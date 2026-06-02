على مر التاريخ، غالبًا ما كانت معسكرات الفريق تمثل مصيره في البطولات الكبرى. فقد دفعت "روح سبيز" منتخب ألمانيا إلى الفوز بأول لقب له في عام 1954، في حين ساعد سحر كامبو باهيا الهادئ في عام 2014 على حصد النجمة الرابعة على الأراضي البرازيلية. وعلى النقيض من ذلك، كان للمصحة السوفيتية السابقة في واتوتينكي، روسيا، في عام 2018 ومنتجع زولال ويلنس في قطر في عام 2022 — وكلاهما موقعان معزولان — تأثير معاكس.
"كان الأمر دائمًا يتعلق بزوجات اللاعبين".. عندما انقسم المنتخب الألماني على نفسه في كأس العالم 1994
هذه المرة، يقيم وفد المنتخب الألماني لكرة القدم في فندق «ذا غرايلين إستيت» في وينستون سالم بولاية كارولينا الشمالية — الذي يقع تقريبًا في منتصف الطريق بين نيويورك وميامي، أو كما قد يصفه البعض، في مكان نائي. لكن من الناحية البصرية، يبدو الفندق مثيرًا للإعجاب: فهو مصمم على غرار قلعة من العصور الوسطى.
زارت مقدمة البرامج التلفزيونية لورا وونتورا الموقع مسبقًا من أجل سلسلة وثائقية، ولم تكن متحمسة. "أضع علامة استفهام على ذلك. إنه اختيار مثير للاهتمام للإقامة"، قالت لاحقًا في حدث إعلامي نظمته Magenta. "أعتقد أنه يمكنك الاستعداد جيدًا والحفاظ على تركيزك هناك، لكن لا يوجد أي شيء يحدث حوله على الإطلاق."
خلال كأس العالم لعام 1994، كان مقر وفد الاتحاد الألماني لكرة القدم يقع في ضواحي شيكاغو.
يختلف هذا المقر اختلافاً جذرياً عن مقر المنتخب الألماني لكرة القدم خلال كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية — وهي البطولة الوحيدة التي أقيمت هناك حتى الآن — وهي الفترة التي تُذكر باعتبارها نقطة انحدار في تاريخ كرة القدم الألمانية. فقد شاب تلك الحملة إشارة الإصبع الأوسط التي أطلقها ستيفان إيفنبرغ، بالإضافة إلى الخروج المفاجئ من الدور ربع النهائي على يد بلغاريا. وكان الفريق قد أقام في فندق «جولف هوتيل أوك بروك» بالقرب من شيكاغو.
كان المدرب الوطني بيرتي فوغتس يتعرض لضغوط هائلة قبل البطولة، وكان جزء كبير منها من إثارة سلفه فرانز بيكنباور، الذي أعلن — بعد فوز كأس العالم 1990 ودمج المواهب الألمانية الشرقية — أن ألمانيا «لن تُهزم لسنوات قادمة». وقد زادت بطولة يورو 1992، التي خسر فيها منتخب الاتحاد الألماني لكرة القدم أمام الدنمارك في النهائي بعد أن تأهلت في اللحظة الأخيرة، من التوقعات بأن الفريق سيحافظ على لقب كأس العالم.
افتتحت ألمانيا بطولة 1994 في ملعب سولدجر فيلد في شيكاغو، على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من فندق الفريق. وعلى الرغم من عدم وجود مباريات مقررة في ذلك الملعب خلال كأس العالم لهذا العام، إلا أن شيكاغو لا تزال مدرجة في جدول رحلات المنتخب الألماني — ربما لأسباب تتعلق بالحنين إلى الماضي. سافرت التشكيلة يوم الثلاثاء إلى شيكاغو لإقامة معسكر تدريبي، وستواجه الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة المضيفة، في مباراة تحضيرية أخيرة في ملعب سولدجر فيلد يوم السبت. في عام 1994، بدأت ألمانيا البطولة بفوزها 1-0 على بوليفيا في نفس الملعب.
لوثار ماتيوس: "لا يهمني ما تقوله زوجة اللاعب."
