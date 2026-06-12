معركة المونديال: حمزة عبدالكريم آخر الضحايا.. كفاكم قتلًا لمهاجمي مصر بـ"اسم الأهلي والزمالك"!

المهاجم ناصر منسي، أو كما يُلقبه جمهور نادي الزمالك "الأسطورة"، قدّم مستويات رائعة للغاية؛ سواء في الشهرين الأخيرين من عام 2025، أو بدايات 2026.
مستويات منسي الرائعة، لم تقتصر على تسجيل الأهداف فقط؛ بل كان يُساعد زملائه في الزمالك بعدة أشكال، على النحو التالي:
* أولًا: صناعة الكثير من الأهداف لهم.
* ثانيًا: المشاركة في اللعب وفتح المساحات.
* ثالثًا: أدوار دفاعية بالضغط على لاعبي الخصم.
المهم.. كل هذا جعل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يستدعي منسي إلى قائمة "توقف مارس الدولي"؛ وذلك ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
وفي هذا التوقف الدولي؛ لعب الفراعنة مباراتين وديتين استعدادًا للمونديال، ضد كل من السعودية وإسبانيا.
لكن المثير في الأمر.. منسي لم يحصل ولو على دقيقة واحدة، في هاتين المباراتين الوديتين؛ وسط تضارب في الآراء الإعلامية والتحليلية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، كالتالي:
* المنتمون للزمالك: أكدوا أن منسي أفضل مهاجم في مصر؛ مع اتهام حسام حسن بمجاملة أسماء أخرى على حسابه، بسبب لون قميص ناديه.
* المنتمون للأهلي: رأوا أن منسي لا يمتلك مواصفات المهاجم الدولي؛ ولذا فهو غير قادر على قيادة منتخب مصر، في بطولة كأس العالم 2026.
معركة الانتماءات هذه، التي اشتعلت عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي؛ لم يدفع ثمنها إلا اللاعب نفسه، الذي خرج من "توقف مارس" مدمرًا معنويًا.
نعم.. منسي تراجع مستواه بشكلٍ واضح، في آخر شهرين من موسم 2025-2026؛ بل فقد مقعده في تشكيل الزمالك "الآساسي"، خلال المباريات الحاسمة محليًا وقاريًا.
ونتاج كل ذلك؛ تم استبعاد مهاجم الزمالك من "القائمة النهائية" للمنتخب المصري، ببطولة كأس العالم 2026.