة مفرغة. فالارتباط المستهدف مع القمة يصبح أصعب بكثير عندما يكون الفارق ثلاث درجات بدلاً من درجتين فقط.
- IMAGO / Thomas Bielefeld
الفريق الثاني لا يزال مصدر القلق بالنسبة لـ BVB
وبطبيعة الحال، من الناحية الأخرى، فإن اكتساب خبرة لعب كبيرة، حتى في الدرجة الرابعة، ليس أمراً عديم الجدوى بالنسبة للمواهب التي تتراوح أعمارها بين 17 و19 عاماً. لكن الدرجة الثالثة هي بلا شك المحطة الوسيطة الأفضل للصعود. كما أنها تمثل رهنًا أكبر وآفاقًا واعدةً للمواهب التي ستصعد من الدرجات الدنيا أو التي سيتم التعاقد معها حديثًا.
لذلك، يجب على بوروسيا دورتموند، استناداً إلى الخبرات المكتسبة الآن، أن تتعامل بجدية مع كيفية التعامل مع هذا الطفل المشاكس للنادي. لم تكن أداءات فريق تحت 23 عاماً متقلبة فحسب، بل كان الأمر كذلك بالنسبة للتشكيلة أيضاً.
فبقدر ما كان من المنطقي سحب مواهب رفيعة المستوى مثل ماتيس ألبرت وسامويل إيناسيو أو - بسبب الإصابة - لوكا ريجاني إلى صفوف المحترفين قبل الأوان، بقدر ما عانى التماسك داخل الفريق الثاني من ذلك. لم يتمكن الفريق أبدًا من التماسك بسبب التغييرات المستمرة في التشكيلة، ولم يتمكن من تطوير أنماط تكتيكية تسمح له بالسيطرة على المباريات، وهو ما كان من شأنه أن يدعم طموحاته غير المعلنة.
"لا يمكن تحقيق ذلك في غضون بضعة أسابيع - خاصةً إذا لم تكن قادراً على التدريب مع مجموعة كبيرة"، كما كان تولبرغ قد أعرب عن مخاوفه في أغسطس. بحلول الانطلاقة الجديدة في الصيف المقبل، يجب أن يكون المسؤولون قد حددوا استراتيجية للتغلب على هذه المشكلة وإخراج فريق تحت 23 عاماً من حالة الجمود الحالية.
فريق بوروسيا دورتموند الثاني يحتل المركز الرابع فقط: المراكز الستة الأولى في جدول ترتيب دوري المنطقة الغربية
المركز الفريق المباريات انتصارات التعادل الخسائر الأهداف النقاط 1 فورتونا كولونيا 25 16 8 1 57:19 56 2 روت-فايس أوبرهاوزن 25 14 6 5 43:28 48 3 شالكه 04 الثاني 24 14 4 6 54:33 46 4 بوروسيا دورتموند الثاني (A) 24 11 8 5 55:37 41 5 بور. مونشنغلادباخ الثاني 25 12 5 8 43:36 41 6 FC غوترسلوه 25 11 8 6 35:28 41
