إذا كانت أتالانتا هي الفريق الإيطالي الوحيد الذي تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فإن النيرازوري بعد مباراة الليلة أصبحوا على وشك الخروج من البطولة الأوروبية. خسر فريق بالادينو 1-6 على أرضه أمام بايرن ميونيخ، وسيخوض مباراة الإياب في ألمانيا بعد أسبوع، لكن يبدو أن الأمور قد حسمت. هدف باساليتش يبقي الباب مفتوحًا على مصراعيه للوصول إلى ربع النهائي، ولكن يوم الأربعاء المقبل سيكون هناك حاجة إلى معجزة للتأهل إلى الدور التالي؛ فقد ضمن فريق كومباني التأهل إلى ربع النهائي بفضل أهداف ستانيسيتش، وثنائية أوليس، وغنابري، وجاكسون، وموسيالا.