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USA World Cup 2026 (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

إطلاق نار وأفاعي وأزمة تأشيرات .. كابوس أمريكي ينذر بـ"إفساد" كأس العالم 2026!

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أزمات لا تنتهي في بلد المونديال..

في الوقت الذي يتطلع فيه العالم لمشاهدة أولى نسخة تضم 48 منتخبًا في تاريخ كأس العالم، لا تزال الأزمات "عرض مستمر"، حول شكاوى الفرق المشاركة في المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أمور تنظيمية وإدارية، واتهامات بممارسات تمييزية، وتحذيرات من أشياء خطيرة في معسكرات الإقامة، حوادث كثيرة تؤرق استعدادات المنتخبات التي ستسجل حضورها في مونديال 2026، والذي يقام خلال الفترة بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز الأزمات التي واجهت المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026..

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images

    دوي رصاص بالقرب من معسكر إنجلترا

    على بعد سبعة كيلومترات من "سوب سوكر فيليدج"، حيث يقع معسكر المنتخب الإنجليزي، وقع حادث إطلاق نار، فجرًا، حيث تم استدعاء الشرطة إلى شارع تروست في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري الأمريكية، وذلك بعد إصابة تسعة أشخاص، والذين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

    وبخلاف ذلك، فقد ذكر مراسل القنوات الرياضية السعودية، بأنه تم سماع إطلاق نار أيضًا في ولاية أوهايو، ما يشير إلى كثرات حوادث إطلاق النيران، ويؤثر على المؤشرات الأمنية أثناء تنظيم البطولة.

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  • Dan Ndoye Switzerland 2026Getty Images

    سويسرا تحذر من الأفاعي السامة

    إذا ما بعدنا مسافة 40 كيلومتر عن مركز مدينة سان دييجو الأمريكية، تجد معسكر إقامة منتخبي نيوزيلندا وسويسرا، ولكن يبدو أن الاتحاد السويسري بات يبحث عن مقر آخر لنقل البعثة، بعدما نشر بيانًا رسميًا، حذر خلاله من الأفاعي السامة المتواجدة قرب محيط مقر بعثة المنتخب، ما يهدد سلامة الطاقم الفني والإداري واللاعبين.

    مدينة سان دييجو هي مدينة غابات بطبعها، وتشتهر بوجود بعض الحيوانات، إلا أن تواجد الأفاعي قرب المعسكر أو الملعب التدريبي يعد تهديدًا حقيقيًا، قد يدفع المنتخب السويسري لمحاولة الانتقال إلى معسكر آخر أكثر أمانًا.

  • Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx

    أزمة تأشيرات .. وتنديد إيراني بـ"التمييز"

    رغم أن السلطات الأمريكية منحت الضوء الأخضر لإعطاء التأشيرات إلى منتخب إيران، لدخول أراضي الولايات المتحدة، من أجل المشاركة في كأس العالم، إلا أن الأزمة لم تتوقف.

    السلطات الأمريكية رفضت دخول ثلاثة عشر عضوًا من الوفد الإيراني، بينهم مسؤولون ومرافقون، إلى الولايات المتحدة، منهم مهدي تاج، رئيس الاتحاد المحلي، الأمر الذي قوبل بتنديد واسع من قِبل الدبلوماسيين الإيرانيين الذين وصفوا الأمر بأن المعاملة التمييزية تجاه بعثة المنتخب وصلت إلى أقصى درجاتها، فيما أفادت تقارير بأن رد المسؤولين جاء بأن لهم الحق في اختيار العناصر الذين يسمح لهم بدخول البلاد.

    أضف إلى ذلك، موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على نقل معسكر تدريب المنتخب الإيراني، من توكسون بولاية أريزونا، إلى تيخوانا بالمكسيك، فيما تشير التقارير أيضًا، بأن منح التأشيرة لدخول أمريكا، لخوض مباريات كأس العالم، سيكون محددًا، بحيث يصدر للمنتخب صباح يوم المباراة، والخروج مع نهاية اليوم.

  • أزمة حكم إفريقي

    وبالحديث عن أزمة التأشيرات، فإن الحكم الصومالي عمر أرتان، بات حلمه مهددًا أيضًا، بالمشاركة في كأس العالم 2026، بسبب منع دخوله إلى الأراضي الأمريكية، فيما يجري الاتحاد الدولي "فيفا" محاولاته لإنهاء تلك الأزمة.

  • saudiGetty Images

    تأجيل مباراة السعودية وبورتوريكو 4 ساعات

    سيناريو متوقع شاهدناه قبل سنة، أثناء إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة، حيث تأجيل المباريات أو قطع المباراة لظروف جوية طارئة.

