"ليس سعيدًا بالبقاء على الدكة": مفاجأة سعيدة حول نيمار .. وأنشيلوتي يفسر عدم احتفاله بهدف التأهل في اليابان!

ويواصل المنتخب البرازيلي رحلته في كأس العالم 2026، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، بحثًا عن النجمة السادسة، حيث تمكن السليساو من حسم الصدارة في المجموعة الثالثة، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المغرب.

البداية كانت بالتعادل مع المغرب بنتيجة (1-1)، حيث نجح فينيسيوس جونيور من اقتناص هدف التعادل، فيما واصل نجم ريال مدريد تألقه، بإحراز هدف ضد هايتي، ليكمل ثلاثية البرازيل، بعد هدفي ماتيوس كونيا.

واستمر "التناوب" بين ماتيوس كونيا وفينيسيوس ضد إسكتلندا، بهدف للأول، وهدفين للثاني، ليضمن السليساو الصدارة.

وبعد مواجهة ملحمية مع اليابان في دور الـ16، تمكن المنتخب البرازيلي من قلب تأخره بهدف، للفوز بنتيجة (2-1)، عن طريق كاسيميرو وجابرييل مارتينيلي، ليتأهلوا إلى ثمن النهائي، ويضربوا موعدًا مع النرويج.