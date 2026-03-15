"كارثة مطلقة" - جيمي كاراغر ينتقد ليفربول بشدة لكونه جعل توتنهام "يبدو فريقًا لائقًا" بعد التعادل المخيب للآمال
ليفربول يتعرض لصدمة على أرضه أمام توتنهام
تعرضت آمال ليفربول في ضمان المشاركة بدوري أبطال أوروبا لانتكاسة كبيرة بعد تعادله 1-1 مع توتنهام هوتسبير، الذي يواجه خطر الهبوط، على ملعب أنفيلد. ورغم إهداره لفرص سابقة، سجل ريتشارليسون هدف التعادل في الدقيقة 90 ليصدم جماهير «الكوب». وبهذا النتيجة، يظل فريق أرني سلوت في المركز الخامس، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط على تشيلسي وبفارق نقطتين عن أستون فيلا. ولم يتردد جيمي كاراغر في تقييمه للانهيار المتأخر للفريق المضيف. وقال كاراغر بغضب في قناة سكاي سبورتس: "هذه كارثة حقيقية لليفربول فيما يتعلق بتأهله لدوري أبطال أوروبا". "لقد جعلوا توتنهام يبدو وكأنه فريق جيد".
الأهداف المتأخرة تشكل مشكلة لليفربول
تُبرز الإحصائيات حقيقة قاتمة بالنسبة لنادي ميرسيسايد. فقد استقبل الفريق الآن ثمانية أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في الدقيقة 90 أو بعدها خلال هذا الموسم، وهو أسوأ سجل له في موسم واحد. علاوة على ذلك، فقد الفريق سبع نقاط من مواقف كان فيها متقدمًا على أرضه في أنفيلد، وهو ما يعادل أسوأ رصيد له منذ موسم 2016-2017. وبدا الإحباط واضحًا على كاراغر بسبب انعدام الوعي على أرض الملعب. وقال المدافع السابق: "كان أداء ليفربول الدفاعي مروعًا للغاية". "لقد كنت أقول طوال الشوط الأول إن ليفربول كان يسير في هذه المباراة وكأنه يمشي في نومه".
التساؤل حول المدير الفني وتشكيلة الفريق
وواصل المحلل انتقاده اللاذع بالإشارة إلى المستوى الضعيف للفريق المنافس. وقال: "لقد كان أداءً مريعاً. لا أقصد الإساءة لتوتنهام، لكنهم أسوأ فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً"، مضيفاً أن هذه المشكلة مستمرة منذ بداية الموسم. وتساءل كاراغر عن السبب الجذري: "هل يعود ذلك إلى المدرب أم إلى تكوين التشكيلة؟ هل يمكن لمدرب جديد أن يعيد إحياء هذا النوع من اللاعبين تماماً؟ لست متأكداً". ثم ألقى باللوم على التعاقدات الأخيرة باعتبارها نقطة ضعف الفريق. "أعتقد أن الكثير من ذلك يعود إلى ما حدث في الصيف"، أوضح كاراغر. "هناك عدد كبير جداً من اللاعبين الذين يريدون اللعب فقط عندما تكون الكرة عند أقدامهم. لا يريدون المثابرة وجعل الأمور صعبة. لهذا السبب من السهل جداً اللعب ضد فريق ليفربول هذا".
ماذا ينتظر ليفربول بعد ذلك؟
يسرع ليفربول بتحويل تركيزه نحو المسرح الأوروبي، حيث يستضيف غالطة سراي يوم الأربعاء في مباراة الإياب ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ساعياً إلى قلب نتيجة الهزيمة 1-0 التي مني بها في مباراة الذهاب. على الصعيد المحلي، تنتظر الفريق سلسلة مباريات حاسمة. حيث يسافر إلى برايتون السبت المقبل، تليها مباريات ضد فولهام وإيفرتون وكريستال بالاس. ثم سيتحدد مصير المنافسة على المراكز الأربعة الأولى خلال جدول مباريات شاق في مايو، يتضمن مواجهات حاسمة ضد مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا.
