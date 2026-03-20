Goal.com
مباشر
Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie A

ترجمه

كالياري - نابولي، تقييمات CM: ماكتوميناي صانع الفوز. دي بروين متفاني أكثر من اللازم

فاز نابولي على كالياري بنتيجة 1-0 خارج أرضه.

فيما يلي، جميع تقييمات المباراة.

  • كالياري

    كابريلي 5,5: حافظ على توازن المباراة بتصديه لتسديدة بوليتانو، وقام ببعض التصديات الرائعة، لكنه يتحمل جزءاً من المسؤولية عن الهدف الذي استقبلته شباكه.

    رودريغيز 5.5: بعض التدخلات الجيدة لكنه تم تجاوزه بسهولة بالغة. لم يكن سريع الاستجابة عند هدف الضيوف.

    (من الدقيقة 39 من الشوط الثاني راترينك بدون تقييم).

    دوسينا 6: شكل مع مينا حائطًا دفاعيًا للحد من المهاجم الوحيد للضيوف

    مينا 6: كالعادة، يصعب تجاوز منطقته. غالبًا ما يحاصر هولجوند.

    زي بيدرو 5.5: بعض التدخلات الدفاعية الجيدة، لكن الكرة تمر من جانبه في كثير من الأحيان. يجب إعادة النظر في أدائه عند الهدف.

    (من الدقيقة 28 من الشوط الثاني، ميندي 6: دخل الملعب وأصبح خطيرًا على الفور)

    سليمانا 5.5: تردد كبير أمام فريق أكثر فنية بكثير.

    جايتانو 6: يحافظ على توازن خط الوسط.

    أدوبو 5: يحاول أن يكون صعب المراس لكنه يتفوق عليه خط وسط نابولي)

    (من الدقيقة 28 من الشوط الثاني ديولا 6: ينظم خط الهجوم)

    بالسترا 5.5: حوصر من قبل كونتي، ونادراً ما قام بغزوات هجومية.

    فولورونشو 5.5: أظهر العزيمة المعتادة لكن ذلك لم يكن كافياً.

    (من الدقيقة 20 من الشوط الثاني كيليتشسوي 5: لم يُلاحظ دخوله تقريبًا).

    إسبوزيتو 6: أفضل الفرص تأتي من قدميه.

    (من الدقيقة 39 من الشوط الثاني تريبي s.v.).


    المدرب بيساكاني 5: أداء دفاعي جيد، لكن لتجنب الهبوط يجب الهجوم ومحاولة التسجيل.

    • إعلان

  • نابولي

    ميلينكوفيتش سافيتش 6: اقتصرت مشاركته في المباراة على بضع تدخلات في عمق منطقة الخصم. مجرد متفرج.

    أوليفيرا 6: مع جوتيريز، قام بإيقاف باليسترا لكنه عانى أكثر من زميله.

    بونجورنو 6: استخدم قوته البدنية عند الحاجة.

    بوكما 6.5: كان يقظًا، وقلل من توغلات خصومه. كان لا يُقهر اليوم.

    جوتيريز 6.5: أداء ممتاز في تغطية باليسترا.

    لوبوتكا 5.5: لم ينجح في تحريك الفريق كما هو معتاد. أخطأ في الكثير من التمريرات وتأثر بالبطاقة الصفراء التي حصل عليها في وقت مبكر.

    (من الدقيقة 10 من الشوط الثاني أليسون سانتوس 5.5: دخل الملعب، قام ببعض المراوغات ثم اختفى)

    جيلمور 6.5: نظيف ومنظم. اليوم هو الميترونوم لخط وسط الأزوري.

    (من الدقيقة 31 من الشوط الثاني أنجيسا s.v).

    بوليتانو 6.5: بعض التوغلات الجيدة في منطقة الخصم. لم يسجل هدفاً بفضل كابريلي فقط.

    (من الدقيقة 31 من الشوط الثاني سبينازولا 6.5: أنقذ موقفاً خطيراً للغاية في الدقائق الأخيرة)

    دي بروين 6.5: مباراة متكلفة، على الرغم من أنه أخطأ في كثير من الأحيان بسبب الإفراط في التضحية.

    ماكتوميناي 6.5: سجل هدف التقدم بشكل شبه عارض، ثم لعب بذكاء.

    هوجلوند 5.5: كان رائعاً في التناغم مع زملائه، لكنه لم يشكل أي خطر على مرمى كابريلي. أهدر الفرص القليلة التي أتيحت له.


    المدرب كونتي 6: حصد ثلاث نقاط مهمة في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم أنه كان يجب إنهاء المباراة لتجنب المخاطرة.

الدوري الإيطالي
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
كالياري crest
كالياري
كالياري
الدوري الإيطالي
نابولي crest
نابولي
نابولي
ميلان crest
ميلان
ميلان