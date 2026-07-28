كارثة إدارية أو حرب غير قانونية ضد النصر.. صمت المسؤولين فأهلًا بـ"تفسيرات خطيرة" تثير الشكوك في أزمة ديون الـ800 مليون!

عندما يتم ذكر اسم نادي النصر، فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أكبر القلاع الرياضية؛ ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما في الشرق الأوسط وقارة آسيا.

لكن.. هذه القلعة الرياضية الكبيرة تُعاني من ظروف صعبة للغاية، في السنوات القليلة الماضية؛ سواء من الناحية الرياضية، أو إداريًا واقتصاديًا.

وتوقع الكثيرون أن تنتهي هذه الظروف الصعبة؛ وذلك بعودة الفريق النصراوي إلى منصات التتويج مجددًا، من بوابة "لقب" دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

ورغم هذه التوقعات الكبيرة، إلا أن عشاق النصر استيقظوا على واقع مؤلم جديد؛ يتمثّل في ديون الـ800 مليون ريال، ومنع تسجيل الصفقات الجديدة.

وهذا الواقع المؤلم طرح تساؤلات عديدة في الشارع الرياضي السعودي، تحتاج إلى إجابات رسمية عاجلة من المسؤولين؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..