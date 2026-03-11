كينكسي ضحية "حقل البطاطس" .. أتلتيكو مدريد مُتهم بخداع توتنهام وجريزمان كشف "حيلة العشب" التي أسقطت برشلونة وجوان جارسيا!

"لقد استغلينا حالة العشب" .. كلمة قالها أنطوان جريزمان عقب فوز أتلتيكو مدريد الكاسح أمام توتنهام بنتيجة 5/2، والذي وضعه على أعتاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة إياب دور الـ16 على ملعب الفريق الإنجليزي.

أنتونين كينسكي، حارس توتنهام الشاب كان بطل المباراة بلا منازع ورجلها الأول، لأسباب كارثية لم يكن يتمناها أن تحدث في حياته المهنية بأي شكل من الأشكال.

الحارس التشيكي انزلق في لقطة الهدف الأول لماركوس يورنتي، قبل أن يضيف جريزمان الثاني، ليتكرر الخطأ مرة أخرى من كينكسي ليمنح جوليان ألفاريز الثالث في لقطة مثيرة للشفقة والذهول في نفس الوقت.

بعد 17 دقيقة فقط، قرر المدرب إيجور تودور إخراج كينكسي من "النيران" التي وضعه فيها، وسط حالة من التضامن تجاه الحارس الشاب بعد ليلته المرعبة على ملعب متروبوليتانو.