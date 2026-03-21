يعرب اللاعب الدولي الألماني السابق ديتمار هامان عن دهشته من اختيار مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان للاعب خط الهجوم في غلاتاسراي ليروي ساني ضمن تشكيلة الفريق للمباريات الودية المقررة في أواخر مارس.
"كانوا جميعًا يستحقون ذلك أكثر": ديتمار هامان ينتقد بشدة اختيار الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) ليروي ساني - ويرى أن هناك ثلاثة لاعبين آخرين يتفوقون على نجم غالطة سراي
قال هامان يوم السبت في قناة "سكاي" إن اختيار ساني للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الألماني التي أُعلن عنها يوم الخميس قد "فاجأه كثيرًا". وأشار في ذلك إلى تصريحات ناغلسمان قبل بضعة أشهر: "لقد قال مدرب المنتخب الألماني إن الدوري التركي ليس على نفس مستوى الدوري الألماني أو الدوريات الأوروبية الأخرى – وأن الأمر لن يكون سهلاً بالنسبة له (ساني، محرر)".
وعندما لم يرشح مدرب المنتخب الألماني ساني لمباريات تصفيات كأس العالم في سبتمبر، برر استبعاده لهذا اللاعب الكبير، من بين أمور أخرى، بأن ساني لم يكن قد أقنعه حتى ذلك الحين، بعد انتقاله من بايرن ميونيخ إلى غالطة سراي في تركيا، بالقدر الذي كان يتصوره: "إنه يلعب الآن في دوري أقل مستوى بقليل من الدوري الألماني أو الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى. وأعتقد أنه يجب عليه أن يبرز أكثر هناك"، أوضح ناجلسمان.
كما غاب ساني عن تشكيلة مباريات التصفيات في أكتوبر، لكنه عاد في نوفمبر، وشارك في التشكيلة الأساسية في كل مباراة، وأبهر الجميع خاصة في المباراة الحاسمة التي انتهت بنتيجة 6-0 ضد سلوفاكيا، حيث سجل هدفين وصنع هدفاً.
منتخب ألمانيا: هامان يفضل المالا وبيير وأدييمي على ساني
ومع ذلك، لا يستطيع هامان فهم سبب ترشيح ساني مرة أخرى، بالنظر إلى البدائل المتاحة في مراكز الجناحين الهجومية. "لدينا إل مالا، ولدينا أدييمي، ولدينا باير. أعتقد أنهم جميعًا يستحقون ذلك أكثر من ليروي ساني. هذا أمر غير مفهوم بالنسبة لي"، أكد اللاعب البالغ من العمر 52 عامًا، الذي خاض 59 مباراة دولية مع ألمانيا بين عامي 1997 و2005.
بعد فترة من التألق، لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لساني شخصياً في النادي مؤخراً. في آخر 13 مباراة خاضها، ساهم في تسجيل هدفين فقط من خلال تمريرتين حاسمتين، كما أن مشاكل في الكاحل أبعدته عن الملاعب في أوائل فبراير. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن ساني دائمًا في التشكيلة الأساسية لغالطة سراي مؤخرًا، حيث بقي على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد ليفربول (1-0)، ولم يدخل الملعب إلا في الشوط الثاني من مباراة الإياب على أرض الريدز (0-4).
من بين البدائل التي ذكرها هامان، برز ماكسيميليان باير في الأسابيع الماضية كمرشح رئيسي لمكان في تشكيلة المنتخب الوطني، حيث يعد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا لاعبًا أساسيًا في بوروسيا دورتموند، وقد سجل أهدافًا أو قدم تمريرات حاسمة بانتظام مؤخرًا. يتنافس باير وزميله في بوروسيا دورتموند كريم أدييمي، الذي يضطر حالياً إلى الانتظار خلف الأول في النادي، مع كيفن شاده من نادي برينتفورد على مكان أو مكانين في تشكيلة كأس العالم، وفقاً لناجلسمان. وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي يوم الخميس: "سنأخذ – حتى الآن – مهاجماً واحداً، أو اثنين على الأكثر، من هؤلاء المهاجمين المرتدّين".
