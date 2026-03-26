Getty Images Sport
ترجمه
"كانت أمي تبكي" - هاري ماجواير يتحدث عن عودته إلى منتخب إنجلترا وكيف خشي مدافع مانشستر يونايتد أن تكون مسيرته الدولية قد انتهت
عودة مفاجئة إلى الحظيرة
تحدث المدافع المخضرم بصراحة عن الفترة الصعبة التي قضاها بعيدًا عن المنتخب، حيث لم يشارك مع منتخب بلاده منذ المباراة التي خاضها ضد جمهورية أيرلندا في سبتمبر 2024. وعلى الرغم من كونه أحد أعمدة التشكيلة منذ ظهوره الأول في عام 2017، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا وجد نفسه خارج التشكيلة خلال حملة تصفيات كأس العالم التي قادها توماس توخيل بنجاح تام. تزامن غياب ماجواير عن الساحة الدولية مع مشاكل بدنية وقلة المشاركة على مستوى النادي. ومع ذلك، أثمرت مثابرته عن استدعائه للمنتخب الوطني للمباريات في مارس وأبريل، مما جدد التفاؤل بأنه سيتمكن من المشاركة في كأس العالم 2026.
- Getty Images Sport
ردود فعل صادقة على الخبر
اعترف لاعب مانشستر يونايتد بأن كونه لاعبًا أساسيًا لفترة طويلة جعل فترة غيابه عن الفريق أصعب على التحمل. وعندما جاءت الدعوة أخيرًا، كان ذلك لحظة مهمة لعائلته، ولا سيما والدته التي دعمته طوال فترة التدقيق الشديد الذي تعرضت له مسيرته.
قال ماجواير: "إنه أمر رائع. إنه شيء افتقدته". "عندما لا يتم اختيارك، بعد أن كنت لاعباً أساسياً لمدة ست أو سبع سنوات، يكون الأمر صعباً. تحدثت إلى المدرب وأخبرني أنني ضمن التشكيلة. اتصلت بأسرتي. كانت والدتي في إجازة وكانت تبكي. أنا الآن في مرحلة من مسيرتي المهنية لا يتعلق الأمر فيها بي شخصياً كثيراً. أنا في الثالثة والثلاثين من عمري. سواء لعبت دقيقة واحدة في كأس العالم أو كل المباريات، سأبذل قصارى جهدي لضمان نجاح هذا البلد".
"لا أعتقد أنني كنت سأعود"
غاب لاعب ليستر سيتي السابق عن بطولة يورو 2024 بسبب الإصابة، ثم تابع من بعيد كيف قاد توخيل منتخب إنجلترا للفوز بجميع مباريات التصفيات الثماني لكأس العالم دون أن يستقبل أي هدف. وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بأن مسيرته مع المنتخب الوطني قد انتهت، اعترف المدافع قائلاً: «كان هناك لحظة معينة. ربما في نهاية الموسم الماضي عندما لم يتم اختياري للمعسكر الصيفي.
"هناك أوقات تشعر فيها أنك يجب أن تكون ضمن التشكيلة، وربما يكون ذلك مؤلمًا أكثر قليلاً. لكن في المعسكرات الثلاثة الأخيرة لم أكن لائقًا بدنيًا، ولم أكن ألعب كل مباراة في مانشستر يونايتد - لو لم أكن في هذا المعسكر، لا أعتقد أنني كنت سأعود".
- AFP
ماجواير واثق من بقائه في مانشستر يونايتد
بعيدًا عن الساحة الدولية، لا يزال مستقبل ماجواير في مانشستر يونايتد موضوعًا لتكهنات مكثفة، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في يونيو. ورغم أنه لا يزال لاعبًا مخلصًا للنادي، إلا أنه مصمم على أن أي قرار بالبقاء يجب أن يستند إلى مساهمته الرياضية وليس إلى العاطفة.
وفي حديثه عن وضع عقده، قال: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن ما هو الأفضل للنادي ولي. وأنا متأكد من أنكم ستعرفون ما هو هذا الاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة. لكن نعم، أعتقد أن الأمر سيتم حسمه عاجلاً وليس آجلاً، سواء بقيت أو رحلت. أنا أحب هذا النادي. لكنني لا أريد البقاء لأسباب عاطفية. أريد أن أشعر أن لدي دور كبير لألعبه."