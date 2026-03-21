كالافيوري: "بليسين في جنوة كان يناديني بـ'الوغد الإيطالي'، وفي روما تحت قيادة مورينيو تم استبعادي من التشكيلة برسالة نصية"

ريكاردو كالافيوري يتحدث عن ماضيه في إيطاليا.
قال مدافع أرسنال في مقابلة مع SportWeek، المجلة الأسبوعية التي تصدر يوم السبت مع صحيفة Gazzetta dello Sport: "نشر مورينيو في روما مقطع فيديو وهو يدرس ملفي الشخصي على الكمبيوتر، وبعد بضعة أشهر، عقب الهزيمة 6-1 أمام بودو، وصفني بأنني غير مناسب لمستوى الفريق؟ هذا جنون. كنت قد أغلقت هاتفي لبضع ساعات، وعندما فتحته، كان لدي 300 إشعار لأقرأها. كان الناس يرسلون لي الفيديو الذي نشره مورينيو مع إحصائياتي. كنت سعيدًا للغاية، ثم ربما خيبت أمله وبعد مباراة بودو تغير كل شيء. كان لا بد أن تسير الأمور على هذا النحو، كانت ضربة قاسية لكنها ساعدتني على النمو".