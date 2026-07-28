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أحمد فرهود

كارثة إدارية أو حرب غير قانونية ضد النصر.. صمت المسؤولين فأهلًا بـ"تفسيرات خطيرة" تثير الشكوك في أزمة ديون الـ800 مليون!

فقرات ومقالات
النصر
دوري روشن السعودي

جدل جديد بطله النصر؛ فاحذروا!..

عندما يتم ذكر اسم نادي النصر، فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أكبر القلاع الرياضية؛ ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما في الشرق الأوسط وقارة آسيا.

لكن.. هذه القلعة الرياضية الكبيرة تُعاني من ظروف صعبة للغاية، في السنوات القليلة الماضية؛ سواء من الناحية الرياضية، أو إداريًا واقتصاديًا.

وتوقع الكثيرون أن تنتهي هذه الظروف الصعبة؛ وذلك بعودة الفريق النصراوي إلى منصات التتويج مجددًا، من بوابة "لقب" دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ورغم هذه التوقعات الكبيرة، إلا أن عشاق النصر استيقظوا على واقع مؤلم جديد؛ يتمثّل في ديون الـ800 مليون ريال، ومنع تسجيل الصفقات الجديدة.

وهذا الواقع المؤلم طرح تساؤلات عديدة في الشارع الرياضي السعودي، تحتاج إلى إجابات رسمية عاجلة من المسؤولين؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أزمة الـ800 مليون ريال رغم "كفاءة النصر المالية"!

    قبل 48 ساعة من الآن تقريبًا.. كشفت صحيفة "الرياضية" عن وصول ديون عملاق الرياض النصر، إلى 800 مليون ريال سعودي؛ وهو ما يفرض قيودًا على النادي في عملية تسجيل صفقاته الجديدة، وفقًا لمصدر مقرب من صندوق الاستثمارات.

    والغريبة أن هذا الخبر؛ جاء بعد 8 أو 9 أيام من حصول النصر على شهادة "الكفاءة المالية"، بشكلٍ رسمي.

    نعم.. الصحفي الرياضي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، نشر صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء؛ تظهر تاريخ إصدار شهادة "الكفاءة المالية" للنصر، وذلك يوم 17 يوليو 2026.

    هُنا.. نحن أصبحنا أمام تساؤلين في غاية الأهمية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كيف تحصل النصر على شهادة "الكفاءة المالية" رغم ديون الـ800 مليون؟!.

    * ثانيًا: هل من المعقول أن ديون الـ800 مليون ظهرت بعد حصول النصر على "الكفاءة المالية" - أي في غضون 8 أو 9 أيام فقط -؟!.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    خبر ديون النصر بين "غياب الحقيقة والنشر المُتأخر"

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية.. سنحاول الإجابة الآن على السؤالين - سالفي الذكر -؛ بخصوص جدل حصول عملاق الرياض النصر على شهادة "الكفاءة المالية"، رغم ديون الـ800 مليون ريال سعودي.

    لكن قبل الإجابة؛ يجب تقديم حقيقتين قانونيتين في الملاعب السعودية أولًا، وذلك على النحو التالي:

    * 1/ لا يتحصل أي نادٍ في السعودية، على شهادة "الكفاءة المالية"؛ إلا إذا كانت إيراداته متوازنة مع مصروفاته، بالإضافة إلى الالتزام بكافة استحقاقاته المالية والتعاقدية.

    * 2/ وفق تقييم وزارة الرياضة السعودية، لا يُمكن أن يتحصل أي نادٍ على العلامة الكاملة في مؤشرات الحوكمة؛ إلا بعد تلبية كافة الشروط الإدارية التشغيلية، وكذلك الحصول على "الكفاءة المالية".

    وبما أن النصر تحصل على شهادة "الكفاءة المالية"، بالإضافة إلى العلامة الكاملة في مؤشرات الحوكمة؛ فنحن نتحدث هُنا عن تلبية كافة الشروط الإدارية التشغيلية، بالإضافة إلى سداد جميع التزاماته المالية وتسوية ديونه.

