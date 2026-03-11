كالياري، إصابة إيدريسي بقطع في الرباط الصليبي: البيان الصحفي

فيما يلي بيان نادي كالياري: "بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة، خضع رياض إدريسي لفحوصات تشخيصية وفحوصات بالأجهزة الطبية في مركز CDS – Casa della Salute في كالياري، والتي أظهرت إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى. سيخضع اللاعب في الأيام المقبلة لمزيد من الفحوصات والزيارات الطبية المتخصصة".

خاض إدريسي هذا الموسم 26 مباراة بين الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، وسجل 2 هدفين، وصنع هدفًا واحدًا، ولعب 950 دقيقة.