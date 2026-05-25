منهم أنشيلوتي وتوخيل .. 6 مدربين مرشحين على طاولة مانشستر يونايتد قبل إعلان استمرار كاريك!

مانشستر يونايتد كان يدرس بدائل كاريك قبل إنجاز التأهل لدوري الأبطال..

قررت إدارة نادي مانشستر يونايتد، تعيين مايكل كاريك، مدربًا رئيسًا للفريق الأول لكرة القدم، بشكل دائم، بعد فترة ناجحة قضاها كمدرب "مؤقت"، تمكن خلالها من قيادة الفريق للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

المفاجأة تكمن في أن مانشستر يونايتد كان قد درس 6 مرشحين محتملين، لقيادة الفريق، بدلًا من كاريك، قبل الإبقاء عليه بشكل نهائي، وكان ضمنهم هو الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي.

  • أهداف بعيدة المنال

    وتولى كاريك زمام الأمور في قلعة أولد ترافورد، كحل مؤقت عقب رحيل روبن أموريم في يناير. ورغم أن تعيينه بعقد دائم لمدة عامين جاء عقب تحقيق المركز الثالث الرائع، إلا أن مسؤولي مانشستر يونايتد كانوا قد وسعوا نطاق بحثهم في البداية ليشمل الساحة الدولية.

    وفقًا لـ"ذا أتلتيك"، كان مدرب إنجلترا، توماس توخيل، الهدف الرئيس للنظام الذي تقوده شركة INEOS. على الرغم من أن الألماني كان "قيد المراقبة" خلال فصل الشتاء، إلا أنه في النهاية كرّس مستقبله للأسود الثلاثة، بتوقيعه على تمديد عقده. وبالمثل، تم النظر في يوليان ناجلسمان، لكن تركيزه على قيادة ألمانيا في كأس العالم جعل المفاوضات مستحيلة.

    أنشيلوتي ومشكلة البرازيل

    ولعل أكثر الأسماء طموحًا على قائمة المرشحين، كان كارلو أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد؛ فقد كان الإيطالي المخضرم، الذي حصد كل الألقاب الممكنة على صعيد النادي، محل إعجاب مجلس إدارة مانشستر يونايتد، في سعيه لإيجاد خليفة عالمي المستوى، لأموريم.

    ومع ذلك، أُحبطت هذه المساعي بقرار أنشيلوتي البقاء مع المنتخب البرازيلي. ومع توقيع المدرب البالغ من العمر 66 عامًا، على عقد جديد لقيادة "السيليساو" في كأس العالم المقبلة، اضطر "الشياطين الحمر" إلى البحث في مكان آخر عن شخصية تكتيكية بارزة.

  • أبرزهم إيمري.. بدائل في الدوري الإنجليزي

    بخلاف ذلك، تركزت عملية البحث حول الأسماء القريبة، حيث خضع كل من أندوني إيراولا وأوناي إيمري، مدربي بورنموث وأستون فيلا، للتدقيق. ورغم أن إيراولا نال الثناء على عمله في الساحل الجنوبي، إلا أن صناع القرار في أولد ترافورد رأوا في النهاية أن الانتقال من "الكرز" إلى مانشستر يونايتد، يمثل مخاطرة كبيرة للغاية.

    أما إيمري، فقد شكّل مشكلة مختلفة تمامًا. فمن أجل إقناع الإسباني بالرحيل عن فيلا بارك، كان مانشستر يونايتد سيضطر إلى دفع تعويض مالي ضخم يبلغ 20 مليون جنيه استرليني. علاوة على ذلك، كانت هناك مخاوف داخلية بشأن قدرة إيمري على تكرار نجاحه في هيكل تنظيمي لا يتيح له ممارسة نفس السيطرة الكاملة التي يتمتع بها حاليًا في فيلا.

    كاريك رد على المشككين

    وعلى الرغم من استمرار الاهتمام بلويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، الذي تم اعتباره غير متاح بسبب سعيه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، إلا أن اليونايتد ألقى بثقله في النهاية على كاريك.

    جاء ذلك رغم الانتقادات التي وجهها أساطير النادي روي كين وجاري نيفيل، اللذان كانا قد جادلا سابقًا بأنه لا ينبغي منح لاعب الوسط السابق، زمام الأمور بشكل دائم بقطع النظر عن نتائجه. ومع ذلك، أصبح كاريك المرشح الأوفر حظًا بعد أن قاد مانشستر يونايتد إلى احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

    وقال كاريك بعد تأكيد تعيينه مدربًا دائمًا: "منذ لحظة وصولي إلى هنا قبل 20 عامًا، شعرت بسحر مانشستر يونايتد. إن تحمل مسؤولية قيادة نادينا الكروي المميز يملؤني بفخر كبير"، وأضاف "طوال الأشهر الخمسة الماضية، أظهرت هذه المجموعة من اللاعبين قدرتها على الوصول إلى مستويات المرونة والتماسك والتصميم التي نطالب بها هنا".