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علي سمير

حتى لا يحتاج ريال مدريد لـ"مروان فيلايني" .. كارلوس إسبي هو سلاح مورينيو لمنح مبابي الحرية التي يحلم بها!

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صفقة سريعة أبرمها الميرينجي تعويضًا لجونزالو جارسيا

كما هو الحال في أغلب الأوقات مع ريال مدريد، يرحل أحدهم، فتجد الآخر على الطاولة يوقع على عقود انتقاله إلى النادي الإسباني لتعويضه، وهنا نتحدث عن كارلوس إسبي!

إنه المهاجم البالغ من العمر 21 الذي انتقل إلى ريال فورًا، بعد ظهور الأنباء في كل مكان حول انتقال جونزالو جارسيا إلى فولهام من أجل العمل مع مدربه السابق ألفارو أربيلوا.

لم نسمع في أي صحف إسبانية عن مفاوضات طويلة ومحادثات مكثفة لجلب اللاعب إلى سانتياجو برنابيو، فقط ظهر الخبر بعد الحديث عن رحيل جارسيا وفي نفس اليوم تم التعاقد مع مهاجم ليفانتي.

الصفقة لم تكن بحاجة إلى أي تفاوض، ريال قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب بقيمة 25 مليون يورو، ليبدأ حقبة جديدة مع العملاق الإسباني.

إذن .. وداعًا جونزالو جارسيا الذي قيل يومًا ما إنه "راؤول جونزاليس الجديد"، وأهلا بكارلوس إسبي .. ولكن من هو مهاجم ريال مدريد الجديد؟

  • FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-LEVANTEAFP

    نصف موسم يكفي لإبهار ريال مدريد

    كارلوس نشأ في أكاديمية نادي ألزيرا، قبل التوجه إلى ليفانتي للعب مع فريق تحت 19 سنة في عام 2022، وبعدها تدرج اللاعب بمختلف المراحل السنية قبل الوصول إلى الفريق الأول ولعب معه في دوري الدرجة الثانية، قبل الظهور في الدوري الإسباني للمرة الأولى الموسم الماضي.

    المثير هو أن إسبي لم يلعب كأساسي مع ليفانتي في موسم 2025/2026، حيث بدأ كلاعب مهمش على دكة البدلاء، وتعرض لإصابة عضلية أبعدته عن 4 مباريات أمام أتلتيكو مدريد وفالنسيا وأتلتيك بيلباو وأوساسونا، وبدا أنه لن يقدم أي شيء مع الفريق تحت أضواء الليجا.

    ولكن، تخيل أن أول أهداف إسبي الموسم الماضي في الدوري الإسباني، كان في الجولة الثامنة عشر أمام إشبيلية، وبعدها هدأت الأمور تمامًا، ليبدأ الانفجار التام في الجولة 26!

    إسبي تحول إلى لاعب آخر منذ هذا التاريخ .. 27 فبراير 2026، سجل ثنائية في شباك ديبورتيفو ألافيس، وبعدها لم يتوقف عن التسجيل وسجل أمام جيرونا ورايو فاييكانو وريال أوفييدو وخيتافي وفياريال وريال مايوركا وبيتيس.

    من غير الواضح ماذا حدث لإسبي في النصف الثاني من الموسم، ولكن يبدو أنه استغل الفرصة بأفضل شكل ممكن عندما حصل عليها، وكل ما احتاجه هو فتح الطريق أمامه لإثبات قدراته على اعلى مستوى ممكن.

    وعلى الرغم من مشاركته كأساسي في 13 مباراة فقط في الليجا، وصل الرصيد التهديفي لنجم ريال مدريد الجديد عمومًا إلى 13 هدفًا "11 في الدوري و2 بكأس الملك".

    وهو ما دفع اللجنة المنظمة لليجا، إلى منحه جائزة أفضل لاعب شاب تحت 23 سنة في البطولة، وسط اهتمام وترقب من أندية الدوري الإنجليزي له، قبل أن يأتي ريال مدريد وينقض عليه، ليكون صفقة البيع الأغلى في تاريخ ليفانتي.

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  • Levante UD v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    خيار مختلف

    بالنظر إلى الخيارات الهجومية التي يمتلكها ريال مدريد، سنجد أن الفريق يعاني من مشكلة غياب المهاجم رقم 9 الكلاسيكي، بخلاف العناصر الحالية التي تتميز بالحركية والتواجد بكثرة خارج منطقة الجزاء.