    أي أننا أمام أمرين لا ثالث لهما؛ وهو أن خبر ديون الـ800 مليون ريال "غير حقيقي" أساسًا، أو أنه قديم وبعد أن قام النصر بتسوية جميع التزاماته بالفعل.

    وقد يتساءل البعض قائلًا: "كيف قام النصر بتسوية التزاماته المالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها؟!"؛ لتكون الإجابة هُنا فيما ذكره الصحفي الرياضي علي العنزي، بخصوص انتعاش خزينة العالمي بمبلغ رعاية ضخم.

    هذه الأموال قد تكون دخلت خزينة النادي منذ أيام؛ وقام العنزي بالكشف عنها عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء فقط.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تفسيرات خطيرة.. كارثة إدارية أو حرب ضد النصر!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ حيث يجب الحديث الآن عن الجانب الآخر من جدل ديون الـ800 مليون ريال سعودي، رغم حصول عملاق الرياض النصر على شهادة "الكفاءة المالية".

    "ما المقصود بالجانب الآخر من هذا الجدل؟!"؛ الإجابة هو أن يكون خبر ديون الـ800 مليون صحيحًا، وليس متأخرًا أيضًا.

    لكن إذا كان الخبر صحيحًا أو غير متأخر؛ فذلك سيقودنا إلى أمرين في غاية الخطورة، على النحو التالي:

    * أولًا: عدم اكتشاف ديون الـ800 مليون ريال سعودي؛ إلا بعد إصدار شهادة "الكفاءة المالية" للنصر.

    * ثانيًا: عدم وجود سند قانوني أساسًا؛ لمنع النصر من تسجيل صفقاته الجديدة في الميركاتو الصيفي الحالي.

    وإذا كان الأمر مُتعلقًا بالنقطة الأولى، فنحن هُنا أمام كارثة حقيقية، يجب معها الكشف عن المتسبب فيها؛ فكيف يتم اكتشاف هذه الديون الضخمة خلال 8 أو 9 أيام فقط، بعد حصول النصر على "الكفاءة المالية".

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ فكما كتب القانوني الرياضي خالد الشعلان، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "شهادة (الكفاءة المالية) صُدِرت للنصر يوم 17 يوليو 2026، وفق المادة 11 من اللائحة؛ بينما أعلن مصدر مقرب من صندوق الاستثمارات السعودي منع تسجيل النادي لصفقاته الجديدة، بعدها بـ9 أيام.. فهذا المنع على ماذا تأسس قانونيًا؟!، وأين إدارة النصر تجاه هذه المُلاحظة؟!".

    ويقصد القانوني الرياضي هُنا؛ وجود حرب "غير قانونية" ضد النصر، وسط صمت غريب من إدارة هذا الكيان الرياضي الكبير.

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  • NassrGetty

    كلمة أخيرة.. على المسؤولين توضيح أزمة النصر وإلا!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هو أن هُناك أزمة مالية بالفعل داخل عملاق الرياض النصر، لا يستطيع أحد إنكارها.

    إلا أنه بالتزامن مع هذه الأزمة؛ هُناك لغز يجب أن توضحه إدارة النصر وحتى المسؤولين عن الرياضة السعودية، وهو:

    * أولًا: هل فعلًا ديون النصر وصلت إلى 800 مليون ريال سعودي؟!.

    * ثانيًا: متى تم اكتشاف هذه الديون؟!.. هل قبل شهادة "الكفاء المالية" أم بعدها؟!.

    * ثالثًا: كيف تحصل النصر على "الكفاءة المالية" إذا كان اكتشاف هذه الديون تم مسبقًا؟!.

    * رابعًا: ما هو الأساس القانوني الذي تم منع النصر بناءً عليه من تسجيل صفقاته الجديدة بعد الحصول على "الكفاءة المالية"؟!.

    وعدم الرد على هذه التساؤلات الخطيرة، يفتح المجال لكثير من التكهُنات؛ سواء بمحاربة النصر، أو إخفاء كوارث إدارية أكبر بكثير.

    لذا.. يجب على المسؤولين أن يظهروا أمام الرأي العام، في أسرع وقتٍ ممكن؛ لكي يكشفوا الحقائق بشكلٍ كامل، منعًا لأي تفسيرات خاطئة.

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