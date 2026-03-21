كالافيوري: "إيطاليا هي الأفضل، وإذا تأهلنا إلى كأس العالم، فسننافس أي فريق"

لا يطيق مدافع أرسنال الانتظار للعودة إلى المنتخب الوطني.

ريكاردو كالافيوري يقود انتفاضة إيطاليا.


استعدادًا لنصف النهائي يوم الخميس المقبل ضد أيرلندا الشمالية في بيرغامو، صرح مدافع أرسنال في مقابلة مع SportWeek، المجلة الأسبوعية التي تصدر يوم السبت مع صحيفة Gazzetta dello Sport: "توقعاتي بشأن التصفيات؟ إيجابية. نحن متحمسون ولدينا رغبة هائلة في الذهاب إلى كأس العالم. لا أطيق الانتظار للوصول إلى كوفيرتشيانو لقضاء وقت طويل مع زملائي. تاريخنا يعلمنا أنه إذا تمكنا من تكوين فريق متماسك، فسننافس أي فريق. حتى في أمريكا: إذا وصلنا إلى هناك، فقد يحدث أي شيء".


    "الخوف؟ إذا لعبنا بالطريقة التي نعرفها، فسنصل إلى كأس العالم. نظريًا، نحن الأفضل، ما علينا سوى أن نثق بقدراتنا. هناك بعض السلبية في الأجواء، لكنني واثق من أن المنتخب والمشجعين سيعملون معًا في نفس الاتجاه. الهدف لا يزال في متناول أيدينا، وعلينا أن نبقى متحدين".


    حتى الآن، خاض كالافيوري 12 مباراة مع المنتخب الإيطالي الأول: 9 مع سباليتي (الذي أشركه لأول مرة في يونيو 2024) و3 مع غاتوزو.


    "أقوى مشاعر في مسيرتي كانت في مباراة إيطاليا وكرواتيا في بطولة أوروبا، أردت أن أعوض عن الهدف الذاتي الذي سجلته في مرمى إسبانيا ونجحت في ذلك بفضل التمريرة الحاسمة لزاكاني، وبذلك تأهلنا إلى دور الـ16".