وأضاف: "سيفوز أحدهم، أو ربما اثنان، في النهاية. لكنهم جميعًا يتمتعون بنفس الفرص. يتمتع كيفن حاليًا بميزة إظهار قدراته معنا. لكن الآخرين كانوا يتمتعون بهذه الميزة من قبل أيضًا". كان باير ضمن تشكيلة المنتخب الألماني في سبتمبر وأكتوبر، بينما تم ترشيح أدييمي من قبل ناجلسمان في كل من فترات الاستدعاء الخمس الماضية. أما شاده، فقد تم ترشيحه لاحقًا في أكتوبر، لكنه لم يكن ضمن التشكيلة في المباريات ضد لوكسمبورغ (4-0) وفي أيرلندا الشمالية (1-0). في نوفمبر، شارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا كبديل في المباراة ضد لوكسمبورغ (2-0)، والآن يمكنه إثبات نفسه في غياب بيير وأدييمي في المباراتين الوديتين ضد سويسرا (27 مارس) وغانا (30 مارس).
يولياني ناجلسمان يتوقع أن يكون لدى ليروي ساني فرص جيدة في كأس العالم
في غضون ذلك، تم استدعاء «إل مالا» للمرة الأولى للمنتخب الأول في نوفمبر، لكنه لم يخض بعد أول مباراة دولية له، حيث تم استدعاؤه في منتصف الفترة إلى منتخب تحت 21 عامًا. ومن المقرر أن يشارك نجم كولونيا الصاعد مع هذا المنتخب مرة أخرى في نهاية مارس، بينما يرغب «ناجلسمان» في أن يحصل «إل مالا» أولاً على مكان أساسي في تشكيلة نادي كولونيا. في كولونيا، لم يحجز اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مكانه في التشكيلة الأساسية بشكل قاطع، لكنه يشارك بانتظام في المباريات ويقدم أداءً مقنعًا في الغالب، كما يتمتع بمعدلات جيدة في المساهمة المباشرة في الأهداف.
يتمتع ساني بأكبر إمكانات وأفضل جودة مقارنة بمنافسيه. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يصب في صالح اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا هو مكانته الجيدة لدى ناجلسمان وخبرته الهائلة التي اكتسبها على مدار سنوات عديدة في أندية كبرى مثل مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ، فضلاً عن مشاركته في 72 مباراة دولية. قال هامان في إشارة إلى تشكيلة ألمانيا لبطولة كأس العالم الصيف المقبل: "لديه بالطبع الفرصة الآن لإثبات نفسه، وهو في الصدارة. ربما تكون فرصته أفضل من الآخرين الذين ليسوا موجودين الآن".
في غضون ذلك، كان ناجلسمان قد أعرب في مقابلة مع مجلة "كيكر" في أوائل مارس عن تفاؤله بفرص ساني في المشاركة في كأس العالم. وقال مدرب المنتخب الألماني عن المهاجم: "ليس لدينا الكثير من اللاعبين الذين يتحركون كثيرًا من الجناح الأيمن إلى الوسط. إذا سمح له حالته الصحية بذلك، يمكن أن يكون لاعبًا مهمًا جدًا بالنسبة لنا". في المقابل، شكك بيير ليتبارسكي، بطل كأس العالم عام 1990، مؤخرًا في ترشيح ساني للمشاركة في كأس العالم: "لن أختار ليروي ساني، لأنه لا يقدم الأداء المطلوب للفوز بكأس العالم"، قال ليتبارسكي لقناة Sport1.
ليروي ساني: إحصائياته مع المنتخب الألماني
أول مباراة دولية
13 نوفمبر 2015 (0-2 في مباراة ودية ضد فرنسا)
مباريات دولية
72
الأهداف
16
تمريرات حاسمة
10
البطولات الكبرى
- بطولة أمم أوروبا 2016 (مباراة واحدة، 0 أهداف)
- بطولة أمم أوروبا 2021 (4 مباريات، 0 أهداف)
- كأس العالم 2022 (مباراتان، 0 أهداف، تمريرة حاسمة واحدة)
- بطولة أمم أوروبا 2024 (5 مباريات، 0 أهداف)