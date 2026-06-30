مقصلة المونديال: بين التحقيقات الحكومية وتهديدات القتل.. كأس العالم 2026 يكتب سطر النهاية في مسيرة 6 مدربين

بينما تهتز المدرجات صخبًا بهتافات الجماهير، وتتلألأ الأضواء في ملاعب الولايات المتحدة والمكسيك وكندا احتفالًا بأهداف كأس العالم 2026؛ تُكتب فصولًا أخرى مظلمة، خلف الكواليس.

وتحوّلت النسخة الموسعة الحالية من بطولة كأس العالم؛ لتصبح بمثابة "مقصلة حقيقية" للكثير من المدربين، الذين ظهروا في هذا العرس الكروي.

نعم.. مع إطلاق صافرة نهاية كل مباراة، سواء في المجموعات أو الأدوار الإقصائية الأولى؛ كانت الرؤوس تتساقط تباعًا، من قارة إلى أخرى.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز المدربين الذين رحلوا عن منتخبات بلادهم، بسبب بطولة كأس العالم 2026..