كارلو أنشيلوتي يفتح الباب أمام عودة مثيرة لتياجو سيلفا إلى منتخب البرازيل في سن 41 عامًا
العمر مجرد رقم بالنسبة لأنشيلوتي
لم يشارك تياجو سيلفا مع المنتخب البرازيلي منذ الخروج المؤلم من ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر على يد كرواتيا. ومع اقتراب البطولة العالمية المقبلة بسرعة، أثار أنشيلوتي تكهنات بأن اللاعب المخضرم قد يكون مستعدًا لخوض آخر ظهور له على الساحة الدولية.
وأشاد المدرب السابق لريال مدريد بالمدافع، الذي انضم إلى بورتو في يناير وشارك في تسع مباريات مع العملاق البرتغالي. وفي حديثه إلى صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكد أنشيلوتي أنه لا يميز ضد اللاعبين الأكبر سنًا إذا كانوا لا يزالون يؤدون على أعلى مستوى. واستشهد بنجم خط الوسط الحالي في البرنابيو كمثال بارز على طول العمر في كرة القدم الحديثة.
نماذج مودريتش ومالديني
أنشيلوتي ليس غريباً على تدريب الأساطير الذين يتحدون تقدم العمر. وبعد أن درب بعضاً من أعظم الأسماء في تاريخ كرة القدم، أشار الإيطالي إلى الرموز التي عمل معها في ميلان وريال مدريد لتبرير احتمال استدعاء نجم تشيلسي وباريس سان جيرمان السابق. وهو يؤمن إيماناً راسخاً بأن الموهبة لا تنتهي صلاحيتها إذا حافظ اللاعب على لياقته البدنية.
وأوضح مدرب البرازيل فلسفته بوضوح، قائلاً: "لا أنظر أبداً إلى تاريخ الميلاد في جواز السفر. يمكن لجميع اللاعبين البرازيليين أن يطمحوا إلى الانضمام إلى قائمة كأس العالم. لا يهم إذا كان عمره 41 عاماً. إذا كان يستحق أن يكون هناك، فسيكون. العمر ليس مشكلة. انظر إلى باولو مالديني، الذي كان يبلغ من العمر 39 عاماً تقريباً عندما فاز بنهائي دوري أبطال أوروبا، أو لوكا مودريتش، الذي يبلغ من العمر 40 عاماً اليوم".
مستقبل على خط التماس
إلى جانب قدراته الحالية على أرض الملعب، تطرق أنشيلوتي أيضًا إلى النهج الذهني الذي يتبعه تياجو سيلفا في التعامل مع اللعبة. فقد بدأ المدافع بالفعل في وضع خطط لحياته بعد اعتزاله اللعب، حيث تحدث سابقًا إلى شبكة ESPN عن دراسته للحصول على شهادات التدريب. وهو انتقال يعتقد مدربه السابق في ميلان أنه سيكون سلسًا نظرًا للانضباط التكتيكي وسلوك العمل الذي يتحلى به سيلفا.
وسارع أنشيلوتي إلى التنبؤ بنجاح اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً في منصب المدرب بمجرد أن يقرر أخيراً اعتزال اللعب. وقال بابتسامة: "سيكون تياجو مدرباً رائعاً، ولا شك لدي في ذلك. فهو يتمتع بالخبرة، وعمل مع بعض المدربين الرائعين حقاً خلال مسيرته، وأنا لا أتحدث عن نفسي". "كما أنه يعمل بجد... أنا سعيد جدًا لأنني تمكنت من إلهام بعضهم..."
الخطوة الأخيرة نحو المجد في كأس العالم
في الوقت الذي تتطلع فيه البرازيل إلى إنهاء انتظارها الطويل للفوز بلقبها العالمي السادس، فإن ضم لاعب مخضرم مثل سيلفا قد يوفر القيادة والهدوء المطلوبين في مباريات الأدوار الإقصائية. ورغم تدفق المواهب الشابة على التشكيلة مؤخرًا، اعترف أنشيلوتي بأن ظهور لاعبين جدد لا يؤدي إلا إلى «زيادة الشك» عند تحديد التشكيلة النهائية، مما يترك الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام دور الخبرة.
وإذا تم اختيار سيلفا، فسيصبح أحد أكبر اللاعبين سناً الذين شاركوا في كأس العالم على الإطلاق. وفي الوقت الحالي، لا يزال المدافع خياراً قابلاً للتطبيق في نظر أنشيلوتي، مما يثبت أنه طالما بقيت مستويات الأداء عالية، فإن حلم تمثيل البرازيل باللونين الأصفر والأخضر يبقى حياً، بغض النظر عن العمر.