    سواء فينيسيوس جونيور أو رودريجو أو كيليان مبابي أو إندريك، جميعهم لا يستطيعون تأدية الخواص الكلاسيكية للمهاجم الذي يقف داخل المنطقة أو بجوارها، متمركزًا في المكان المناسب لاقتناص أنصاف الفرص.

    طول كارلوس إسبي يبلغ 1.94 مترًا، ويتمتع بقوة بدنية هائلة، كما أنه يجيد اللعب وظهره للمرمى، مما يسهل من استخدامه كمحطة لفتح المساحات لمن حوله وبالتحديد الجناحين واللاعب المتواجد خلف المهاجم، وهي نوعية من المهاجمين يدمنها مورينيو.

    شبكة "أوبتا" للإحصائيات، وضعت اسم مهاجم ريال مدريد الجديد في المركز الثاني، من بين اللاعبين الذين سجلوا 10 أهداف أو أكثر في الليجا الموسم الماضي، من حيث تسجيل الأهداف بالرأس.

    ووصلت نسبة الأهداف المُسجلة بالرأس من إسهامات إسبي إلى 36.4%، ويتفوق عليه عملاق أتلتيكو مدريد ألكساندر سورلوث، حيث وصلت نسبة إلى 38.5% من مجمل أهدافه.

    جونزالو جارسيا كان يجب أن يلعب هذا الدور مع ريال مدريد، والبعض أطلق عليه لقب "راؤول جونزاليس الجديد" بعد تألقه في كأس العالم للأندية 2025، ولكنه لم يكرر هذا المستوى خلال الموسم الماضي، ليقرر الميرينجي التخلي عنه.

    الحسبة كانت بسيطة وسهلة .. بيع جونزالو جارسيا بعد فشله بمقابل مرتفع مع وضع إمكانية إعادة الشراء من فولهام مرة أخرى في حالة حدوث طفرة في مستواه، ثم جلب كارلوس إسبي بدلًا منه .. لعل وعسى أن يكتشفه مورينيو ويجعله ضمن صفوة المهاجمين في إسبانيا، خاصة وأنه اعتاد على امتلاك هذه النوعية من اللاعبين طوال مسيرته التدريبية.

  • mourinhoGetty Images

    كيف يستخدمه مورينيو؟

    في الوقت الذي سيتكفل فيه فينيسيوس جونيور "لو استمر" وكيليان مبابي وإندريك ورودريجو بالمراوغات والمرور من المدافعين، مهمة كارلوس إسبي ستكون مختلفة تمامًا.

    وهنا يجب التطرق أيضًا إلى كيليان مبابي، المهاجم الفرنسي لطالما شعر بالضيق من التقيد بمركز المهاجم الصريح، وعدم الحصول على الحرية الكافية لاستخدام مهارته وسرعته في عمق الملعب، وفي حالة الاعتماد على إسبي معه، فبالتأكيد سيحصل اللاعب على ما يريد.

    المهاجم الشاب سيمنح مورينيو خيار الاعتماد على الكرات الطويلة لاختصار الطريق من أجل اختراق دفاعات الفرق المنافسة، وذلك استغلالًا لطوله وقوته البدنية في الالتحامات الهوائية.

    الأمر يشبه ما حدث سابقًا مع خوسيلو، الذي جاء إلى ريال في سن متأخر، وكان ورقة رابحة ساهمت في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا مع المدرب السابق كارلو أنشيلوتي.

    إسبي تم تشبيهه بأكثر من لاعب، على راسهم خوسيلو وألفارو موراتا وكذلك ماركوس يورنتي، ولكن بالحديث عن مورينيو تحديدًا، فالبرتغالي دائمًا ما يحتاج إلى هذا النوع من اللاعبين لتطبيق فلسفته حسب مجريات كل مباراة.


    من يتذكر ما فعله البرتغالي عندما كان مدربًا في مانشستر يونايتد؟ حيث استخدم لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني في مركز المهاجم "الوهمي أو الصريح"، وذلك في حالات الطوارئ التي يحتاج فيها الفريق إلى لعب كرات طويلة لصعوبة الاختراق من العمق أو الأطراف.

    وحتى لا يقوم مورينيو باستخدام أي من اللاعبين سواء مدافع او وسط لهذا الدور، أصبح لديه الآن كارلوس إسبي، موهبة واعدة يمكنها شق طريقها نحو سماء الكرة الإسبانية، وسيغني البرتغالي وريال مدريد عن الحاجة لـ"فيلايني جديد".

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