بصرف النظر عن النتيجة، لم يكن هناك ما يستحق الاحتفال به في فندق أوك بروك للجولف. فقد أفسدت الحرارة الشديدة والنزاعات الداخلية الأجواء، في الوقت الذي كان فيه فوغتس يكافح من أجل السيطرة على فريقه الذي غالبًا ما كان يصعب ضبطه. وكانت زوجات اللاعبين في قلب هذا الخلاف.
تحت عنوان "كان الأمر دائمًا يتعلق بزوجات اللاعبين"، كتب أندرياس مولر لاحقًا في عموده بصحيفة "دي تسايت": "كانت هناك العديد من النزاعات داخل الفريق. كانت الأجواء سيئة. لا مقارنة مع كأس العالم 1990. في ذلك الوقت، كان كل شيء يسير على ما يرام". في عام 1994، "أراد بعض اللاعبين أن تشارك زوجاتهم في كل شيء. كنا نضيع الوقت في أمور تافهة في ذلك الوقت".
كان الخلاف قد بدأ يتفاقم حتى قبل وصول الفريق: أراد ستيفان إيفنبرغ إحضار عائلته إلى حفل الترحيب، وهي فكرة رفضها اللاعبون الآخرون رفضًا قاطعًا. ثم طالبت بيانكا، زوجة بودو إيلغنر، علنًا بتوفير الطعام والإقامة مجانًا في فندق الفريق، مما دفع توماس هيلمر إلى الرد بحدة: "بودو هو رقم واحد، وليس زوجته. عليها أن تتقبل ذلك مرة واحدة وإلى الأبد." وكان الكابتن لوثار ماتيوس صريحًا كعادته: "لا يهمني ما تقوله زوجة أي لاعب."
في النهاية، تم إيواء الزوجات والأطفال في فندق دريك القريب، على الرغم من أن لوليتا ماتيوس - من بين جميع الناس - كانت تتجاهل القاعدة أحيانًا. اليوم، تعتبر مسألة إقامة شريكات اللاعبين في فندق الفريق مسألة منتهية. ومع ذلك، يخطط مدرب المنتخب الوطني يوليان ناجلسمان للسماح لهن بالدخول في الأيام التي تلي المباريات.
بعد رحيل إيفنبرغ، أثارت إحدى بطولات الجولف ضجة كبيرة.
في عام 1994، تعادلت ألمانيا 1-1 مع إسبانيا في مباراتها الثانية ضمن دور المجموعات، وتأهلت إلى دور الـ16 بصفتها متصدرة المجموعة بعد فوزها 3-2 على كوريا الجنوبية. ووصف اللاعبون لاحقًا مباراة دالاس، التي أقيمت في درجات حرارة بلغت حوالي 40 درجة، بأنها «محبطة» — بالمعنى المجازي فقط. فقد طغى على المباراة خطأ التقدير الشهير الذي ارتكبه شتيفان إيفنبرغ.
وبعد أداء متفاوت، استبدله فوغتس في منتصف الشوط الثاني. استقبل المشجعون الألمان رحيل "النمور" بالصياح، وعندها بدا أنه أشار إليهم بإصبعه الأوسط، وفقًا لبعض المراقبين. لم تظهر أبدًا أي أدلة مصورة أو فوتوغرافية على الحادثة. في حين أيد العديد من اللاعبين الكبار، بما في ذلك رودي فولر ويورغن كلينسمان وماتيوس وإيلغنر، إيفنبرغ، قرر فوغتس ورئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إيجيديوس براون استبعاده من التشكيلة.
اغتنم إيفنبرغ الفرصة لتمديد إقامته في الولايات المتحدة مع عائلته. ومع ذلك، لم يكن فندق الفريق في أوك بروك هادئًا على الإطلاق: عشية مباراة دور الـ16 ضد بلجيكا، أقيمت بطولة غولف ضمت 1000 لاعب في الفندق، وكان كل مشارك مصحوبًا بوفد خاص به. على الرغم من هذا التشتيت، تمكنت منتخب ألمانيا من التغلب على بلجيكا في دور الـ16، لكنها تعثرت بشكل مفاجئ أمام بلغاريا في ربع النهائي، لتنتهي رحلتها المجنونة عبر الولايات المتحدة قبل الأوان.