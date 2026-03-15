"التعادل الذي حققه إنتر مع أتالانتا قد يكون قد جلب الفرح إلى ميلانيلو، لكن المباراة خارج أرضنا في روما لا ينبغي الاستخفاف بها على الإطلاق. وأحيانًا، عندما تكون متحمسًا وتريد أن تبذل جهدًا أكبر من اللازم، فإنك تبالغ في ذلك، ثم ينتهي الأمر بشكل سيئ". هكذا تحدث فابيو كابيلو لصحيفة "لا غازيتا ديل سبورت" محذرًا ميلان، الذي ينتظره لقاء على أرض لاتسيو يستحق نقطتين إضافيتين ليقلص الفارق مع إنتر إلى 5 نقاط في الترتيب. أليغري بارع في فهم اللحظات ولديه خبرة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فهو دائمًا متوازن في تصريحاته. حتى أمس في المؤتمر الصحفي، اتخذ موقفًا متحفظًا بحق، مستمرًا في التركيز على دوري أبطال أوروبا ومتطرقًا قليلاً لموضوع الدوري: إذا تمكن ميلان من تقليص الفارق إلى 5 نقاط، فهذا لا يعني تلقائيًا أن الدوري سيعود مفتوحًا. الحلم والأمل أمران مسموحان دائمًا. لكن كل شيء سيظل يعتمد على إنتر، الذي يجب أن يخسر على الأقل مباراتين أو ثلاث مباريات أخرى. وفي الوقت نفسه، يجب ألا يتوقف ميلان عن الفوز. بدءًا من الليلة في روما".
كابيلو: "تشيفو في حيرة من أمره، لماذا استبعاد إسبوزيتو؟ سباق مثير بين إنتر وميلان، لننتظر 3 جولات، فارق 5 نقاط لا يعني بالضرورة عودة المنافسة على اللقب"
"لأكون صريحاً، انطباعي هو أن تشيفو يبدو مرتبكاً بعض الشيء. التبديلات لم تقنعني. لماذا استبدل إسبوزيتو الذي كان يمنع الفريق من الانكماش ويجبر «الديّا» على عدم التقدم كثيراً؟ ففي الواقع، بعد ذلك، سيطرت أتالانتا على الملعب".
لاعبو ميلان
"جشاري بدلاً من رابيو؟ ما زلت لا أعرفه جيداً بما يكفي لإصدار حكم عليه. لكن إذا فضله أليجري على ريتشي، فسيكون له أسبابه. كل ما أعرفه هو أن ميلان يجب أن يكون منظماً للغاية، لأن لاتسيو قد تسبب لهم صعوبة كبيرة. بوليسيتش؟ أتوقع المزيد من ليو. الأمريكي عاد مؤخرًا وهو في طور النمو. بينما يبدو لي أن البرتغالي فقد أفضل صفاته، أي التسارع واللعب الفردي. ربما لم يستعد عافيته تمامًا بعد، لكن لم يعجبني أداؤه كثيرًا في الديربي، وعندما أتيحت له فرص التسجيل، كان بطيئًا بشكل غير معتاد وتأثر عند لحظة التسديد".
سباق اللقب
"لننتظر الجولات الثلاث المقبلة (يضحك، ملاحظة المحرر). سيواجه إنتر فيورنتينا خارج أرضه، ثم روما على أرضه، وكومو خارج أرضه: ثلاث فرق بحاجة إلى النقاط وصعبة المراس. إذا خسر تشيفو المزيد من النقاط، وفي الوقت نفسه حقق ميلان النقاط الثلاث..."