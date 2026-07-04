"كاب فيردي فازت".. نجم البرتغال يقلل من فوز الأرجنتين في كأس العالم!

وفي حديثه من معسكر البرتغال قبل مباراة فريقه في دور الـ16، سارع سيميدو إلى تسليط الضوء على المسيرة المذهلة التي قطعتها هذه الدولة الأفريقية. وشاهد المدافع، الذي ينحدر من أصول من كاب فيردي، كيف دفعت هذه الفرقة غير المرشحة حاملة لقب كأس العالم إلى أقصى حدودها في مباراة أذهلت عالم كرة القدم.

وقال سيميدو في تكريم مؤثر لبلد أجداده: «تابعت البطولة عن كثب وأعتقد أن كاب فيردي، بغض النظر عن نتيجة الأمس، قد خرجت فائزة. لقد قدموا مسيرة رائعة وأثبتوا أنهم، تماماً مثل البرتغال، دولة صغيرة تتمتع بقدرات هائلة. كان الإيمان الذي أظهروه طوال هذه البطولة مذهلاً. أنا سعيد للغاية بالطريقة التي مثلونا بها؛ أود أن أهنئهم وأشكرهم على كل شيء».