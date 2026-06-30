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Sabri Lamouchi Ronald Koeman Marcelo Bielsa WC 2026 GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

مقصلة المونديال: بين التحقيقات الحكومية وتهديدات القتل.. كأس العالم 2026 يكتب سطر النهاية في مسيرة 6 مدربين

فقرات ومقالات
كأس العالم
هولندا
كوريا الجنوبية
السعودية
إسكتلندا
تونس
أوروجواي
رونالد كومان
مارسيلو بييلسا

بينما تهتز المدرجات صخبًا بهتافات الجماهير، وتتلألأ الأضواء في ملاعب الولايات المتحدة والمكسيك وكندا احتفالًا بأهداف كأس العالم 2026؛ تُكتب فصولًا أخرى مظلمة، خلف الكواليس.

وتحوّلت النسخة الموسعة الحالية من بطولة كأس العالم؛ لتصبح بمثابة "مقصلة حقيقية" للكثير من المدربين، الذين ظهروا في هذا العرس الكروي.

نعم.. مع إطلاق صافرة نهاية كل مباراة، سواء في المجموعات أو الأدوار الإقصائية الأولى؛ كانت الرؤوس تتساقط تباعًا، من قارة إلى أخرى.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز المدربين الذين رحلوا عن منتخبات بلادهم، بسبب بطولة كأس العالم 2026..

  • 6 مدربين يرحلون عن منتخباتهم بسبب كأس العالم 2026

    غادر 6 مدربين منتخباتهم، سواء بـ"الإقالة أو الاستقالة"؛ وذلك على هامش بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    هؤلاء المدربين الستة، اخفقوا بشكلٍ كبير للغاية في مونديال القارة الأمريكية؛ ليرحلوا رسميًا خلال الأيام والساعات القليلة الماضية، وهم:

    * تونس: صبري لموشي.

    * تشيكيا: ميروسلاف كوبيك.

    * كوريا الجنوبية: هونج ميونج بو.

    * اسكتلندا: ستيف كلارك.

    * أوروجواي: مارسيلو بييلسا.

    * هولندا: رونالد كومان.

    وودعت منتخبات "تونس، تشيكيا، كوريا الجنوبية، اسكتلندا وأوروجواي"، بطولة كأس العالم 2026، من دور المجموعات؛ بينما خسرت هولندا ضد المغرب، في دور الـ32.

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  • مشاكل المدربين "الراحلين" مع نجوم منتخباتهم

    المثير في الأمر أن معظم المدربين - سالفي الذكر -، الذين رحلوا عن مناصبهم رسميًا؛ كانت علاقتهم متوترة مع نجوم منتخباتهم؛ سواء قبل انطلاق كأس العالم 2026، أو أثناء البطولة نفسها.

    نعم.. مدرب مثل صبري لموشي؛ كان هُناك حديث قوي عن عدم رضاء نجوم منتخب تونس عنه، مع غضب على طريقة لعبه واختياراته الفنية.

    بينما تحدثت صحف العالم، عن شكوى نجوم أوروجواي من محاضرات مارسيلو بييلسا الطويلة؛ بالإضافة إلى محاولته تطبيق طرق لعب، لا تتناسب مع خصائصهم.

    أما رونالد كومان؛ فيبدو أنه دخل في صدام مع نجوم منتخب هولندا خلال اليومين الماضيين، وتحديدًا بسبب مواجهة المغرب في دور الـ32.

    وما يجعلنا نتحدث عن هذا الأمر؛ هو تصريحات متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج بعد الخسارة ضد المغرب، والذي قال فيها الآتي:

    * أولًا: اعترافه بعدم راحة نجوم هولندا؛ بطريقة الـ"3 مدافعين" التي لعب بها كومان ضد المغرب.

    * ثانيًا: تحميله طريقة لعب كومان الجديدة؛ مسؤولية الخسارة ضد المغرب.

    * ثالثًا: رفضه التعليق على مستقبل كومان - قبل استقالته فيما بعد -؛ حيث أكد أن قرار استمراره أو رحيله لا يهمه حاليًا.

  • جدل كبير بعد إقالات المدربين على هامش كأس العالم

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. فدول معينة شهدت جدلًا كبيرًا؛ وذلك بعد رحيل مدربي المنتخبات الوطنية، على هامش بطولة كأس العالم 2026.

    مثلًا.. الصحفي التونسي ماتيو طرابلسي أكد أن الحكومة التونسية، ستفتح تحقيقًا في فضيحة كأس العالم 2026؛ مع معرفة المسؤول عن تعيين المدير الفني صبري لموشي، الذي تمت إقالته بعد الجولة الأولى من دور المجموعات.

    وفي كوريا الجنوبية؛ تعرض هونج ميونج بو لانتقادات عنيفة للغاية من رئيس البلاد، الذي وصفه بغير الكفء.

    كما قيل إن بو تعرض لـ"تهديدات بالقتل"، مع مطالبات بمنعه من دخول البلاد؛ وذلك في أعقاب نتائج المنتخب الكوري السيئة في كأس العالم 2026، وتوديعه من دور المجموعات.

  • كلمة أخيرة.. كأس العالم 2026 "مقصلة المدربين" بحق

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أن بطولة كأس العالم 2026، تحوّلت إلى "مقصلة" للمدربين بحق.

    ليس هذا فقط؛ إقالة أو استقالة المدربين في النسخة المونديالية الحالية، صاحبها الكثير من المشاكل.

    هذه المشاكل أغلبها كانت في غرفة الملابس؛ ولكن بعضها وصل إلى التهديدات الجماهيرية، أو التدخلات الحكومية.

    ومن المتوقع أن تكون هُناك إقالات أو استقالات أخرى؛ فمثلًا في المملكة العربية السعودية يُقال إن مستقبل المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، أصبح في مهب الريح.

    وأساسًا.. السعودية بدأت ثورتها، بعد توديع بطولة كأس العالم 2026 من دور المجموعات؛ بـ"استقالة" رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، من منصبه.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية من هو المدرب القادم، الذي سيكون ضحية مونديال القارة الأمريكية.