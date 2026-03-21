Goal.com
مباشر
FBL-EUR-C3-ROMA-YOUNG BOYSAFP

ترجمه

كالافيوري: "بليسين في جنوة كان يناديني بـ'الوغد الإيطالي'، وفي روما تحت قيادة مورينيو تم استبعادي من التشكيلة برسالة نصية"

يتذكر مدافع أرسنال أيامه الماضية في إيطاليا وانطلاقته الجديدة في سويسرا قبل انتقاله إلى بولونيا.

قال مدافع أرسنال في مقابلة مع SportWeek، المجلة الأسبوعية التي تصدر يوم السبت مع صحيفة Gazzetta dello Sport: "نشر مورينيو في روما مقطع فيديو وهو يدرس ملفي الشخصي على الكمبيوتر، وبعد بضعة أشهر، عقب الهزيمة 6-1 أمام بودو، وصفني بأنني غير مناسب لمستوى الفريق؟ هذا جنون. كنت قد أغلقت هاتفي لبضع ساعات، وعندما فتحته، كان لدي 300 إشعار لأقرأها. كان الناس يرسلون لي الفيديو الذي نشره مورينيو مع إحصائياتي. كنت سعيدًا للغاية، ثم ربما خيبت أمله وبعد مباراة بودو تغير كل شيء. كان لا بد أن تسير الأمور على هذا النحو، كانت ضربة قاسية لكنها ساعدتني على النمو".


  • معار إلى جنوة

    "هل أخبر فيديريكو ماركيتي صحيفة "لا غازيتا" أن المدرب بليسين كان يعاملني بشكل سيئ في جنوة وكان يناديني بـ"الوغد الإيطالي"؟ أنا أميل دائماً إلى تبرير تصرفات الآخرين، ومن المؤكد أنني أخطأت في شيء ما. لكن حتى بعد مرور سنوات، لا أزال لا أشعر بأي مشاعر إيجابية تجاهه. هبط جنوة إلى الدرجة الثانية وتشاجرنا: أعتقد أنه حتى لو كان قد أشركني في المباريات أكثر قليلاً، لما تغيرت مسيرتي المهنية".


  • ولد من جديد في سويسرا

    "كانت ثقتي بنفسي في الحضيض. عدت إلى روما وعلمت من رسالة نصية أنني لم أعد ضمن قائمة الفريق. كنت أتساءل عما إذا كان مصيري هو اللعب في الدوريات الدنيا، لكنني كنت متفائلاً: لم أحلم أبداً بأن أكون لاعباً عادياً، بل أردت أن أعمل بجد لأصل إلى ما أنا عليه الآن".


    "هل شعرت يوماً بعدم التفاهم من جانب الدوري الإيطالي؟ لم تسر الأمور على ما يرام مع روما وجنوة، لكنني تقبلت الأمر لأنني كنت صغيراً جداً. كان قرار العودة من بازل مثالياً، فور وصولي إلى هناك أدركت أنه المكان المناسب لي: لم يكن زملائي يخرجون خارج الملعب، ولم يكن هناك الكثير لفعله في المدينة. كان ذلك البيئة المثالية لاكتساب الاستمرارية والنضوج بسرعة".


  • الانتقام في بولونيا

    "بعد عودتي إلى إيطاليا، أعتقد أنني استعدت مكانتي مع بولونيا. هل أرغب في العودة بالزمن إلى الوراء؟ الأشياء الجميلة لها بداية ونهاية. أنا مدمن على المشاعر التي شعرت بها في تلك السنة وأرغب بشدة في استعادتها. لكنني أدرك بوضوح أنه من الأجمل الحفاظ على تلك الذكرى كما هي: مثالية. أنا مدين كثيرًا لثياغو موتا: هو وسباليتي وأرتيتا غيروني".