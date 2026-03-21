"كانوا جميعًا يستحقون ذلك أكثر": ديتمار هامان ينتقد بشدة اختيار الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) ليروي ساني - ويرى أن هناك ثلاثة لاعبين آخرين يتفوقون على نجم غالطة سراي

ومع ذلك، لا يستطيع هامان فهم سبب ترشيح ساني مرة أخرى، بالنظر إلى البدائل المتاحة في مراكز الجناحين الهجومية. "لدينا إل مالا، ولدينا أدييمي، ولدينا باير. أعتقد أنهم جميعًا يستحقون ذلك أكثر من ليروي ساني. هذا أمر غير مفهوم بالنسبة لي"، أكد اللاعب البالغ من العمر 52 عامًا، الذي خاض 59 مباراة دولية مع ألمانيا بين عامي 1997 و2005.

بعد فترة من التألق، لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لساني شخصياً في النادي مؤخراً. في آخر 13 مباراة خاضها، ساهم في تسجيل هدفين فقط من خلال تمريرتين حاسمتين، كما أن مشاكل في الكاحل أبعدته عن الملاعب في أوائل فبراير. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن ساني دائمًا في التشكيلة الأساسية لغالطة سراي مؤخرًا، حيث بقي على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد ليفربول (1-0)، ولم يدخل الملعب إلا في الشوط الثاني من مباراة الإياب على أرض الريدز (0-4).

من بين البدائل التي ذكرها هامان، برز ماكسيميليان باير في الأسابيع الماضية كمرشح رئيسي لمكان في تشكيلة المنتخب الوطني، حيث يعد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لاعبًا أساسيًا في بوروسيا دورتموند، وقد سجل أهدافًا أو قدم تمريرات حاسمة بانتظام مؤخرًا. يتنافس باير وزميله في بوروسيا دورتموند كريم أدييمي، الذي يضطر حالياً إلى الانتظار خلف الأول في النادي، مع كيفن شاده من نادي برينتفورد على مكان أو مكانين في تشكيلة كأس العالم، وفقاً لناجلسمان. وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي يوم الخميس: "سنأخذ – حتى الآن – مهاجماً واحداً، أو اثنين على الأكثر، من هؤلاء المهاجمين المرتدّين".

وأضاف: "سيفوز أحدهم، أو ربما اثنان، في النهاية. لكنهم جميعًا يتمتعون بنفس الفرص. يتمتع كيفن حاليًا بميزة إظهار قدراته معنا. لكن الآخرين كانوا يتمتعون بهذه الميزة من قبل أيضًا". كان باير ضمن تشكيلة المنتخب الألماني في سبتمبر وأكتوبر، بينما تم ترشيح أدييمي من قبل ناجلسمان في كل من فترات الاستدعاء الخمس الماضية. أما شاده، فقد تم ترشيحه لاحقًا في أكتوبر، لكنه لم يكن ضمن التشكيلة في المباريات ضد لوكسمبورغ (4-0) وفي أيرلندا الشمالية (1-0). في نوفمبر، شارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كبديل في المباراة ضد لوكسمبورغ (2-0)، والآن يمكنه إثبات نفسه في غياب بيير وأدييمي في المباراتين الوديتين ضد سويسرا (27 مارس) وغانا (30 مارس).