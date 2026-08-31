كاردينالي يخطط لضربة مدريدية.. تفاصيل اتصالات ميلان وبيريز لخطف إندريك

لم يعد اهتمام نادي ميلان الإيطالي بالتعاقد مع البرازيلي إندريك فيليبي مجرد حلم صيفي عابر، بل تحول إلى هدف ملموس تسعى الإدارة جاهدة لتحقيقه.

تعود بداية التحركات إلى منتصف شهر يوليو الماضي، عندما بدأ مالك النادي جيري كاردينالي، بوساطة من وكيل الأعمال الشهير جورج مينديش، في فتح قنوات اتصال مع نادي ريال مدريد الإسباني لبحث سبل التعاون المشترك في سوق الانتقالات.

وتطرقت المحادثات إلى عدة أسماء، بدءًا من المواهب الشابة مثل فالديبينياس (الذي انتقل إلى فيورنتينا) وبيتارتش، وصولًا إلى لاعبين أصحاب خبرة مثل براهيم دياز. وتطور الأمر ليقود كاردينالي مفاوضات مباشرة مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، كاشفًا عن الهدف الأساسي الذي طلبه المدرب البرتغالي روبين أموريم بالاسم، وهو المهاجم البرازيلي إندريك.