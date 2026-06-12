ارتبط بالأهلي .. برشلونة يتفق مع نجمه الشاب على الرحيل

على الرغم من الأداء الواعد الذي أظهره خلال السنوات الأربع الأولى له في الفريق الأول لبرشلونة، إلا أن مارك كاسادو، خريج أكاديمية «لا ماسيا»، واجه صعوبة في إقناع فليك بأنه يستحق مكانًا أساسيًا في التشكيلة الحالية.

أعطى المدرب الألماني الأولوية للاعبين ذوي الكثافة العالية الذين يتناسبون مع نظامه الهجومي المباشر، ووجد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا نفسه في أغلب الأحيان مؤخرًا على هامش قائمة المباراة.

وفقًا لصحيفة ماركا، تراجع كاسادو فعليًا إلى المرتبة الخامسة في الترتيب الهرمي لخط الوسط. مع وجود لاعبين مثل بيدري وجافي وفرينكي دي يونج ومارك برنال أمامه – ومراقبة النادي لمزيد من التعزيزات في سوق الانتقالات – أقر الشاب سراً بأن تطوره قد توقف في ملعب كامب نو.