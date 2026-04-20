أحمد فرهود

كارلوس ألكاراز قال كلمته في "لوريوس": عفوًا يا عثمان ديمبيلي "عرش ليونيل ميسي لا يُمس".. ولامين يامال ما يعرف إلا التاريخ!

ميسي أسطورة فريدة من نوعها..

في ليلة استثنائية.. لم يكن حفل جوائز "لوريوس" العالمية، مجرد احتفاء بالأرقام والإنجازات؛ بل تجسيدًا حقيقيًا لانتقال المشعل، بين أجيال أسطورية.

نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز خطف الأضواء، بتتويجه بجائزة "رياضي العام"؛ متفوقًا على أسماء رياضية كبيرة في مختلف الألعاب، بمن فيهم نجم كرة القدم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

ديمبيلي كان يُمني النفس للفوز بجائزة "رياضي العام"؛ وذلك بعد موسمه التاريخي مع نادي باريس سان جيرمان، وحصوله على "ذا بيست" و"الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم.

لكن.. أُمنيات النجم الفرنسي لم تتحقق؛ وسط "هيمنة" من ألكاراز البالغ من العمر 22 سنة، والذي عاش أفضل موسم في مسيرته تقريبًا - 2025 ومطلع العام الحالي -.

ووسط هذا المشهد؛ واصل جوهرة برشلونة الإسباني لامين يامال كتابة التاريخ، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..

    إنجازات كارلوس ألكاراز تقوده إلى جائزة "لوريوس"

    في البداية.. يجب الإشارة إلى إنجازات نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز؛ والتي قادته للتتويج بجائزة "رياضي العام"، في حفل "لوريوس" 2026.

    ألكاراز توّج بـ8 ألقاب رسمية عام 2025، من بينهم ثنائية في "الجراند سلام"، و3 بطولات "ماسترز"؛ وذلك على النحو التالي:

    * جراند سلام: رولان جاروس وأمريكا المفتوحة.

    * ماسترز: سينسيناتي، روما ومونت كارلو.

    كما بدأ النجم الإسباني عام 2026؛ بالحصول على لقب أستراليا المفتوحة، وهي أولى بطولات "الجراند سلام".

    وحاليًا.. يُعاني ألكاراز من إصابة في اليد؛ جعلته ينسحب من بطولاتي "برشلونة 500 نقطة، ومدريد للماسترز"، كما لا يزال هُناك شك في لحاقه بثاني بطولات "الجراند سلام" رولان جاروس.

    وأكد كارلوس ألكاراز أنه لن يُغامر بمستقبله، من أجل عدم تفويت بطولة رولان جاروس 2026؛ قائلًا: "إذا كان هُناك شك ولو بسيط، في إمكانية تضاعُف إصابتي حال المشاركة، فإنني سوف أعلن انسحابي.. لا يزال أمامي مسيرة طويلة، ولا أُريد المغامرة الآن".

    إنجازات عثمان ديمبيلي لا تكفي للوصول إلى جائزة "لوريوس"

    الآن.. لنتحدث عن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح عملاق العاصمة باريس سان جيرمان، الذي كان يُمني النفس للفوز بجائزة "رياضي العام"؛ وذلك بعد إنجازاته الكبيرة في 2025، على النحو التالي:

    * أولًا: التتويج بالسداسية التاريخية؛ وهي: "الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال".

    * ثانيًا: وصافة بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"النظام الجديد"؛ والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.

    * ثالثًا: التتويج بجائزتي "الكرة الذهبية" و"ذا بيست"؛ لأفضل لاعب في العالم 2025.

    ونتيجة لهذه الإنجازات الكبيرة، ودوره المؤثر مع فريقه؛ ظن النجم الفرنسي أن هذه فرصته التي قد لا تتكرر، من أجل الحصول على جائزة "لوريوس".

    إلا أن إبداعات نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، قادته لانتزاع الجائزة عن جدارة واستحقاق؛ وبالتالي.. بقاء إنجاز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، صامدًا كما هو.

    عفوًا يا عثمان ديمبيلي فـ"عرش ليونيل ميسي لا يُمس" أبدًا

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنتطرق الآن إلى إنجاز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ الذي كتب مجده مع العملاق الكتالوني برشلونة، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ثم إنتر ميامي الأمريكي.

    ميسي يُعتبر لاعب كرة القدم الوحيد، وايضًا اللاعب الوحيد في رياضة جماعية؛ الذي يتوج بجائزة "رياضي العام" في حفل "لوريوس"، التي انطلقت عام 2000 ومستمرة حتى وقتنا هذا.

    ودائمًا ما تذهب الجائزة، إلى اللاعبين في "الرياضات الفردية"؛ إلا أن الأسطورة الأرجنتينية كسر هذه القاعدة بحصوله عليها "مرتين"، على النحو التالي:

    * عام 2020: بالاشتراك مع سائق "فورمولا 1" البريطاني لويس هاميلتون.

    * عام 2023: حصل عليها منفردًا بعد التتويج ببطولة كأس العالم مع منتخب الأرجنتين.

    وكما ذكرنا.. كان الفرنسي عثمان ديمبيلي يُمني النفس، ليكون ثاني لاعب كرة قدم يُحقق هذا الإنجاز؛ إلا أنه ليس استثنائيًا مثل ميسي، ليفعل ذلك.

    ديمبيلي الذي قادته الظروف، لأن يصبح الأفضل في العالم 2025، بعد سنواتٍ من الهجوم عليه وانتقاده؛ كان من الدهشة لو عادل إنجاز ميسي، الذي فشل فيه نجوم أكثر موهبة في الساحرة المستديرة.

    لامين يامال يكتب التاريخ.. ويستعد لوراثة "عرش ميسي"

    وإذا كان الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة العملاق الكتالوني برشلونة سابقًا، حافظ على إنجازة كلاعب كرة القدم الوحيد الذي يتوج بجائزة "رياضي العام" في حفل "لوريوس"؛ فإن الجوهرة الإسبانية لامين يامال ابن النادي أيضًا، بدأ في كتابة التاريخ بالفعل.

    يامال بعد مستوياته الرائعة وإنجازاته الكبيرة في 2025؛ استحق أن يتحصل على جائزة "لوريوس" 2026، لأفضل رياضي شاب في العالم تحت 21 سنة.

    هذه الجائزة تختلف عن تلك التي حققها عام 2025؛ وهي "لوريوس" لأفضل رياضي صاعد في العالم.

    وجائزة "لوريوس" لأفضل رياضي صاعد، لا يتحصل عليها صاحبها سوى مرة واحدة فقط؛ وبالتالي.. لم يكن من حق يامال أن يترشح لها مجددًا، في العام الحالي.

    ولكنه في المُقابل، تحصل على الجائزة التي تم استحداثها في العام الحالي؛ لتكون حلقة جديدة من سلسلة عديد الجوائز التي حققها في سن صغير، مثل كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم "مرتين" وغيرها.

    والآن.. أصبح جوهرة برشلونة أصغر رياضي في التاريخ، يتحصل على جائزتي "لوريوس" - في فئتين مختلفتين -؛ حيث يبدو أنه قد يكون الأقرب بالفعل، لوراثة عرش ميسي في الجائزة الكبرى "رياضي العام".