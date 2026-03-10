إذا كانت أتالانتا هي الفريق الإيطالي الوحيد الذي تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فإن النيرازوري بعد مباراة الليلة أصبحوا على وشك الخروج من البطولة الأوروبية. خسر فريق بالادينو 1-6 على أرضه أمام بايرن ميونيخ، وسيخوض مباراة الإياب في ألمانيا بعد أسبوع، لكن يبدو أن الأمور قد حسمت. هدف باساليتش يبقي الباب مفتوحًا على مصراعيه للوصول إلى ربع النهائي، ولكن يوم الأربعاء المقبل سيكون هناك حاجة إلى معجزة للتأهل إلى الدور التالي؛ فقد ضمن فريق كومباني التأهل إلى ربع النهائي بفضل أهداف ستانيسيتش، وثنائية أوليس، وغنابري، وجاكسون، وموسيالا.
كابيلو بعد مباراة أتالانتا وبايرن ميونيخ: "من الجيد أنهم لم يسجلوا سوى 6 أهداف، لقد كانت درسًا لكرة القدم الإيطالية"
"درس في كرة القدم الإيطالية"
أثناء تحليل المباراة في استوديوهات Sky Sport، علق المدرب السابق فابيو كابيلو على هزيمة النيرازوري قائلاً: "كان من الجيد لأتالانتا أن تتلقى ستة أهداف لأن الحارس قام بتصديات رائعة، وكان من الممكن أن تكون النتيجة أسوأ. ما حدث مع بايرن ميونيخ هو درس لكرة القدم الإيطالية: كان فريق بالادينو هو الوحيد الذي تأهل إلى دور الـ16 وفاز على بوروسيا دورتموند، لكنه لم يكن موجودًا عمليًا أمام الفريق الأول في ألمانيا".
مزايا بايرن ميونيخ
يواصل كابيلو حديثه متطرقاً إلى مزايا فريق فنسنت كومباني: "رأيت فريقاً يضغط ويركض، مع جودة مذهلة في تمرير الكرة ورؤية الملعب من قبل جميع لاعبي الفريق. كلما استعادوا الكرة، كانوا يتقدمون عموديًا وينطلقون في المساحات. بهذه التقنية، من الواضح أنهم وضعواأتالانتافي موقف صعب،الذي كان يبدو غير متحفظًا وهجوميًا، معتقدًا أنه سيواجه فريقًا قويًا للغاية".