كاكا يوافق على الكرة الذهبية التي فاز بها المهاجم الإنجليزي هاري كين، إذ صرّح اللاعب البرازيلي السابق الكبير لميلان وريال مدريد في مقابلة مع لا جازيتا ديلو سبورت: "الكرة الذهبية لهاري كين؟ اختيار صائب. قدّم هاري كين مستوى رائعًا، وكان نجمًا مع بايرن ميونخ وفاز بالكثير".
AFP
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"لم يكن حاسمًا كما كان متوقعًا" .. كاكا يعلق على خسارة يامال الكرة الذهبية ويوجه رسالة إلى أنشيلوتي
رأي كاكا في المرشحين للكرة الذهبية
وقال كاكا: "مبابي لم يُحقق الكثير مع ريال مدريد، ويامال حصد الألقاب مع برشلونة لكنه لم يكن حاسمًا كما كان متوقعًا. سيأتي وقتهما، لكن الاختيار بناءً على الأداء خلال الموسم يبدو لي منطقيًا".
رأي كاكا في برازيل أنشيلوتي
وأبدى نجم ميلان السابق عدم رضاه عن مستوى البرازيل في كأس العالم الأخيرة: "لم يكن ما قدمه أنشيلوتي جيدًا في المونديال مع البرازيل ولكن له عذره، هو عمل مع هذا الفريق لعام واحد فقط".
وأكمل: "في كأس العالم المقبلة سيكون عمل لخمس سنوات مع هؤلاء اللاعبين وعرف طبيعة البلاد وتعرف على الكرة في البرازيل أكثر".
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