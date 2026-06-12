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ارتبط بالأهلي .. برشلونة يتفق مع نجمه الشاب على الرحيل
فليك يتخذ قرارًا بشأن دور كاسادو
على الرغم من الأداء الواعد الذي أظهره خلال السنوات الأربع الأولى له في الفريق الأول لبرشلونة، إلا أن مارك كاسادو، خريج أكاديمية «لا ماسيا»، واجه صعوبة في إقناع فليك بأنه يستحق مكانًا أساسيًا في التشكيلة الحالية.
أعطى المدرب الألماني الأولوية للاعبين ذوي الكثافة العالية الذين يتناسبون مع نظامه الهجومي المباشر، ووجد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا نفسه في أغلب الأحيان مؤخرًا على هامش قائمة المباراة.
وفقًا لصحيفة ماركا، تراجع كاسادو فعليًا إلى المرتبة الخامسة في الترتيب الهرمي لخط الوسط. مع وجود لاعبين مثل بيدري وجافي وفرينكي دي يونج ومارك برنال أمامه – ومراقبة النادي لمزيد من التعزيزات في سوق الانتقالات – أقر الشاب سراً بأن تطوره قد توقف في ملعب كامب نو.
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التوصل إلى اتفاق بشأن رحيله في الصيف
تزعم صحيفة «ماركا» أن الإدارة الرياضية في برشلونة والوكيل الكبير جورج مينديش قد عقدا بالفعل اجتماعات حاسمة لتحديد الشروط المالية الدقيقة لرحيل اللاعب.
وحدد النادي قيمة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يلعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي، بنحو 25 مليون يورو – وهو انخفاض ملحوظ عن السعر المرتفع الذي كان يُطلب مقابل انتقاله الصيف الماضي، مما يعكس انخفاض عدد الدقائق التي قضاها على أرض الملعب.
حرصاً على تعظيم مرونته المالية، يضغط مجلس إدارة برشلونة بقوة لإتمام صفقة بيع نهائية قبل 30 يونيو من أجل موازنة حساباته للسنة المالية الحالية. ومع ذلك، لم يتم استبعاد خيار الإعارة تماماً، حيث كان اللاعب دائماً متقبلاً لهذه الصيغة.
أوروبا والسعودية في انتظار
يُذكر أن مينديش يعمل بهدوء خلف الكواليس منذ عدة أسابيع من أجل إيجاد وجهة مناسبة لموكله، ويوجد حالياً عرضان ملموسان على مكتبه، حسبما تضيف صحيفة«ماركا».
ويأتي العرض الأول من نادٍ أوروبي لم يُكشف عن اسمه قادر على توفير كرة قدم على أعلى مستوى، في حين أن العرض الثاني هو عقد مربح للغاية من الدوري السعودي، وسبق وتم ربط اللاعب بعرض من بطل آسيا الأهلي.
وكلا الطرفين المهتمين مستعدان لتلبية المطالب المالية لبرشلونة، مما يضع القرار النهائي بشأن نمط الحياة والمشاريع الرياضية في يد كاسادو.
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التراجع
خلال موسم 2024-2025، خاض كاسادو 36 مباراة في جميع المسابقات، حيث لعب 2447 دقيقة وساهم بشكل مباشر في تسجيل سبعة أهداف (سجل هدفًا واحدًا وقدم ست تمريرات حاسمة). وعلى النقيض من ذلك، تراجعت مشاركاته في الموسم الماضي، حيث شارك في 34 مباراة لعب خلالها 1397 دقيقة، ولم يسجل سوى تمريرة حاسمة واحدة.