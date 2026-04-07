كابيلو يتحدث عن المدرب الجديد للمنتخب الوطني: "أكرر، بالنسبة لي مانشيني غير مؤهل"

بعد التصريحات التي أدلى بها أنطونيو كونتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس عقب مباراة نابولي وميلان (التي انتهت بنتيجة 1-0 على ملعب مارادونا بهدف من بوليتانو)، أعرب بعض المدربين السابقين عن آرائهم بشأن من ينبغي، في رأيهم، اختياره مدرباً جديداً للمنتخب بعد رحيل غاتوسو. ومن بينهم فابيو كابيلو، الذي تحدث إلى Adkronos قائلاً: "كونتي مرشح جيد. لا أعرف ما إذا كان البحث عن المدرب قد انتهى، لكن أليجري انسحب، وبالنسبة لي، قلت ذلك وأكرره، مانشيني غير مؤهل. كونتي عرض نفسه، ويبدو لي أن هذه فكرة جيدة".