    هذا الأمر وقع بدوره، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب السعودي وبورتوريكو، على ملعب كيو 2، حيث بدأت المباراة في الثانية فجرًا، بتوقيت مكة المكرمة، وانتهت بعد نحو 4 ساعات، بعد توقف استمر لقرابة ساعة و40 دقيقة، بسبب إنذار بوجود عاصفة رعدية قريبة من الملعب.

  • Aymen Hussein iraq World Cup ticketsGetty

    احتجاز نجم العراق

    فوجئت بعثة منتخب العراق، باحتجاز أيمن حسين، مهاجم أسود الرافدين، في مطار شيكاغو، لمدة 7 ساعات، قبل أن يتم إنهاء الأزمة، وينضم لمعسكر منتخب بلاده.

    وأرجحت تقارير بوجود تشابه أسماء بين مهاجم العراق واسم آخر، ليتسبب الأمر في اعتقاله والتحقيق معه، ورفض محاولات البعثة للإفراج عنه قبل سبع ساعات، لتضطر البعثة التوجه إلى مقر إقامتها بدونه.


  • japan england(C)Getty Images

    بقع ترابية تفاجئ اليابان

    وقررت بعثة منتخب اليابان نقل ملعب تدريباتها في مدينة مونتيري المكسيكية، من نادي أونال تيجريس إلى ملعب إل باريال، بعدما لاحظ المنتخب وجود مشكلة في أرضية الملعب، التي لم تكن مستوية، فضلًا عن كونها مليئة ببقع ترابية.

    هذه الأزمة تكررت أيضًا في الولايات المتحدة، حيث انتقد هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، أرضية ملعب ريموند جيمس في مدينة تامبا الأمريكية، التي استضافت ودية الأسود الثلاثة، بوصفه إياها بأنها لزجة بعض الشيء وجافة أحيانًا، فضلًا عن الحرارة الشديدة.

  • egyptGetty Images

    تأخير إقلاع طائرة منتخب مصر

    وبالاستناد إلى النقطة السابقة، فإن الظروف الجوية ألقت بظلالها أيضًا، على إعاقة رحلة بعثة منتخب مصر من ولاية أوهايو إلى مدينة سبوكان بولاية واشنطن، حيث تأخرت الرحلة لمدة ساعتين، من أجل توجه الفراعنة إلى مقر إقامة البعثة في كأس العالم.

    ولعلّ مقر إقامة منتخب مصر قد أثار جدلًا أيضًا، بسبب بعده عن نطاق مباريات الفراعنة في المونديال، الأمر الذي سيتطلب من كتيبة حسام حسن، كثرة التنقلات، من أجل اللعب في البطولة، حيث السفر لمواجهة بلجيكا وإيران في سياتل، وكذلك التوجه إلى مدينة فانكوفر الكندية، لملاقاة نيوزيلندا.

  • US-POLITICSAFP

    من الشعبوية إلى النخبوية

    منذ الإعلان عن أسعار تذاكر كأس العالم 2026، وباتت الاتهامات موجهة حول اللجنة المنظمة، بأن كرة القدم انتقلت من كونها لعبة "شعبوية" إلى نخبوية.

    ارتفاع قياسي في أسعار تذاكر المباريات، بمعدلات تفوق النسخ السابقة بمراحل، فيما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية، ما بين 2030-6370 دولار أمريكي.

    أضف إلى ذلك، أن من سيحاول الوصول إلى ملعب ميتلايف، بمدينة نيويورك، الذي سيستضيف ثماني مباريات، منها النهائي، سيضطر لدفع مبلغ 150 دولار لتذكرة القطار ذهابًا وإيابًا لكل مباراة.

    هذا بخلاف ارتفاع تكاليف السفر والإقامة، خلال بعض المدن المستضيفة، والتي ارتفعت لأكثر من 300% خلال فترات المباريات، فضلًا عن وصول أسعار بعض الفنادق الفاخرة في بوسطن لـ800 دولار لليلة الواحدة، الأمر الذي دفع المشجعين للتراجع عن حجوزات الإقامة في الولايات المتحدة، حيث استخدام منصات الإقامة البديلة، أو الإقامة خارج مراكز المدن، مع الاعتماد على السيارات المستأجرة لتقليل النفقات، وفق ما ذكرته شبكة CNN الاقتصادية.

    معطيات كثيرة تؤكد أزمة الولايات المتحدة، والعراقيل التنظيمية والإدارية، التي تهدد البطولة العالمية، في الوقت الذي تستضيف فيه أكبر مشاركة في تاريخها.