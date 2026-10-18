كابوس الإصابات يضرب برشلونة.. جارسيا يغيب عن قمتي باريس ومدريد وكوندي في خطر!

اتخذ الوضع الطبي في برشلونة منعطفاً كبيراً نحو الأسوأ بعد المواجهة الشرسة أمام ريال بيتيس. واضطر إريك جارسيا، الذي نجح في هز الشباك خلال المباراة، لمغادرة الملعب في الدقائق الأخيرة متأثراً بمشكلة عضلية واضحة. وبعد العودة إلى مدينة "سيوتات إسبورتيفا جوان ديسباي" الرياضية لإجراء فحوصات طبية شاملة، أكد النادي الحجم الكامل لإصابة الدولي الإسباني.

تم تشخيص حالة جارسيا بإصابة عضلية في العضلة المستقيمة الفخذية بفخذه الأيمن، وهي ضربة ستجعله يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع. هذا الجدول الزمني يستبعد المدافع متعدد المهام فعلياً من رحلة دوري أبطال أوروبا المقبلة إلى باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى كلاسيكو الأرض المنتظر بشدة ضد ريال مدريد. علاوة على ذلك، من المقرر أن يغيب جارسيا عن مباريات ألافيس، وأستون فيلا، وأتلتيكو مدريد، مما يعني استمرار غيابه حتى ما بعد فترة التوقف الدولي الثانية هذا الموسم.



