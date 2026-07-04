Getty Images Sport
"كاب فيردي فازت".. نجم البرتغال يقلل من فوز الأرجنتين في كأس العالم!
سيميدو يشيد بروح «القرش الأزرق»
وفي حديثه من معسكر البرتغال قبل مباراة فريقه في دور الـ16، سارع سيميدو إلى تسليط الضوء على المسيرة المذهلة التي قطعتها هذه الدولة الأفريقية. وشاهد المدافع، الذي ينحدر من أصول من كاب فيردي، كيف دفعت هذه الفرقة غير المرشحة حاملة لقب كأس العالم إلى أقصى حدودها في مباراة أذهلت عالم كرة القدم.
وقال سيميدو في تكريم مؤثر لبلد أجداده: «تابعت البطولة عن كثب وأعتقد أن كاب فيردي، بغض النظر عن نتيجة الأمس، قد خرجت فائزة. لقد قدموا مسيرة رائعة وأثبتوا أنهم، تماماً مثل البرتغال، دولة صغيرة تتمتع بقدرات هائلة. كان الإيمان الذي أظهروه طوال هذه البطولة مذهلاً. أنا سعيد للغاية بالطريقة التي مثلونا بها؛ أود أن أهنئهم وأشكرهم على كل شيء».
- Getty Images Sport
أساطير مبهورة بكاب فيردي
وقد جاءت تعليقات سيميدو متوافقة مع آراء العديد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم. فقد تأثر المهاجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش بشكل ملحوظ بهذا الأداء، حيث صرح بأن الدموع كادت تغمر عينيه وهو يشاهد هذا الفريق الصغير وهو على وشك الإطاحة بعمالقة أمريكا الجنوبية. فقد تمكن «القرش الأزرق» من إجبار الأرجنتين على التعادل خلال الوقت الأصلي، ولم يخسر إلا في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي.
كما أعجب تييري هنري بهذا الأداء، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن النتيجة لم تكن في صالحهم، إلا أن الفريق فاز بقلوب المشجعين في كل مكان. حتى ليونيل ميسي اعترف بصعوبة المهمة، مؤكدًا أن فريقه واجه صعوبة في الحفاظ على السيطرة أمام فريق سبق له أن أثبت انضباطه وقوته في مراحل سابقة من البطولة.
- AFP
الأنظار تتجه نحو المواجهة الإيبيرية
وفي الوقت الذي يحتفي فيه سيميدو بأداء كاب فيردي البطولي، يظل مركزاً تماماً على مباراة البرتغال المقبلة في دور الـ16 ضد إسبانيا. وأكد المدافع، الذي يلعب حالياً مع نادي فنربخشة، أنه مستعد لخدمة فريق روبرتو مارتينيز بأي دور مطلوب خلال ما يصفه بـ«النهائي المرتقب».
وأضاف الظهير: «أشعر أنني على أعتاب المساهمة في مساعدة البرتغال بأي طريقة ممكنة. سواء كان ذلك لمدة 10 دقائق، أو نصف ساعة، أو 90 دقيقة كاملة، فإن الأهم هو أن نبذل جميعًا قصارى جهدنا حتى تتمكن البرتغال من الفوز، والبقاء في هذه البطولة، والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة». «لدينا تشكيلة قوية تتمتع بجودة هائلة، والجميع مستعدون لتقديم أفضل ما لديهم. انظروا إلى جونزالو راموش؛ لم يلعب كثيرًا، لكنه بذل كل ما في وسعه وكان له دور حاسم في مساعدة الفريق. التركيز منصب بالكامل على العمل الجماعي - نحن جميعًا مستعدون للقيام بدورنا من أجل الهدف المشترك".
- Getty Images Sport
تحييد خطر يامال
ستشهد المباراة ضد إسبانيا مواجهة البرتغال مع النجم الشاب المذهل لامين يامال. ورغم أن سيميدو أقر بـ«الإمكانات» الهائلة للاعب البالغ من العمر 18 عامًا، إلا أنه حذر من أن التركيز حصريًّا على نجم برشلونة سيكون خطأً نظرًا لعمق تشكيلة المنتخب الإسباني.
واختتم سيميدو حديثه قائلاً: «يامال بلا شك موهبة استثنائية تتمتع بإمكانيات مذهلة، لكن البرتغال تدرك أنها لا تستطيع أن تقع في فخ التركيز الأحادي. فإذا انشغل فريق مارتينيز بنجم برشلونة الصاعد، فإنه يخاطر بالتعرض للهزيمة على يد منتخب إسبانيا المليء باللاعبين القادرين على حسم المباريات، من صافرة البداية وحتى آخر تبديل».
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