كالياري، بيساكان: "الخوف ليس عائقاً، بل هو لغة الفائزين. لا يمكنك أن تكون مدرباً عظيماً إن لم تكن قادراً على بناء العلاقات"

"الدراسة التي أرتبط بها أكثر هي تلك المتعلقة بالأجيال. كنت في إجازة في إيبيزا مع العائلة. وأثناء حديثي مع صديق، فتح لي آفاقاً جديدة، فحضرت دروساً خاصة وتعمقت في موضوع الأجيال. ما كنا عليه وما نحن بصدد أن نصبح عليه. هذا الجيل، كما قلت من قبل، يعيش على الإعجابات والرغبات والتحديات؛ كل شيء يجب أن يكون موجهاً نحو مكافأة، فهم يعيشون على الأهداف. الإفراط يصبح مملًا، والقلة تسبب لهم التوتر. عليك أن تعرف لتتمكن من تحسين الأمور. وهنا نعود إلى ما كنت أقوله سابقًا، لأننا قد نكون أقوى المدربين في العالم من الناحية الفنية والتكتيكية، ولكن إذا لم تتعامل مع هذه الفئة العمرية بالطريقة الصحيحة، فكل ذلك لا فائدة منه. اليوم تم تجاوز حاجز الثقافة إلى حد ما، لأن التركيز على الجيل يسمح لك بالتحدث مع جنسيات مختلفة بنفس الطريقة. وأيضًا لأن الجميع لديهم فكرة واحدة موجهة نحو الصور. اليوم، القدرة الأكثر تطورًا في الدماغ هي القدرة البصرية. لأن هذا الجيل تكيف مع الصور، وتغيرت مدخلات الدماغ في استعدادها لما يسمح لك بوضعه فيها. أعتقد أن الحديث عن الثقافة مهم، لكن التركيز على الاختلاف الثقافي قد تضاءل كثيراً. لأن ما يجب على المرء فعله في مجال العمل هو محاولة نقل المفاهيم بأفضل طريقة ممكنة. اليوم، تحتاج هذه الجيل إلى الشعور بالحضور وليس بالصرامة. لكنني أحب أن أؤكد أن التواصل ليس استراتيجية. إنه بمثابة مبدأ عام في شخصية المرء، إذا كان يمتلكه. بالنسبة لي، هو مبدأ. أيضًا لأن اللاعبين يكتشفونك. إذا كان الأمر متكلفًا، فمن الأفضل عدم القيام به. أما إذا كان عفويًا، فافعل".